CSM Unirea Alba Iulia – CSC Ghiroda și Giarmata Vii 2-1 (2-1). „Alb-negrii”, câștigătorii Seriei 7, să vină play-off-ul pentru Liga 2
Pe „Cetate”, CSM Unirea Alba Iulia a învins CSC Ghiroda și Giarmata Vii, scor 2-1 (2-1), într-un meci decisiv pentru vizitatori și stabilirea componenței play-off-ului din Seria 7, unul decisiv pentru vizitatori.
Un meci dificil pentru liderul seriei, care a jucat perfect prima jumătate de oră, distanțându-se la 2-0, dar au suferit amarnic în actul secund, când bănățenii au irosit 4 șanse majore de a egala, inclusiv o bară
Gruparea din Cetatea Marii Uniri a câștigat Seria 7 însă va intra în play-off de pe locul al treilea, cu 10 puncte, fiind întrecută de Poli Timișoara – 13 și Sănătatea Cluj – 11. Lupta pentru promovarea în Liga 2 începe tot acasă, cu Minaur Baia Mare (locul 1 în Seria 8), sâmbătă, 4 aprilie.
În minutul 13, Golda, golgheterul eșalonului terț, deschide scorul cu o execuție simplă, din apropiere, la centrarea lui Pîntea. Cei doi conlucrează excelent și la golul secund, Golda, scăpat în dreapta, întorcându-i serviciul lui Pîntea (25), care finalizează din centrul careului. Velcotă (33), ratează o ocazie imensă, singur cu Ștefan, central, care scoate cu piciorul. Același Velcotă se revanșează (38) și reduce ecartul cu un șut deviat de Giosu, fiind primul gol primit de „alb-negrii” sub comanda lui Militaru. Ratare imensă de a egala F. Roșu (60), scăpat singur a tras alături! În faza anterioară, șutul lui Giurgiu s-a dus puțin peste. O nouă ocazie imensă a oaspeților, C. Ciobanu (80), lob peste Ștefan, în bara stânga, a doua mare situație de a restabili egalitatea. Trandu (81) – șut de la 16 metri, respins de Ștefan. D. Roșu (90), mai irosește o situație mare, în careul mic, nereușind să împingă balonul în plasă
O distribuție a gazdelor cu Giurgiu, fundaș stânga, dar fără Szijj, Mihaiu (probleme medicale), Ardei și Fetița (suspendați), la rezerve, fiind în premieră, Balaur, căpitanul de anul trecut.
Arbitri D. Lunca (Cluj-Napoca), E. Tocai (Sibiu), A. Revnic (Cluj-Napoca); rezervă I. Constantinescu (Galați) Observatori C. Danciu (Hunedoara), I. Orosfoian (Târgu Mureș)
