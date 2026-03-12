CS Ocna Mureș organizează turneu semifinal la volei Under 15 | CSȘ Blaj va juca la Zalău
CS Ocna Mureș organizează turneu semifinal la volei Under 15 | CSȘ Blaj va juca la Zalău, în competiția dedicată speranțelor
CS Ocna Mureș (foto, jos) va organiza, în perioada 20-22 martie, unul dintre cele 4 turnee semifinale ale Campionatului Național de volei masculin Under 15. Oponentele formației conduse de Lucian Victoratos sunt LPS CSȘ Suceava și CSȘ LAPI Dej, în Grupa A.
Citește și: CSȘ Blaj, la turneul semifinal Under 15, doar cu victorii, fără set pierdut! Și CS Ocna Mureș, calificată în etapa superioară la volei masculin
Cealaltă conjudețeană CȘȘ Blaj, antrenată de Alexandru „Delu” Man, a terminat prima fază a campionatului doar cu victorii fără a ceda vreun set în Seria D, unde pe locul secund s-a clasat CS Ocna Mureș. Formația din „Mica Romă” va disputa turneul semifinal la Zalău, unde oponente vor fi CSȘ Zalău și LPS Bistrița, în Grupa D.
În faza a doua a competiției juvenile dedicate speranțelor sunt 16 formații (alte două grupe semifinale sunt la București, gazdă CSA Steaua, respectiv Rapid). Primele două clasate în fiecare grupă semifinală vor accede la turneul final al acestei categorii competiționale.
