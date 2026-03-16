FOTO: LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia, start lansat în primăvară în Campionatele Under 19 și Under 17

Conjudețenele LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia, start lansat în primăvară în Campionatele Under 19 și Under 17
LPS Sebeș și CSM Unirea Alba Iulia au înregistrat rezultate pozitive în primele partide din acest an din cadrul Campionatelor Naționale Under 19 și Under 17 organizate de Federația Română de Fotbal.
În meciurile contând pentru etapa a 16-a a Seriei 7, în dreptul celor două reprezentante ale Albei s-au înregistrat 3 succese (două victorii detașate realizate de LPS Sebeș pe „Pielarul”) și o remiză.
În runda viitoare sunt dublele externe CSȘ Caransebeș – CSM Unirea Alba Iulia (sâmbătă, 21 martie) și Alma Sibiu – LPS Sebeș (duminică, 22 martie). Rezultate:
*Under 19: CSM Deva – CSM Unirea Alba Iulia 1-1 (0-1), a înscris Monescu, iar gazdele au egalat în minutul 90+2;
LPS Sebeș – Interstar Sibiu 8-1 (7-1), marcator Davel (8, penalty, 35), hat-trick Todea (11, 13, 24), Ghitan (30, 42), Nicola (80). La gazde: Dragosin – Davel, Vintilă, Nicola, Moise – Ghitan, Moș, V. Cosma, Rădac, Cl. Lăncrănjan – Todea, mai intrând An. Ursu, P. Lăncrănjan, Zdroba, M. Cristea și Ganga.
LPS Sebeș (antrenor Doru Oancea) este pe locul secund al ierarhiei, cu 36 de puncte (11 victorii, 3 remize, două eșecuri, golaveraj 64-12), iar CSM Unirea Alba Iulia (pregătită de Florin Danciu) se plasează pe poziția a patra, cu 24 de puncte (7 succese, 3 egaluri, 6 înfrângeri, golaveraj 50-24).
*Under 17: CSM Deva – CSM Unirea Alba Iulia 1-3 (0-3), au marcat Oțel, Mureșan și Ghioancă;
LPS Sebeș – Interstar Sibiu 6-1 (3-0), au punctat Căian (20), Fulea (26), Topală (38), Miclea (57), Cîmpean (88), L. Crișan (90, penalty). Formula gazdelor: Similie – L. Crișan, Dican, Cătană, Cibu – Droj, Horșa, Topală, Miclea, Căian – Fulea, mai intrând Moga, Demean, Hada și Cîmpean.
LPS Sebeș (antrenor Paul Păcurar) este pe poziția secundă, cu 32 de puncte (9 partide adjudecate, 5 remize, un insucces, golaveraj 38-11), la 3 puncte în spatele liderului CSC Șelimbăr. „Alb-negrii”, pregătiți de Silviu Miron, se poziționează pe locul 6, acumulând 27 de puncte (8 victorii, 3 egaluri, 5 eșecuri, golaveraj 37-34).
Foto: Rareș Cîndescu (LPS Sebeș) și Silviu Miron (CSM Unirea Alba Iulia)
