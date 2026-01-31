Coșul de fum neîntreținut corespunzător, cauză frecventă a incendiilor din sezonul rece: „Nu face compromisuri când vine vorba de siguranța ta și a celor dragi!”
Coșul de fum neîntreținut corespunzător, cauză frecventă a incendiilor din sezonul rece
Un coș de fum necurățat sau deteriorat reprezintă un risc major: poate duce la intoxicații cu monoxid de carbon ori la incendii grave, a reamintit, sâmbătă, 31 ianuarie 2026, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU).
„În sezonul rece, una dintre cele mai frecvente cauze ale incendiilor din locuințe este coșul de fum neîntreținut corespunzător.
Recomandări:
*Verificați, reparați și curățați coșul de fum în mod regulat, apelând exclusiv la personal calificat și autorizat. Defecțiunile depistate la timp pot preveni situații periculoase.
*Evitați orice contact între coșul de fum și materialele combustibile ale construcției (grinzi, scânduri), deoarece acestea pot lua foc cu ușurință.
*Folosiți sobele și șemineele conform specificațiilor producătorului, fără a le suprasolicita, și ardeți doar combustibilul recomandat.
Află cum să previi incendiile și cum să reacționezi corect accesând Ghidul pentru incendiu de pe platforma fiipregatit.ro.
Nu face compromisuri când vine vorba de siguranța ta și a celor dragi!”, a transmis într-un mesaj publicat în mediul online.
Un coș de fum deteriorat a provocat chiar sâmbătă, 31 ianuarie 2026, un incendiu la o casă din Petroșani.
„Astăzi, pompierii Detașamentului Petroșani au lichidat un incendiu produs la o casă de locuit din cartierul petroșenean ‘Colonie’. Focul se putea propaga cu rapiditate la casele aflate în apropierea focarului. Echipajele au intervenit pentru stingerea flăcărilor care se manifestau la acoperișul construcției.
În urma intervenției pompierilor, incendiul a fost lichidat în scurt timp, în limitele găsite.
Din fericire, nicio persoană nu a fost implicată în eveniment. A fost afectat acoperișul pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați.
Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost coșul de fum deteriorat”, a transmis ISU Hunedoara.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
