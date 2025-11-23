Costuri mai mari pentru încălzire în iarna 2025-2026. Ajutorul pentru populație: Nu este corespunzător după creșterile de preț

Pentru iarna anului 2025-2025, costurile cu încălzirea au crescut simțitor pentru anumite forme de energie. Ajutoarele pentru încălzirea locuinței au rămas la același nivel ca anul trecut, ceea ce face ca mulți oameni să nu își poată plăti facturile sau să nu își permită achiziția de lemne pentru iarnă.

„Deși cuantumul ajutorului a rămas identic în sezoanele 2024–2025 și 2025–2026, costurile reale cu încălzirea au crescut, pentru unele forme de energie chiar semnificativ. În lipsa unei indexări a cuantumului sau a unei formule de actualizare pe baza prețurilor la energie, valoarea reală a sprijinului social a scăzut cu 30–60% în unele cazuri”, a declarat Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI).

Potrivit acestuia, valoarea ajutorului pentru încălzire diferă în funcție de sursa de energie folosită, de venitul familiei și de tipul locuinței. Astfel, sprijinul poate ajunge până la 250 lei/lună pentru gaze naturale, 500 lei/lună pentru energie electrică și 320 lei/lună pentru combustibili solizi sau petrolieri.

Acordarea ajutorului depinde de venitul mediu net lunar, care trebuie să se situeze sub anumite limite: până la 1.386 lei/persoană pentru familii și până la 2.053 lei pentru persoanele singure, potrivit Adevărul.

– Costul este cu livrare acasă la consumator și cuprinde, și creșterea paleților, sacilor, foliei, prețului combustibilului, accizelor, TVA, pentru toate elementele necesare ca lemnul să ajungă la consumator acasă

– Doar în situaţia în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 200 lei

Lemnul de foc s-a scumpit cu 73%, energia electrică cu 113%

Datele privind estimarea costurilor cu energia arată o creștere semnificativă a cheltuielilor reale ale gospodăriilor în iarna 2025/2026 față de iarna 2024/2025:

Lemn de foc: +73%, acest combustibil este principalul mijloc de încălzire în mediul rural. O creștere de 7/3% înseamnă că o gospodărie care cheltuia 1.000 lei pentru lemne cheltuie acum aprox. 1.730 lei pentru aceeași cantitate. Ajutorul pentru combustibili solizi a rămas nemodificat, ceea ce reduce drastic eficiența lui, mai notează sursa citată.

Dumitru Chisăliță a făcut o analiză bazată pe situațiile concrete din teren observând că în fapt acest ajutor este aproape inexistent pentru unele categorii sociale:

„Ajutorul pentru încălzirea locuinței are ca scop protejarea consumatorilor vulnerabili față de creșterea costurilor cu energie și asigurarea unui nivel minim de confort termic în sezonul rece. Pentru cel puțin două forme de energie (lemn și energie electrică) protecția nu este una corespunzătoare după creșterile de preț existente. În prag de iarnă în timp ce unele categorii sociale mai au nevoie de 429 de lei doar pentru a și achita costurile cu încălzirea, subiectele discutate sunt dacă pensiile speciale să fie 17.000 sau 18.000 lei/lună”, a afirmat expertul în energie.

