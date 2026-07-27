Accident pe DN 14B: Impact între două autoturisme la Mănărade

Un accident rutier s-a produs luni, 27 iulie 2026, pe DN 14B, la Mănărade.

„Stația de pompieri Blaj intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe DN 14B, localitatea Mănărade.

În accident ar fi două autoturisme implicate, fără persoane încarcerate.

Forțele alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor medical”, a transmis ISU Alba la ora 11.22.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal