Crima care a șocat Alba în anii 90: Aurel Oltean, respins pentru liberare condiționată pentru a 19-a oară. Bărbatul a executat 26 de ani și aproape 5 luni de închisoare. Pedeapsa, executată complet 20 mai 2026

Crima care a șocat județul Alba în anii 90: Aurel Oltean, respins pentru liberare condiționată pentru a 19-a oară. Bărbatul a executat 26 de ani și aproape 5 luni de închisoare. Pedeapsa, executată complet 20 mai 2026

Criminalul Aurel Oltean, care ispășește o pedeapsă de 28 de ani și 6 luni de închisoare pentru omor deosebit de grav, a fost refuzat a 19-a oară pentru liberare condiționată. Judecătoria Deva a respins solicitarea acestuia, chiar dacă comisia de liberări condiționate din cadrul Penitenicirului Deva a fost de acord ca acesta să fie lăsat liber.

Oltean se află la închisoare din 25 aprilie 1999 și a executat 26 de ani și aproape 5 luni de închisoare. Acesta ar urma să fie liberat la termen în 20 mai 2026. Judecătoria Deva a stabilit că deținutul în vârstă de 62 de ani poate să revină cu o nouă cerere de liberare condiționată după data de 17 decembrie 2025. Hotărârea a fost menținută, în 19 august 2025, și de Tribunalul Hunedoara.

Dacă nici ultima cerere nu va fi aprobată, cel mai probabil acesta ar urma să fie liberat din închisoare la termen. Acesta a executat pentru 9.600 de zile de închisoare, la care se adaugă 522 zile considerate executate suplimentar ca măsură compensatorie pentru executarea pedepsei în condiţii necorespunzătoare și 109 zile considerate executate ca urmare a muncii prestate, în total peste 10.200 de zile câștigate și executate.

„Comisia a avut în vedere că în perioada de referinţă a dus la îndeplinire recomandările comisiilor anterioare, în sensul că a participat la activităţile din oferta penitenciarului cumulând în total 34 de recompense, având finalizat programul PROLIB. În consecinţă, văzând şi perioada executată până în prezent şi restul sub un an de rămas de executat, comisia propune liberarea condiţionată a deţinutului”, se precizează în hotărârea instanței.

Judecătorul a respins, însă, propunerea comisiei din cadrul penitenciarului.

„Nu pot fi reţinute suficiente elemente care să reflecte o conduită exemplară disciplinar în contextul săvârşirii de către petentul condamnat a două abateri disciplinare, dintre care una foarte gravă. Ca atare, instanţa nu poate aprecia că petentul a dat dovezi temeinice de disciplină pe parcursul executării pedepsei. Petentul condamnat a întreprins anumite eforturi, dat fiind numărul de recompense (34), însă totodată constată că în perioada ultimei amânări acesta nu a fost recompensat. Pe baza analizei conduitei petentului condamnat nu se poate aprecia că, până la acest moment, pedeapsa închisorii şi-a atins scopul, fiind necesară continuarea executării pentru ca petentul condamnat să se poată redresa, să dobândească un ansamblu de valori morale şi sociale, necesare pentru evitarea, în momentul părăsirii locului de deţinere, a săvârşirii altor infracţiuni”, a stabilit magistratul.

Victima acestuia a fost omul de afaceri Teofil Țîr, care avea 44 de ani, în 1999. Acesta administra piața principală a orașului Alba Iulia, de unde obținea venituri foarte mari. În fiecare zi, afaceristul ducea banii cash acasă într-o plasă. Criminalul l-a urmărit și a decis să-l jefuiască. Pentru aceasta a cumpărat un pistol, care ar fi fost introdus în România, din Rusia.

Atacul a avut loc într-o seară din luna aprilie 1999, în momentul în care omul de afaceri a coborât din mașină și intenționa să intre în scara blocului unde locuia. Oltean a tras nouă focuri de armă în direcția afaceristului, dintre care patru l-au lovit și i-au provocat decesul pe loc.

Criminalul s-a făcut nevăzut cu banii, dar a fost prins după câteva zile, în 25 aprilie 1999, în zona unei păduri din apropierea orașului Alba Iulia. În momentul reţinerii, Oltean avea asupra sa un sac din plastic, în care se afla suma de 115.375.500 de lei (11.537 de lei noi), bani care au fost furați în momentul jafului.

