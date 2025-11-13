Criză de ouă în magazinele din România. Producătorii preferă să le trimită la export. „Ne-am trezit cu oferte bune din toată lumea”

Este criză de ouă în magazinele din România, unele dintre ele rămânând complet fără produs la raft. George Bădescu, directorul executiv al Asociației Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR), spune că există sincope de aprovizionare, dar şi că producătorii preferă să le dea spre export.

Exporturile au ajuns, în doar câteva luni, de la 15% la 40%. Totuşi, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, îl contrazice, spunân că „stăm foarte bine şi intern și extern”.

„Noi producem și pentru consum propriu și pentru export. Cum să fie probleme? Stăm foarte bine, şi pentru intern, şi pentru extern. Să facă comandă, că avem”, a spus Barbu.

Totuşi, magazinele spun altceva. Acestea spun că sunt probleme la aprovizionare. Unele magazine au rămas complet fără ouă, în timp ce altele au stocuri mai mici ca de obicei.

Producătorii spun că multe ţări au fost afectate de gripa aviară şi de aceea apelează la ţara noastră. România nu este afectată de gripa aviară, astfel, exporturile au ajuns 15% la 40% în doar cateva luni, în timp ce producția internă a scăzut de la 6 miliarde de ouă în 2022 la aproximativ 5,6 miliarde în 2023.

Pe lângă exporturi, sezonul rece contribuie la scăderea producției interne, deoarece găinile ouătoare produc mai puțin. Specialiștii apreciază că piața se va echilibra în următoarele săptămâni, odată cu stabilizarea producției și suplimentarea importurilor. Deocamdată nu se anticipează o criză, însă prețurile ar putea crește ușor, pe fondul fondul cererii externe ridicate și al ofertei interne tot mai limitate.

„Presiunea din afară este din ce în ce mai mare pe piața din România, pentru că noi, pe lângă faptul că nu avem gripa aviară, avem și prețuri foarte bune. Și atunci au venit ofertele. Ne-am trezit cu oferte în ultimele cinci-șase luni din toată lumea.

Au venit solicitări și vin în continuare, cu prețuri foarte avantajoase. Puteți să-mi spuneți care e diferența la vânzare pe plan intern și la export? Momentan, a fost, până recent, cam de 25%. S-a mai diminuat acum, pentru că retailerii români, din fericire, majoritatea dintre ei, au înțeles fenomenul și au început să acorde prețuri mai bune fermierilor.

Astfel, s-a ajuns ca exportul, care uzual reprezenta 7-10% din totalul producției — atât pleca afară — acum să ajungă la 40%. Și eu cred că e chiar mai mult”, a spus Florin Panfile, directorul comercial al unei fabrici de ouă.

El spune că preţul unui ou de la piaţă este de 1,70 lei, în timp ce preţul unui ou „super securizat” este de 1 leu.

„Consumatorul final plătește 1 leu pe un ou super securizat și 1,70 lei pe un ou de la piață, ceea ce nu ni se pare corect. Ar putea și oul din retail să ajungă la un 1,70 lei? Nu, n-o să fie așa ceva. Dar probabil că 1,10 – 1,20 lei ar fi un preț corect”, a adăugat el.

