S-au stabilit semifinalele Campionatului Munților Apuseni, ediția 2026 | Sohodol – Bistra și Sălciua – Poiana Vadului (seniori), Vadu Moților – Bucium și Albac – Bistra (copii). Semifinalele și finalele, la Ciuruleasa

După faza a doua (la Sălciua – grupa A, Lupșa – grupa B) a Campionatului Munților Apuseni, ediția a XV-a, s-au stabilit semifialele tradiționalei întrecerii în premieră.

Trofeele se vor decerna duminică, 2 august, la Ciuruleasa, când vor juca și reprezentantele celor 3 orașe (Zlatna nu mai participă). Partidele sunt: Sohodol – Bistra și Sălciua – Poiana Vadului (seniori), Vadu Moților – Bucium și Albac – Bistra (copii).

Rezultate, Grupa A (la Sălciua): Albac – Roșia Montană (2-0, copii; 2-3, seniori), Sohodol – Vadu Moților (0-9, 5-0), Sălciua – Roșia Montană (1-2, 6-1), Albac – Vadu Moților (1-8, 1-2), Sălciua – Sohodol (1-5, 0-3);

Grupa B (la Lupșa): Lupșa – Ciuruleasa (0-1, copii; 5-0, seniori), Bistra – Bucium (2-0, 3-2), Poiana Vadului – Ciuruleasa (0-3, 2-0), Bucium – Lupșa (5-0,3-1), Poiana Vadului – Bistra (0-3, 2-0). Tradiționalul turneu este organizat de Asociația Județeană Alba, în colaborare cu Consiliul Județean Alba, în parteneriat cu Federația Română de Fotbal, urmând să fie premiată echipele intrate în „careul de ași” (juniori Under 16, seniori, rural și orașe), acordându-se distincții pentru cel mai bun jucător, cel mai bun portar și golghter, la cele 4 categorii.

La Ciuruleasa, sâmbătă, 1 august, sunt semifinalele, iar duminică, 2 august, tot la Ciuruleasa sunt finala mică și finala mare (copii și seniori), plus cele 3 întâlniri, la seniori și copii, la orașe (Abrud, Baia de Arieș și Câmpeni, nu mai participă Zlatna)

Câștigătoarele celor două grupe la copii, Vadu Moților și Bistra au acumulat maximum de puncte, iar la seniori, campioana de anul trecut, Bistra (singura cu ambele reprezentante în „careul de ași”) a suferit un eșec (0-2, în ultimul meci, cu Poiana Vadului).

*Clasamente, Grupa A, copii: 1. Vadu Moților 12 (27-1), 2. Albac 6 (5-14), 3. Roșia Montană 6 (7-6), 4. Sohodol 3 (7-17), 5. Sălciua 3 (7-15); seniori: 1. Sohodol 12 (14-10), 2. Sălciua 6 (12-5), 3. Vadu Moților 3 (8-9), 4. Roșia Montană 3 (4-16), 5. Albac 0 (3-11);

*Grupa B, copii 1. Bistra 12 (21-0), 2. Bucium 7 (13-5), 3. Ciuruleasa 6 (5-11), 4. Lupșa 3 (3-17), 5. Poiana Vadului 1 (2-11); seniori: 1. Poiana Vadului 10 (10-1), 2. Bistra 9 (15-6), 3. Bucium 6 (10-11). 4. Lupșa 4 (8-7), 5. Ciuruleasa 0 (3-21).

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