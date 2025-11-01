În ultima etapă a turului Seriei 7 din Liga 3, CSC Ghiroda și Giarmata Vii – CSM Unirea Alba Iulia 1-1 (0-1) | „Alb-negrii”, doar remiză sub privirile lui Șunda!

CSM Unirea Alba Iulia a înregistrat un rezultat de egalitate în ultima etapă a turului, în deplasare cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii, prima remiză stagională pentru gruparea din Cetatea Marii Uniri, care rămâne liderul Seriei 7 din Liga 3, la golaveraj, fiind egalată de contracandidata Poli Timișoara.

Uniriștii au avut parte de o întâlnire dificilă, cu un adversar care râvnește la play-off, și s-au ales cu un punct, pierzând alte două prețioase în calculele pentru play-off.

O partidă pe muchie de cuțit, disputată între combatante aflate sub presiune. Liderul venea după eșecul de pe „Cetate” cu Poli Timișoara, iar amfitrionii vizează calificarea în play-off. S-a jucat pe contre, cu balanța oscilând de fiecare parte. Uniriștii au dominat primul mitan și au deschis scorul prin Gavrilă (39, lovitură liberă la care a greșit portarul advers) – prima reușită în Liga 3 pentru „alb-negri”. Gazdele au egalat în minutul 49 (D. Bud) și au mai amenințat în câteva rânduri buturile adverse. S-a jucat pe contre până la final, cu oportunități de fiecare parte, finalul fiind unul incendiar, jucându-se cu garda jos, ultima oportunitate fiind irosită de Fetița, în prelungiri (90+6). La întâlnire a asistat și Aurel Șunda, antrenor care a reușit prima promovare în elita fotbalului românesc, în 2003. Albaiulienii au pierdut primele puncte în deplasare pe terenuri străine, iar gazdele au irosit primele puncte în fața fanilor. CSM Unirea Alba Iulia nu câștigă de două runde, iar runda viitoare este un derby „de Alba” incendiar în deplasare cu rivala Metalurgistul Cugir.

CSM Unirea: Ștefan – Ardei, Balaur/cpt., Vomir (31, Szijj) – Pîntea (56, Banyoi), Tănase (56, V. Borcea), Ardeiu, Gavrilă (78, Banu), Ondreykovicz (77, Cîșlariu) – Fetița, Golda; rezerve Roman, A. Pop, Blănaru, Lambru. Antrenor Alexandru Pelici.

Foto: Lucian DANCIU

