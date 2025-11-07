Cristian Păun: ,,SUA au fost un model pentru lumea civilizată, până au printr-un proces îndelungat de diluare a capitalismului într-un socialism democratic”
,,SUA au fost un model pentru lumea civilizată. Capitalismul și libertatea din spatele modelului american au fost mereu un reper”, este de părere profesorul Cristian Păun.
Acesta explică într-o postare în mediul online de ce spune că „au fost”, mai exact pentru că SUA au trecut printr-un proces îndelungat de diluare a capitalismului într-un socialism democratic, bazat pe aceeași piloni ca orice sistem socialist: moneda fiat, taxarea progresivă, corporatismul (apărarea intereselor companiilor mari), afaceri cu statul pe bani mulți, subvenții, ajutoare de stat, asistență socială, companii de stat, supra-reglementare, supra-instituții, deficite, îndatorare.
,,Dacă citiți „Manifestul comunist” a lui Marx și Engels, la pagina 24/40 din această fițuică ridicată la rang de mare lucrare, regăsiți măsurile prin care proletarii pot confisca averea „burghejilor”. Toate sunt astăzi aplicate zelos în SUA „capitalistă”. La buche. Verificați cu atenție. Cu creionul în mână. Stângă, evident.
Trump nu a făcut mare lucru să corecteze această situație. Nu a schimbat nimic din socialismul monetar și fiscal din SUA „capitalistă”. Sau nu mare lucru. Trecerea de la republicani la democrați și invers, pe axa libertății, nu mai înseamnă mare lucru. Deficitul crește la fel, taxarea este tot progresivă, datoria publică tot imensă și în creștere. Marginal există unele diferențe. Dar doar când vorbim de extremele din ambele tabere mai apar diferențe și doar pe unele teme. În rest, consens general.
De aia nu mă miră că răspunsul electoratului american la extremismul fascistoid-corporatist al lui Trump (echivalentul națioalism-socialismului german) este marxismul comunistioid de tip sovietic sau chinez. Și că, și unii, și alții, au fix aceleași „soluții” ca tovarășii Marx și Engels pe chestiunile esențiale. Lupta de clasă. Redistribuționismul masiv. La literă, din fițuica lor. Doar mici detalii mai trebuie revizuite. Când de unii, când de alții.
Iar asta cu ce liberali sunt democrații și libertarieni sunt republicanii e poveste de aburit ageamii de la noi!
Și mai am o veste proastă: întotdeauna intervenționismul duce la și mai mult intervenționism. Nu spre mai multă libertate. Deci, viitorul nu sună deloc bine. Nu are cum!
Trăiască „neoliberalismul”!”, a scris Păun pe Facebook.
