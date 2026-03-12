Sport

CSM Unirea Alba Iulia, 3 tineri jucători la o selecție pentru echipa României Under 15: Parastie, Andone și Rus

Dan HENEGAR

Publicat

acum 5 minute

în

De

CSM Unirea Alba Iulia are 3 tineri jucători la o selecție pentru echipa României Under 15: Parastie, Andone și Rus

Divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia are 3 tineri jucători convocați la o acțiune de selecție a jucătorilor născuți în 2012, pentru constituirea echipei naționale Under 15

Citește și: Cinci jucători de la echipe din județ, Unirea Alba Iulia, CS Zlatna și LPS Sebeș, la o selecție pentru reprezentativa Under 18

Este vorba despre Alin George Parastie, Eduard Gheorghe Andone și Robert Nicolae Rus, care vor participa miercuri, 18 martie la Baza Sportivă „Dan Anca” Cluj, pentru un meci de selecție în vederea formării reprezentativei tricolore din sezonul viitor.

La respectiva categorie de vârstă, antrenori la CSM Unirea Alba Iulia sunt Alexandru Kalanyos și Filip Morar

