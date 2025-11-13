Criză de ouă în magazinele din România. Producătorii preferă să le trimită la export. „Ne-am trezit cu oferte bune din toată lumea”
Criză de ouă în magazinele din România. Producătorii preferă să le trimită la export. „Ne-am trezit cu oferte bune din toată lumea”
Este criză de ouă în magazinele din România, unele dintre ele rămânând complet fără produs la raft. George Bădescu, directorul executiv al Asociației Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR), spune că există sincope de aprovizionare, dar şi că producătorii preferă să le dea spre export.
Exporturile au ajuns, în doar câteva luni, de la 15% la 40%. Totuşi, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, îl contrazice, spunân că „stăm foarte bine şi intern și extern”.
„Noi producem și pentru consum propriu și pentru export. Cum să fie probleme? Stăm foarte bine, şi pentru intern, şi pentru extern. Să facă comandă, că avem”, a spus Barbu.
Totuşi, magazinele spun altceva. Acestea spun că sunt probleme la aprovizionare. Unele magazine au rămas complet fără ouă, în timp ce altele au stocuri mai mici ca de obicei.
Producătorii spun că multe ţări au fost afectate de gripa aviară şi de aceea apelează la ţara noastră. România nu este afectată de gripa aviară, astfel, exporturile au ajuns 15% la 40% în doar cateva luni, în timp ce producția internă a scăzut de la 6 miliarde de ouă în 2022 la aproximativ 5,6 miliarde în 2023.
Pe lângă exporturi, sezonul rece contribuie la scăderea producției interne, deoarece găinile ouătoare produc mai puțin. Specialiștii apreciază că piața se va echilibra în următoarele săptămâni, odată cu stabilizarea producției și suplimentarea importurilor. Deocamdată nu se anticipează o criză, însă prețurile ar putea crește ușor, pe fondul fondul cererii externe ridicate și al ofertei interne tot mai limitate.
„Presiunea din afară este din ce în ce mai mare pe piața din România, pentru că noi, pe lângă faptul că nu avem gripa aviară, avem și prețuri foarte bune. Și atunci au venit ofertele. Ne-am trezit cu oferte în ultimele cinci-șase luni din toată lumea.
Au venit solicitări și vin în continuare, cu prețuri foarte avantajoase. Puteți să-mi spuneți care e diferența la vânzare pe plan intern și la export? Momentan, a fost, până recent, cam de 25%. S-a mai diminuat acum, pentru că retailerii români, din fericire, majoritatea dintre ei, au înțeles fenomenul și au început să acorde prețuri mai bune fermierilor.
Astfel, s-a ajuns ca exportul, care uzual reprezenta 7-10% din totalul producției — atât pleca afară — acum să ajungă la 40%. Și eu cred că e chiar mai mult”, a spus Florin Panfile, directorul comercial al unei fabrici de ouă.
El spune că preţul unui ou de la piaţă este de 1,70 lei, în timp ce preţul unui ou „super securizat” este de 1 leu.
„Consumatorul final plătește 1 leu pe un ou super securizat și 1,70 lei pe un ou de la piață, ceea ce nu ni se pare corect. Ar putea și oul din retail să ajungă la un 1,70 lei? Nu, n-o să fie așa ceva. Dar probabil că 1,10 – 1,20 lei ar fi un preț corect”, a adăugat el.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Consiliere psihologică GRATUITĂ pentru familiile copiilor cu autism sau cu sindromul Down. Proiect în Parlament
Consiliere psihologică GRATUITĂ pentru familiile copiilor cu autism sau cu sindromul Down. Proiect în Parlament Familiile copiilor diagnosticați cu tulburări din spectrul autist sau cu sindrom Down ar putea beneficia de consiliere psihologică gratuită, potrivit unui proiect depus în Parlament, a anunțat deputata PNL Raluca Turcan, inițiatoarea propunerii legislative. Astfel, consilierea psihologică va fi decontată […]
Dani Mocanu s-a distrat mai multe luni pe malul ,,Lacului Garda”, înainte de a ajunge aproape de Napoli. Detalii noi despre traseul manelistului
Dani Mocanu s-a distrat mai multe luni pe malul ,,Lacului Garda”, înainte de a ajunge aproape de Napoli. Detalii noi despre traseul manelistului Dani Mocanu a fugit din România pentru a evita executarea pedepsei de 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor și tulburarea liniștii publice. Recent, au apărut informații noi despre traseul manelistului […]
Elevii scapă de diferențele mari de notare și favoritisme. Standardele vor asigura evaluări corecte și comparabile între școli
Elevii scapă de diferențele mari de notare și favoritisme. Standardele vor asigura evaluări corecte și comparabile între școli Adio notelor „după ureche”! Din toamna anului viitor, elevii vor fi evaluați după criterii unitare. Toți elevii, indiferent de școală sau profesor, vor fi notați după aceleași standarde, o măsură mult așteptată de comunitatea școlară. În prezent, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Criză de ouă în magazinele din România. Producătorii preferă să le trimită la export. „Ne-am trezit cu oferte bune din toată lumea”
Criză de ouă în magazinele din România. Producătorii preferă să le trimită la export. „Ne-am trezit cu oferte bune din...
Consiliere psihologică GRATUITĂ pentru familiile copiilor cu autism sau cu sindromul Down. Proiect în Parlament
Consiliere psihologică GRATUITĂ pentru familiile copiilor cu autism sau cu sindromul Down. Proiect în Parlament Familiile copiilor diagnosticați cu tulburări...
Știrea Zilei
VIDEO | TOPUL FIRMELOR 2024, în județul ALBA: Cele mai bune afaceri, premiate de Camera de Comerț în cadrul unei gale la Pavilion Mercur
TOPUL FIRMELOR 2024, în județul ALBA: Cele mai bune afaceri, premiate de Camera de Comerț în cadrul unei gale la...
S-a îmbătat, apoi și-a BĂTUT concubina cu bestialitate: Femeia din Sebeș a suferit o fractură sinus la maxilar și are nevoie de cel puțin 12 zile de îngrijiri medicale. Oamenii legii l-au ÎNCĂTUȘAT deoarece nu se oprea
S-a îmbătat, apoi și-a BĂTUT concubina cu bestialitate: Femeia are fractură la maxilar și nevoie de cel puțin 12 zile...
Curier Județean
Sindicaliștii FSE „Spiru Haret” Alba: Ministrul Educației atacă profesorii pentru a deturna atenția de la măsurile anti-educație impuse de Guvernul Bolojan
Sindicaliștii FSE „Spiru Haret” Alba: Ministrul Educației atacă profesorii pentru a deturna atenția de la măsurile anti-educație impuse de Guvernul...
Vremea se încălzește simțitor. La cât vor urca temperaturile în weekend în Alba Iulia
Vremea se încălzește simțitor. La cât vor urca temperaturile în weekend în Alba Iulia Meteorologii anunță o încălzire semnificativă a...
Politică Administrație
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau majoritate, dar n-au reușit să ajungă la un consens”
Viceprimar ales, la mai bine de un an de când au fost preluate mandatele, într-o comună din Alba. Motivul: ,,Aveau...
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Valoarea achiziției, peste 1.000.000 de lei
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Obiectivele investiției Primăria Baia...
Opinii Comentarii
13 noiembrie, Sfântul Ioan Gura de Aur, mare şi vestit luminator dascăl al lumii
13 noiembrie, Sfântul Ioan Gura de Aur, mare şi vestit luminator dascăl al lumii Biserica Ortodoxă îl sărbătoreşte la 13...
12 noiembrie – triplă sărbătoare a Armatei Române: Ziua Cercetaşilor, Geodezilor militari și SMG
12 noiembrie – triplă sărbătoare a Armatei Române: Ziua Cercetaşilor, Geodezilor militari și SMG Data de 12 noiembrie marchează o...