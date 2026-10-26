Unitatea Militară 02539 Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție de personal civil contractual pe durată nedeterminată, de Psiholog principal în cadrul Secției evaluare candidațior (Centrul Zonal de Selecție și Orientare Alba Iulia „Avram Iancu”)
Unitatea Militară 02539 Alba Iulia organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de execuție de personal civil contractual pe durată nedeterminată, de Psiholog principal în cadrul Secției evaluare candidațior (Centrul Zonal de Selecție și Orientare Alba Iulia „Avram Iancu”)
Unitatea Militară 02539 Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 25 județul Alba, organizează selecția pentru ocuparea prin transfer la cerere a postului vacant de execuție de personal civil contractual, pe durată nedeterminată, timp de lucru 8 ore/zi, de Psiholog principal studii superioare, din cadrul Secției evaluare candidați la U.M. 02539 Alba Iulia (Centrul Zonal de Selecție și Orientare Alba Iulia „Avram Iancu”). Selecția organizată pentru ocuparea prin tranfer la cerere a postului vacant se va desfășura în perioada 27.10.2026- 16.11.2026 la sediul Unității Militare 02539 Alba Iulia.
Dosarele de transfer se vor depune la sediul U.M. 02539 Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 25,localitatea Alba Iulia, județul Alba, în perioada 27.10. – 16.11.2026, în zilele lucrătoare, între orele 09.00-15.00, persoană de contact Mr. Ghioca Bogdan-Ion, secretarul comisiei de selecție, fax 0258830601, e-mail [email protected].
Selecţia dosarelor de transfer: 17.11.2026. Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 18.11.2026, până la ora 15.00, la U.M. 02539 Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 25, localitatea Alba Iulia, județul Alba şi pe pagina de internet a Statului Major al Apărării (www.defense.ro) la secțiunea Interes public – carieră (Anunțuri) – concursuri de încadrare.
Interviul se desfăşoară la sediul U.M. 02539 Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 25, localitatea Alba Iulia, județul Alba în data de 23.11.2026, începând cu ora 10.00. La interviu participă doar personalul civil contractual care a fost declarat „admis” ca urmare a selecției dosarelor.
Rezultatul interviului se afişează în data de 24.11.2026 la sediul U.M. 02539 Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, nr. 25, localitatea Alba Iulia, județul Alba şi pe pagina de internet a Statului Major al Apărării (www.defense.ro) la secțiunea Interes public-carieră (Anunțuri) – concursuri de încadrare.
Rezultatul selecției dosarelor și al interviului nu se contestă. Punctajul minim de promovare a interviului de selecție pentru transfer este de minim 70 de puncte. Este declarat „admis” candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj la interviu. În situația în care primii clasați obțin punctaje egale în urma interviului de selecție, este declarat „admis” candidatul cu vechimea în specialitatea studiilor mai mare. Pot ocupa prin transfer posturi vacante, corespunzătoare funcțiilor de personal civil contractual, salariații angajați în baza unui contract individual de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată.
Transferul nu se aplică în cazul salariaților angajați într-o funcție de personal civil cu gradul de debutant.
Condițiile specifice pentru ocuparea postului:
– nivel de studii: studii universitare de licență în domeniul psihologie;
– vechime în muncă și în specialitatea studiilor: minim 10 ani;
– deținerea atestatului de psiholog principal în specialitatea ,,Psihologie aplicată în domeniul securității naționale”;
– cunoștințe de operare programe pe calculator– Pachetul Microsoft Office – nivel optim;
– nivel de acces la informații clasificate – Strict Secret;
– abilități, calități și aptitudini necesare – capacitate de analiză și sinteză, inițiativă, responsabilitate, comunicare eficientă, dinamism și spirit de observație, imaginație și creativitate, exigență, corectitudine și principialitate;
Este necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze, privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „Admis”.
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