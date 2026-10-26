Bucureștiul vede ce Alba nu vrea să vadă: ISC semnalează nereguli în autorizația de construire a străzii de lângă calea ferată, dintre Mărășești și Gheorghe Doja, și sesizează Prefectura pentru a cere anularea acesteia

Inspectoratul de Stat în Construcții a găsit neconformități la autorizația de construire prin care Primăria Alba Iulia vrea să transforme drumul tehnic de lângă calea ferată în legătură rutieră între străzile Mărășești și Gheorghe Doja. Verdictul nu vine de la inspectoratul județean, ci de la București, cu semnătura inspectorului general Valeria Enache. Și duce într-o singură direcție: Instituția Prefectului, care poate cere instanței anularea actului.

Prin adresa din 22 octombrie, ISC răspunde petițiilor depuse în august de locuitori de pe Gheorghe Doja. Controlul a vizat Autorizația de construire nr. 76/24.02.2026, emisă pentru „modernizarea” străzii dintre Costache Negruzzi și Mărășești. Concluzia ISC: neconformitățile constatate „constituie temei” pentru ca prefectul să analizeze atacarea autorizației în contencios administrativ. Miza nu e mică. Odată atacată de prefect, autorizația se suspendă de drept până la decizia instanței.

Este o situație neobișnuită și printre puținele de acest fel la nivel național, în care Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) solicită unei instituții a prefectului să analizeze oportunitatea atacării în contencios administrativ a unei autorizații de construire pentru ”neconformitățile constatate”

Linia feroviară de-a lungul căreia ar urma să fie construită strada din Alba Iulia face parte din Magistrala 200, aferentă rețelei feroviare naționale și integrată în rețeaua europeană de transport TEN-T. Conform documentației CFR, viteza maximă admisă este de până la 160 km/h (sâc) pe tronsonul Alba Iulia-Vințu de Jos și de până la 120 km/h pe tronsonul Simeria–Deva.

Ideea acestui drum nu s-a născut din nevoile locuitorilor cartierului. Aceștia spun că ciotul de stradă de pe lângă calea ferată ar avea la mijloc alte interese. Primăria prezintă legătura drept soluție pentru decongestionarea barierei de la intersecția cu centura. Numai că o stradă nouă nu rezolvă coada, ci o mută pe altă rută.

În sesizarea pregătită pentru prefect, petenții merg mai departe. Ei susțin că documentația nu are toate avizele obligatorii ale Ministerului Transporturilor, deși drumul trece, cel puțin parțial, prin zona de siguranță a căii ferate, chiar pe lângă instalații de înaltă tensiune.

Pe plan local, tăcerea a fost de aur. Sau, mai exact, de culoarea partidului care conduce orașul. Instituțiile județene au format în jurul deciziilor primăriei un cordon atât de strâns încât nicio hârtie nu mai iese neîndoită. Petițiile au circulat, au fost înregistrate și, cel mai probabil, lăsate la sertar. Ce se trimitea spre verificare se întorcea spălat, călcat și împăturit de Coopertiva Nufărul din Alba, care lucrează în ultimele luni cu toate mașinile de spălat la capacitate maximă pentru a face față valului de rufe murdare venit dinspre Primăria Alba Iulia.

De data aceasta, însă, a rămas fără înălbitor cooperativa Nufărul din Alba. Dosarul a ajuns la București, unde cineva a avut răbdarea și, mai ales, independența să citească autorizația și documentația până la capăt. Pentru o instituție de control, nu e un gest eroic. E doar meseria făcută în interesul cetățeanului. Că la Alba Iulia meseria arată ca un act de susținere a celor care greșesc spune mai mult despre instituțiile de acasă decât despre cele de la centru.

Ceea ce instituțiile conduse de peneliștii din Alba au ignorat, tratând cu dispreț petițiile cetățenilor, s-a rezolvat la București, unde oameni numiți de USR și-au făcut datoria cu profesionalism și demonstrează că rolul instituțiilor este să apere legea și cetățeanul, nu interesele găștilor de partid. Vezi facsimil:

Mingea e acum la Prefectură. Rămâne de văzut dacă o joacă sau o ține în brațe până trece termenul. Dar în țara asta mai există și alte instituții care, până la urmă, ar putea intra și ele în teren…

Secțiune Știri sub articolul principal