27-28 iulie 2026 | Cod Galben de vijelii în Alba și alte județe: Ploi, rafale de vânt de 90-100 km/h și grindină de dimensiuni medii

Cod Galben de vijelii în Alba și alte județe: Ploi, rafale de vânt de 90-100 km/h și grindină de dimensiuni medii

Administrația Națională de Meteorologie a actualizat, luni, 27 iulie 2026, atenționările meteo de vreme severă care vizează și județul Alba la început de săptămână.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 27 iulie, ora 12 – 27 iulie, ora 23

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii, averse torențiale însemnate cantitativ

Zone afectate: Maramureș, Crișana, Banat, Transilvania, cea mai mare parte a zonei montane, jumătatea de vest a Olteniei și nord-vestul Moldovei

Luni (27 iulie) în Maramureș, Crișana, Banat, Transilvania, cea mai mare parte a zonei montane, jumătatea de vest a Olteniei și în nord-vestul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și izolat de peste 80 km/h), averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice și izolat grindină de mici și medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 27 iulie, ora 23 – 28 iulie, ora 10

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: Carpații Meridionali și de Curbură și local în Munții Apuseni

În noaptea de luni spre marți (27/28 iulie) vântul va avea intensificări în Carpații Meridionali și de Curbură și local în Munții Apuseni, cu viteze de 70…80 km/h, iar la altitudini mari vor fi rafale de peste 90…100 km/h.

Notă: intensificări ale vântului cu viteze la rafală în general de 45…50 km/h vor fi în primele ore ale intervalului și în nord-estul Moldovei.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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