31 iulie – 2 august 2026 | Zilele Medievale ale Bălgradului – festival de artă medievală, ediția a XI-a, la Alba Iulia: Parada medievală, spectacole de teatru, concerte stradale, ateliere deschise și spectacole de dansuri medievale, spectacol de jonglerii cu foc
Zilele Medievale ale Bălgradului – festival de artă medievală, ediția a XI-a, la Alba Iulia: Parada medievală, spectacole de teatru, concerte stradale, ateliere deschise și spectacole de dansuri medievale, spectacol de jonglerii cu foc
Timp de 3 zile, la Alba-Iulia va reînvia prin artă trecutul Cetății cunoscută în perioada medievală sub numele de Bălgrad. Pornit ca o inițiativă culturală și artistică în anul 2016, festivalul a ajuns, cu susținerea partenerilor locali, la cea de-a XI-a ediție, reușind să se înscrie cu succes în rândul evenimentelor tematice de gen din România și desfășurându-se anual în primul weekend al lunii august.
Grupurile participante la ediția aniversară din acest an sunt: TRUVERII (București); STUDIO 24 (București); TERRA ULTRASILVANA (Brașov); NOSA (Bistrița); SIRIUS (Bistrița); ANTHEIA IMPERIALIS (Alba Iulia); SKEPSIS (Alba Iulia). Acestora li se alătură instituții și organizații locale pentru a oferi un program divers și atractiv pentru toate vârstele.
Ce putem descoperi și savura la Zilele Medievale ale Bălgradului, ediția a XI-a
• Două zile cu ateliere deschise, interactive
Muzeul Național al Unirii Alba-Iulia va fi prezent și în acest an în festival cu o serie de ateliere deschise, coordonate de specialiști și voluntari din cadrul instituției: Ștefan Borza, Ioana Ursu, Bianca Lăncrănjan, Alexandra Moldovan, Alexandru Ignea, Iustin Giurgiu și Alexandru Pățan.
Un nou partener în cadrul evenimentului este Asociația Urbis Eco Logica, care aduce în program ateliere de olărit în care publicul se va iniția în acest meșteșug, obiectele lucrate putând fi păstrate de participanți.
Dat fiind faptul că anul 2026 a fost instituit oficial drept „Anul Iancu de Hunedoara” pentru a comemora 570 de ani de la moartea marelui apărător al Europei creștine, Asociația Crux et Corvus, reprezentată prin Harald (ghidul cavaler al cetății) va oferi un tur ghidat gratuit de descoperire a reperelor medievale din Cetate și un atelier de sigilografie – unde doritorii vor putea aplica un sigiliu istoric în ceară pe un document tematic pe care îl vor putea păstra ca amintire.
• Spectacole de artă medievală pentru toate vârstele
Deschiderea festivalului va fi marcată în seara de vineri, 31 iulie, ora 20.30, în fața Muzeului Național al Unirii Alba-Iulia, cu un moment coregrafic și un spectacol în genul Commedia dell Arte – o întâlnire veselă cu o serie de personaje cunoscute ale acestui gen de teatru care a marcat renașterea teatrului ca artă.
Sâmbătă și Duminică, în fiecare dimineață și seară, programul propune publicului iubitor de artă medievală, cu mic și cu mare, activități artistice diverse: parada medievală a participanților; spectacole de teatru; concerte stradale; ateliere deschise și spectacole de dansuri medievale, spectacol de jonglerii cu foc.
• Jocuri, activități și povești pentru copii
Timp de două zile, cei mici se vor putea bucura de jocuri și povești cavalerești (Medieval Art), de ateliere de pictură pe față și împletituri de păr pentru domnițe (Skepsis) și de lecturi interactive și prezentări de carte pentru copii susținute de Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba.
• Tabăra Grupului de Reconstituire Istorică Terra Ultrasilvana (Brașov)
Timp de două zile, Platoul străzii Militari (Hotel Medieval), zona verde, va fi un cadru în care publicul va putea vizita Tabăra Grupului de Reconstituire Istorică Terra Ultrasilvana, care va oferi ateliere deschise de prezentare și mânuire a armelor precum și demonstrații de luptă.
Evenimentul este unul tematic, dedicat promovării artei medievale și renascentiste, toate spectacolele prezentate respectând specificul și caracteristicile care conferă autenticitate genurilor abordate. Vă așteptăm alături de noi să reînviem prin artă Bălgradul – cetatea noastră medievală!
Accesul publicului este liber la toate evenimentele din program, în limita spațiilor de desfășurare. În cazul vremii nefavorabile, spectacolele vor fi decalate sau reprogramate. Toate modificările eventuale precum și informații actualizate vor fi anunțate pe pagina facebook a grupului https://www.facebook.com/skepsis2002 sau site-ul oficial: https://teatrulskepsis.ro/
Zilele Medievale ale Bălgradului – festival de artă medievală – este un proiect cultural dedicat promovării prin artă a Cetății, organizat de Grupul Skepsis în parteneriat cu: Primăria Municipiului Alba Iulia; Casa de Cultură a Studenţilor Alba Iulia; Muzeul Național al Unirii Alba Iulia și Consiliul Județean Alba; Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba, Asociația Urbis Eco Logica.
Pornit ca o inițiativă culturală și artistică în anul 2016, festivalul a ajuns, cu susținerea partenerilor locali, la cea de-a XI-a ediție, reușind să se înscrie cu succes în rândul evenimentelor tematice de gen din România și desfășurându-se anual în primul weekend al lunii august.
Ca o recunoaștere a valorii sale, evenimentul a fost dezvoltat în ultimii 3 ani de Grupul Skepsis și printr-un parteneriat internaționalcu instituții și organizații artistice din Italia și Franța, prin programul Europa Creativă – proiectul cultural internațional LOCUS – Sinergii Culturale Urbane Locale, dedicat dezvoltării evenimentelor și creșterii audienței: https://locusproject.eu/
PROGRAM
Vineri, 31 iulie 2026
20.30 – Preambulul festivalului
Strada Muzeului
– moment coregrafic: Medievalia – ANTHEIA IMPERIALIS
– spectacol de teatru: Farsele din Piață – SKEPSIS
Sâmbătă, 1 august 2026
10.00–13.00 – Meșteșug, arta înfrumusețării, jocuri și povești medievale pentru copii
Strada Muzeului
– Eco-atelierele Urbis Medieval: olărit și modelaj în lut – URBIS ECO LOGICA
– Atelier de sigilografie – Harald, ghidul cavaler al Cetății – AS. CRUX ET CORVUS
– Jocuri și povești cavalerești – MEDIEVAL ART
– Pictură pe față, împletituri – SKEPSIS
– Povești medievale – lecturi interactive și prezentări de carte pentru copii – Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba
11.00–20.00 – Tabăra medievală a războinicilor – Terra Ultrasilvana
Platou Strada Militari (Hotel Medieval)
– prezentare și expoziție de arme, demonstrații de mânuire a armelor, ateliere deschise de mânuire a armelor pentru public
16.00–18.00 – Eco-atelierele Urbis Medieval – URBIS ECO LOGICA
Strada Muzeului
– Atelier deschis, interactiv de olărit și modelaj în lut
17.00 – Parada medievală a participanților
Traseu: Obelisc – Poarta a IV-a
– Parada grupurilor participante
17.30–20.00 – Ateliere tematice deschise susținute de specialiști și voluntari ai Muzeului Național al Unirii Alba Iulia
Strada Muzeului
– Corespondența civilă și militară în Transilvania secolelor al XVII –lea și al XVIII-lea – Coord. Ștefan Borza;
– Info Point: Ars militaria. Reconstituiri de arme – Coord. Alexandru Ignea, Iustin Giurgiu, Alexandru Pățan;
– Jocuri de societate din perioada medievală și modernă – Coord. Bianca Lăncrănjan, Alexandra Moldovan;
– Info point : Carantina : modalități de prevenire a răspândirii epidemiilor în secolele XVI-XVIII în Europa – Coord. Ștefan Borza;
– Paleografii. Documente și scrieri medievale și moderne – Coord. Ioana Ursu;
– Miracolul artei: o călătorie vizuală prin opere celebre din Evul Mediu, Renaștere și Baroc – Coord. Ioana Ursu.
17.40 – Arta dansului medieval
Poarta a IV-a
– Dansuri medievale – NOSA
– Atelier deschis de dansuri medievale – TRUVERII
18.00–20.00 – Atelier de sigilografie – Harald – AS. CRUX ET CORVUS
Strada Muzeului
19.00 – Arta Mânuirii Armelor – TERRA ULTRASILVANA
Platou Strada Militari (Hotel Medieval)
– dueluri și demonstrații de luptă, prezentare elemente de armament medieval
19.30 – Arta dansului medieval – NOSA
Strada Muzeului
– Dansuri medievale – NOSA
20.00 – Arta Mânuirii Armelor – TERRA ULTRASILVANA
Platou Strada Militari (Hotel Medieval)
– dueluri și demonstrații de luptă, prezentare elemente de armament medieval
21.00 – Arta Muzicii și Farsei Medievale
Strada Muzeului
– Spectacol de Farse și Muzică Medievală și Renascentistă – TRUVERII
Duminică, 2 august 2026
10.00–13.00 – Meșteșug, arta înfrumusețării, jocuri și povești medievale pentru copii
Strada Muzeului
– Eco-atelierele Urbis Medieval: olărit și modelaj în lut – URBIS ECO LOGICA
– Atelier de sigilografie – Harald, ghidul cavaler al Cetății – AS. CRUX ET CORVUS
– Jocuri și povești cavalerești – Medieval Art
– Pictură pe față, împletituri – SKEPSIS
10.30–18.00 – Tabăra medievală a războinicilor – Terra Ultrasilvana
Platou Strada Militari (Hotel Medieval)
– prezentare arme și ateliere deschise de tir cu arcul și mânuire a armelor pentru public
16.00–18.00 – Eco-atelierele Urbis Medieval – URBIS ECO LOGICA
Strada Muzeului
– Atelier deschis, interactiv de olărit și modelaj în lut
17.00–20.00 – Ateliere tematice deschise susținute de specialiști ai Muzeului Național al Unirii Alba Iulia
Strada Muzeului
– Corespondența civilă și militară în Transilvania secolelor al XVII –lea și al XVIII-lea – Coord Ștefan Borza;
– Info Point: Ars militaria. Reconstituiri de arme – Coord. Alexandru Ignea, Iustin Giurgiu, Alexandru Pățan;
– Jocuri de societate din perioada medievală și modernă – Coord. Bianca Lăncrănjan, Alexandra Moldovan;
– Info point: Carantina: modalități de prevenire a răspândirii epidemiilor în secolele XVI-XVIII în Europa – Coord. Ștefan Borza.
17.00 – Incursiune în trecutul medieval al Cetății
– tur ghidat – Harald – ghidul cavaler al cetății
Punct de plecare: Platou Strada Militari (Hotel Medieval)
17.30 – Arta Mânuirii Armelor – TERRA ULTRASILVANA
Platou Strada Militari
18.00–20.00 – Atelier de sigilografie – Harald – AS. CRUX ET CORVUS
Strada Muzeului
18.00 – Arta dansului medieval
Poarta a IV-a a Cetății
– Atelier deschis de dansuri medievale – TRUVERII
– Dansuri medievale – NOSA
19.30 – Concert de muzică renascentistă și medievală – TRUVERII
Poarta a IV-a a Cetății
20.30 – Teatru: Farsa maestrului Pathelin – SKEPSIS
Strada Muzeului
22.00 – Spectacol de jonglerii cu foc – SIRIUS
Poarta a IV-a a Cetății
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