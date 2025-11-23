Cât vei plăti pentru coletele comandate de pe Temu și Shein de la 1 ianuarie 2026. Noile tarife pentru coletele din afara UE

Parlamentul României a validat recent proiectul amplu de reformă fiscală care va schimba semnificativ nivelul taxelor și impozitelor din 2026. Documentul, care prevede majorări consistente ale impozitelor pe locuințe, terenuri și autovehicule, dar și o creștere a taxării investițiilor, urmează să ajungă la președinte pentru promulgare.

Taxa pentru coletele din afara UE se aplică de la 1 ianuarie

O modificare importantă vizează taxarea coletelor provenite din afara Uniunii Europene, măsură cu impact direct asupra consumatorilor care comandă frecvent de pe Temu, Shein sau alte platforme asiatice.

Taxa fixă de 25 lei (aproximativ 5 euro) pentru coletele cu valoare declarată sub 150 de euro, provenite din China, Turcia sau alte state non-UE, nu va mai intra în vigoare imediat, așa cum fusese anunțat inițial. Parlamentarii au decis amânarea aplicării, iar noul termen oficial este 1 ianuarie 2026.

Asta înseamnă că, începând cu anul viitor, orice colet cu valoare mică comandat de pe platforme precum Temu sau Shein va fi taxat suplimentar cu 25 lei, indiferent de TVA-ul sau taxele de transport deja plătite către comerciant. Practic, fiecare pachet va avea un cost suplimentar fix la sosirea în țară, pe lângă eventualele proceduri vamale.

Impozite mai mari pentru locuințe și mașini

Restul măsurilor din proiectul fiscal rămân neschimbate și constituie baza prin care Executivul intenționează să reducă deficitul bugetar. Cele mai vizibile schimbări se vor resimți la nivelul proprietăților. Primarii din Asociația Municipiilor au calculat că impozitul pe locuințe va crește în medie cu aproximativ 70%. Astfel, dacă în 2025 o persoană a plătit 100 de lei impozit pentru casă, în 2026 suma va urca la 170 de lei.

Nici proprietarii de autoturisme nu sunt ocoliți. Mașinile considerate poluante vor fi impozitate mult mai dur, iar vehiculele cu norme de poluare mai vechi, de exemplu Euro 4, vor ajunge să plătească un impozit dublu chiar și în cazul unui motor cu o capacitate cilindrică redusă.

Mediul de afaceri și investitorii individuali vor resimți și ei schimbările. Impozitarea dividendelor, a câștigurilor din investiții și a profiturilor obținute din criptomonede va crește de la 10% la 16%, o diferență considerabilă pentru cei activi în zona piețelor financiare.

În ansamblu, pachetul fiscal redefinește modul în care vor fi taxate proprietățile, investițiile și consumul de bunuri din afara UE. Iar pentru milioane de români care cumpără frecvent de pe platforme precum Temu și Shein, data de 1 ianuarie 2026 va marca momentul în care fiecare colet va costa cu cel puțin 25 de lei mai mult.

