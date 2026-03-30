CSM Unirea Alba Iulia – dublă victorioasă, LPS Sebeș – victorie și eșec, în campionatele de juniori Under 19 și Under 17, organizate de Federația Română de Fotbal

În etapa a 18-a a Seriei 8, în dreptul conjudețenelor CSM Unirea Alba Iulia (la primele reprezentații interne din acest an) și LPS Sebeș s-au strâns 3 victorii și un eșec.

Singura înfrângere s-a consemnat la Under 17, unde LPS Sebeș a pierdut, pe „Pielarul”, derby-ul cu liderul AFC Hermannstadt. În etapa viitoare (duminică, 5 aprilie, la ora 12.00), sunt disputele interne LPS Sebeș – CSM Deva, CSM Unirea Alba Iulia – Interstar Sibiu. Rezultate:

Under 19:

*CSM Unirea Alba Iulia – ACS Mediaș 6-1 (2-1), au înscris Jurj, Cristea – duble, R. Stanciu, Câșlariu. „Alb-negrii”, pregătiți de Florin Danciu, au aliniat formula Gliga – B. Rădoi, Clepan, Jurj, Monescu – R. Stanciu, Butnariu – Câșlariu, Cristea, Ursu – Șimandi; au mai intrat Văidean, Manea și Hategan, pentru prima victorie din acest an;

LPS Sebeș – Hermannstadt 3-0 (2-0), autogol (7), Cosma (23), Alisie (68). La gazde, Dragosin – Davel, Vintilă, Nicola, Moise – Ghitan, Cosma, Moș, Cristea, Alisie – E. Vlad, iar după pauză Todea, Rădac, Cl. Lăncrănjan, P. Lăncrănjan, Zdroba Elevii lui Doru Oancea au câștigat cele 3 jocuri din primăvară

LPS Sebeș se clasează pe poziția secundă, cu 42 de puncte (13 victorii, 3 remize, două eșecuri, golaveraj 70-13), iar CSM Unirea Alba Iulia (foto) este pe locul 4, cu 27 de puncte (8 succese, 3 egaluri, 7 înfrângeri, golaveraj 56-26).

Under 17:

*CSM Unirea Alba Iulia – ACS Mediaș 4-0 (1-0): Vlad Luca – triplă, Onilă. Antrenorul Silviu Miron a mizat pe Buftea – Goia, Șut, Duna, Dirman – Oțel, Ghioanca, Vl. Luca – Mureșan, Onilă, Sânmărghitean; au mai jucat Ciontea, Olar, Ursa, Simina;

LPS Sebeș – Hermannstadt 1-4 (0-2): Cătană (87, penalty, golul de onoare). Gazdele, conduse de Paul Păcurar, au suferit primul eșec din acest an, iar uniriștii au 3 victorii din tot atâtea meciuri. La „alb-albaștri”: Similie – L. Crișan, Dican, Cătană, Cibu – Droj, Horșa, Miclea, Topală, Căian – Fulea (au mai evoluat Nicola, Demean, Boca, Hada și Boitoș). Gazdele au pierdut după o serie imbatabilă de 5 întâlniri (13 puncte).

În clasament, LPS Sebeș se poziționează pe treapta a treia a podiumului, cu 35 de puncte (10 succese, 5 egaluri, golaveraj 43-15), iar CSM Unirea Alba Iulia este pe locul 6, cu 33 de puncte (10 partide adjudecate, 3 remize, golaveraj 44-36).

Foto: CSM Unirea Alba Iulia, LPS Sebeș (Rareș Cîndescu)

