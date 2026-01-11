Creșterea vârstei de pensionare pentru polițiști, țintă a Guvernului Bolojan. Sindicate: „Va distruge de tot acest sistem”
Creșterea vârstei de pensionare pentru polițiști, țintă a Guvernului. Sindicate: „Va distruge de tot acest sistem”
Premierul Ilie Bolojan a anunțat în primul său interviu din 2026 că „trebuie să creștem vârsta de pensionare în toate domeniile astfel încât cei care se pensionează să se pensioneze cât mai aproape de 65 de ani” și că aceasta este o regulă care trebuie aplicată inclusiv categoriilor care până acum se pensionau anticipat, cum sunt angajații din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională.
Această intenție se înscrie într-un efort mai larg al actualului guvern de a reforma sistemul de „pensii speciale”.
Guvernul vizează, așadar, acum Ministerul Afacerilor Interne, unde unii angajați se pensionează chiar la 50 de ani, cu toate că ar putea lucra fără probleme până la 60.
În replică, Sindicatul Național al Polițiștilor din Penitenciare afirmă că speranța medie de viață este de aproximativ 60 de ani, ceea ce ridică întrebări privind aplicabilitatea acestei măsuri.
„E clar că nu suntem de acord sub nicio formă cu niciun fel de modificare pentru că ea va distruge de tot acest sistem. În ultimii trei ani de zile, sunt 20.000 de polițiști din Poliția Română, din penitenciare și din Poliția de Frontieră care s-au pensionat.
Noi avem deja o vârstă de pensionare de 65 de ani, din care ni se scad condițiile de muncă. Diferența dintre noi și domnul Bolojan este că noi purtăm pistol zi de zi la muncă și prindem hoți și avem condiții de muncă speciale pentru că avem condiții de muncă speciale pentru că avem pericole, riscuri, interdicții și incompatibilități, iar domnul Bolojan se duce cu mapa la birou”, a declarat, la televiziunea Euronews România, Mihai Zlat, vicepreședinte al Sindicatului național al polițiștilor și al personalului contractual (SNPPC).
Acesta a menționat că reforma pensiilor militare a fost realizată prin PNRR, încă din 2024.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Austeritate doar pentru oamenii obișnuiți? Câți bani câștigă angajații Administrației Prezidențiale
Ce indemnizații au angajații Administrației Prezidențiale Administrația Prezidențială se remarcă printr-o politică de salarizare extrem de favorabilă, care completează veniturile de bază cu un sistem complex de sporuri și bonificații, inclusiv compensații pentru munca de noapte și expunerea la condiții vătămătoare, ceea ce poate reprezenta încă un argument că în România momentului austeritatea este doar […]
România, lovită de un ger năprasnic, ninsori și viscol: Când se va îmbunătăți vremea. Prognoza ANM pentru perioada 11-19 ianuarie 2026
România, lovită de un ger năprasnic, ninsori și viscol: Când se va îmbunătăți vremea Vremea va fi deosebit de rece în România până în jurul datei de 15 ianuarie 2026, cu ger accentuat în mai multe regiuni ale țării, ninsori, viscol la munte, ceață și depuneri de chiciură, potrivit prognozei săptămânale emise de Administrația Națională […]
VIDEO | 8 persoane, între care și un copil, evacuate în siguranță dintr-o zonă izolată din Munții Apuseni, aproape de Alba: Intervenție a jandarmilor și salvamontiștilor la -13 grade
8 persoane, între care și un copil, evacuate în siguranță dintr-o zonă izolată din Apuseni, aproape de Alba: Intervenție a jandarmilor și salvamontiștilor la -13 grade În urma unui apel la 112, un grup format din 8 persoane, 7 adulți și un minor, a semnalat că are nevoie de ajutor, fiind blocat în localitatea Ticera, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Creșterea vârstei de pensionare pentru polițiști, țintă a Guvernului Bolojan. Sindicate: „Va distruge de tot acest sistem”
Creșterea vârstei de pensionare pentru polițiști, țintă a Guvernului. Sindicate: „Va distruge de tot acest sistem” Premierul Ilie Bolojan a...
Austeritate doar pentru oamenii obișnuiți? Câți bani câștigă angajații Administrației Prezidențiale
Ce indemnizații au angajații Administrației Prezidențiale Administrația Prezidențială se remarcă printr-o politică de salarizare extrem de favorabilă, care completează veniturile...
Știrea Zilei
FOTO | Meșterița handmade din Alba Iulia și pasiunea pentru artă: „Cea mai grea parte poate fi că această mică afacere are de multe ori puterea de a mă rupe de realitate, de prieteni, de familie”
Meșterița handmade din Alba Iulia și pasiunea pentru artă: „Cea mai grea parte poate fi că această mică afacere are...
VIDEO | Eugen Gavrilă, din Loman, unul dintre ultimii făuritori de stâlpi funerari din România: „Timpul va decide dacă se va păstra această tradiție”
Eugen Gavrilă, din Loman, unul dintre ultimii făuritori de stâlpi funerari din România: „Timpul va decide dacă se va păstra...
Curier Județean
11 ianuarie 2026 | ISU Alba, 26 de misiuni nocturne de patrulare pentru identificarea persoanelor fără adăpost, expuse riscului de hipotermie
ISU Alba, 26 de misiuni nocturne de patrulare pentru identificarea persoanelor fără adăpost, expuse riscului de hipotermie În contextul temperaturilor...
UPDATE FOTO | ACCIDENT pe DN 67C-Transalpina: Impact între două autoturisme în zona Barajului Petrești
ACCIDENT pe DN 67C-Transalpina: Impact între două autoturisme în zona Barajului Petrești Un accident rutier s-a produs, duminică, pe DN...
Politică Administrație
Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, despre acordul UE-Mercosur: „Agricultura europeană, implicit cea românească, nu are nevoie doar de compensații, ci de garanții ferme”
Victor Negrescu: „Agricultura europeană, implicit cea românească, nu are nevoie doar de compensații, ci de garanții ferme” Europa poate fi...
De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia
De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia În Alba Iulia,...
Opinii Comentarii
Vârsta de pensionare a femeilor a crescut din 2026 (tabel): Pensia anticipată și reduceri ale vârstei de pensionare pentru mamele cu copii
Vârsta de pensionare femei anul 2026 (tabel): Pensia anticipată și reducerea vârstei de pensionare pentru mamele cu copii Începând cu...
11 ianuarie, Ziua Internațională a cuvântului „Mulțumesc”. Nicolae Iorga: “Recunoștința – dobânda împrumuturilor sufletești”
11 ianuarie, Ziua Internațională a cuvântului „Mulțumesc”. Nicolae Iorga: “Recunoștința – dobânda împrumuturilor sufletești” În epoca vitezei, în care majoritatea...