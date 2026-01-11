Creșterea vârstei de pensionare pentru polițiști, țintă a Guvernului Bolojan. Sindicate: „Va distruge de tot acest sistem”

Creșterea vârstei de pensionare pentru polițiști, țintă a Guvernului. Sindicate: „Va distruge de tot acest sistem”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat în primul său interviu din 2026 că „trebuie să creștem vârsta de pensionare în toate domeniile astfel încât cei care se pensionează să se pensioneze cât mai aproape de 65 de ani” și că aceasta este o regulă care trebuie aplicată inclusiv categoriilor care până acum se pensionau anticipat, cum sunt angajații din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională.

Această intenție se înscrie într-un efort mai larg al actualului guvern de a reforma sistemul de „pensii speciale”.

Guvernul vizează, așadar, acum Ministerul Afacerilor Interne, unde unii angajați se pensionează chiar la 50 de ani, cu toate că ar putea lucra fără probleme până la 60.

În replică, Sindicatul Național al Polițiștilor din Penitenciare afirmă că speranța medie de viață este de aproximativ 60 de ani, ceea ce ridică întrebări privind aplicabilitatea acestei măsuri.

„E clar că nu suntem de acord sub nicio formă cu niciun fel de modificare pentru că ea va distruge de tot acest sistem. În ultimii trei ani de zile, sunt 20.000 de polițiști din Poliția Română, din penitenciare și din Poliția de Frontieră care s-au pensionat.

Noi avem deja o vârstă de pensionare de 65 de ani, din care ni se scad condițiile de muncă. Diferența dintre noi și domnul Bolojan este că noi purtăm pistol zi de zi la muncă și prindem hoți și avem condiții de muncă speciale pentru că avem condiții de muncă speciale pentru că avem pericole, riscuri, interdicții și incompatibilități, iar domnul Bolojan se duce cu mapa la birou”, a declarat, la televiziunea Euronews România, Mihai Zlat, vicepreședinte al Sindicatului național al polițiștilor și al personalului contractual (SNPPC).

Acesta a menționat că reforma pensiilor militare a fost realizată prin PNRR, încă din 2024.

