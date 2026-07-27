27-28 iulie 2026 | Cod Galben de vijelii în Alba și alte județe: Ploi, rafale de vânt de 90-100 km/h și grindină de dimensiuni medii
Cod Galben de vijelii în Alba și alte județe: Ploi, rafale de vânt de 90-100 km/h și grindină de dimensiuni medii
Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, luni, 27 iulie 2026, atenționările meteo de vreme severă care vizează și județul Alba la început de săptămână.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 27 iulie, ora 12 – 27 iulie, ora 23
Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii, averse torențiale însemnate cantitativ
Zone afectate: Maramureș, Crișana, Banat, Transilvania, cea mai mare parte a zonei montane, jumătatea de vest a Olteniei și nord-vestul Moldovei
Luni (27 iulie) în Maramureș, Crișana, Banat, Transilvania, cea mai mare parte a zonei montane, jumătatea de vest a Olteniei și în nord-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat de peste 80 km/h), averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice și izolat grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.
Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 27 iulie, ora 23 – 28 iulie, ora 10
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: Carpații Meridionali și de Curbură și local în Munții Apuseni
În noaptea de luni spre marți (27/28 iulie) vântul va avea intensificări în Carpații Meridionali și de Curbură și local în Munții Apuseni, cu viteze de 70…80 km/h, iar la altitudini mari vor fi rafale de peste 90…100 km/h.
Notă: intensificări ale vântului cu viteze la rafală în general de 45…50 km/h vor fi în primele ore ale intervalului și în nord-estul Moldovei.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
27-28 iulie 2026 | Restricții de circulație pe Autostrada A1, între Nodul Rutier Orăștie și Nodul Rutier Simeria: Rute ocolitoare
27-28 iulie 2026 | Restricții de circulație pe Autostrada A1, între Nodul Rutier Orăștie și Nodul Rutier Simeria: Rute ocolitoare Circulația rutieră va fi temporar închisă pe autostrada A1, între Nodul Rutier Orăștie și Nodul Rutier Simeria, pentru efectuarea de lucrări, traficul fiind deviat pe două rute ocolitoare. În vederea executării lucrărilor în zona A1 […]
Foto | Cinci vieți pierdute într-un singur weekend în apele României: Semnal de alarmă tras de autorități
Cinci vieți pierdute într-un singur weekend în apele României: Semnal de alarmă tras de autorități Patru copii și un adult și-au pierdut viața în doar trei tragedii petrecute în weekend, în județele Covasna, Dolj și Neamț. Bilanțul dramatic vine la doar câteva zile după alte cinci decese înregistrate în râurile Mureș și Argeș, autoritățile avertizând […]
Lot de vaccin antirabic neconform, livrat în România: A fost pus în carantină și va fi, cel mai probabil, distrus
Lot de vaccin antirabic neconform, livrat în România: A fost pus în carantină și va fi, cel mai probabil, distrus Un lot de vaccin antirabic neconform, livrat în România în urmă cu o săptămână, a fost pus în carantină de producător și urmează, cel mai probabil, să fie distrus, a anunțat duminică Agenția Națională a […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
27-28 iulie 2026 | Restricții de circulație pe Autostrada A1, între Nodul Rutier Orăștie și Nodul Rutier Simeria: Rute ocolitoare
27-28 iulie 2026 | Restricții de circulație pe Autostrada A1, între Nodul Rutier Orăștie și Nodul Rutier Simeria: Rute ocolitoare...
27-28 iulie 2026 | Cod Galben de vijelii în Alba și alte județe: Ploi, rafale de vânt de 90-100 km/h și grindină de dimensiuni medii
Cod Galben de vijelii în Alba și alte județe: Ploi, rafale de vânt de 90-100 km/h și grindină de dimensiuni...
Știrea Zilei
VIDEO | Bucătăria tradițională a sașilor din Ardeal: Leveșul, mâncare din zeamă de varză murata și cârnați, specifică din Gârbova de Sebeș, remediu eficient pentru mahmureală
Bucătăria tradițională a sașilor din Ardeal: Leveșul, mâncare din zeamă de varză murata și cârnați, specifică din Gârbova de Sebeș,...
Lavanda, între pasiune și business | Albaiulianca Viorica Cristina Ciuca: „Acea apropiere de pământ, de mirosul ierbii și de ritmul anotimpurilor mi-a modelat, fără să știu atunci, drumul pe care aveam să-l aleg mai târziu”
Lavanda, între pasiune și business | Albaiulianca Viorica Cristina Ciuca: „Acea apropiere de pământ, de mirosul ierbii și de ritmul...
Curier Județean
31 iulie – 2 august 2026 | Zilele Medievale ale Bălgradului – festival de artă medievală, ediția a XI-a, la Alba Iulia: Parada medievală, spectacole de teatru, concerte stradale, ateliere deschise și spectacole de dansuri medievale, spectacol de jonglerii cu foc
Zilele Medievale ale Bălgradului – festival de artă medievală, ediția a XI-a, la Alba Iulia: Parada medievală, spectacole de teatru,...
Accident pe DN 14B: Impact între două autoturisme la Mănărade
Accident pe DN 14B: Impact între două autoturisme la Mănărade Un accident rutier s-a produs luni, 27 iulie 2026, pe...
Politică Administrație
Foto | Aquapark modern, la Alba Iulia, în zona șoselei de centură: Planul Urbanistic de Detaliu, la aprobare în Consiliul Local
Aquapark modern, la Alba Iulia, în zona șoselei de centură: Planul Urbanistic de Detaliu, la aprobare în Consiliul Local Un...
Video | Lucrare complexă de schimbare a canalizării pluviale cu descărcare în râu într-un oraș din Alba: „Când ploua tare, apa intra în curțile oamenilor”
Lucrare complexă de schimbare a canalizării pluviale cu descărcare în râu într-un oraș din Alba: „Când ploua tare, apa intra...
Opinii Comentarii
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie
Cui îi spunem „La mulţi ani” de Sfântul Ilie 2026. Ce nume se sărbătoresc pe 20 iulie Unul dintre cei...
Mesaje de SFANTUL Ilie 2026. Urări, SMS-uri şi felicitări pe care le poţi transmite celor îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfântul Ilie 2026 • Urări de Sfântul Ilie. SMS-uri şi felicitări de „la mulţi ani” pe care le...