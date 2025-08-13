Cosmin Matieș, antreprenor în domeniul HoReCa: În Alba Iulia, în ultimele două decenii, peste 60 de restaurante s-au deschis și apoi au dispărut
Cosmin Matieș, antreprenor în domeniul HoReCa: 7 din 10 restaurantele nou deschise se închid în primii cinci ani
„Deși din exterior pare o industrie glamour, realitatea din HORECA este dură: 7 din 10 restaurantele nou deschise se închid în primii cinci ani. 9 din 10 în următorii 2 ani”, spune Cosmin Matieș, antreprenor albaiulian în domeniu.
„Totuşi, în locul lor (n.a. al restaurantelor închise) se deschid altele, semn că antreprenorii încă pariază pe un domeniu unde investiţia iniţială e relativ mică, iar câştigul poate fi rapid. Sau aşa speră ei.
În Alba Iulia, în ultimele două decenii, peste 60 de restaurante s-au deschis și apoi au dispărut. De ce? Pentru că majoritatea sunt lansate de oameni fără experiență reală în domeniu, fără planificare și fără înțelegerea riscurilor. De cele mai multe ori, entuziasmul și recomandările „prietenilor” sunt înlocuite rapid de realitatea zilnică: costuri mari, personal dificil, lipsa clienților, marketing inexistent și un ritm de lucru epuizant.
Adevăruri pe care puțini le spun:
• Nu deschide un local doar pentru că ai prieteni care zic că ar veni. Ei vin la tine doar dacă mănâncă gratis. Dacă nu, merg la concurență…doar nu vrei să faci bani de pe urma lor?
• Dacă vrei „doar ca să ai unde-ți bea cafeaua”… va fi cea mai scumpă cafea din viața ta.
• Amortizarea reală se face după 5 ani – dacă ai succes și perseverență.
• Să ai bani pentru doi ani de funcționare fără profit e esențial. Fără această rezervă, e doar o chestiune de timp până închizi.
• Dacă un spațiu a dat greș cu altcineva, nu înseamnă că tu îl poți „salva” doar cu bunăvoință și decor nou.
• Nu copia. Ce funcționează la altcineva nu înseamnă că va merge la tine.
• Ai curajul să închizi la timp. Un restaurant pe pierdere îți poate ruina compania, familia sau sănătatea.
Alte provocări :
*Lipsă de predictibilitate din partea autorităților
• Legi care se schimbă frecvent
• Reglementări neclare sau contradictorii
• Anunțuri fiscale fără perioade de adaptare
*Fiscalitate fluctuantă
• TVA modificat de 3 ori în ultimii ani
• Creșterea taxelor pe muncă
• Lipsa unor facilități pentru angajatorii din turism/restaurație
*Domeniu extrem de costisitor și dinamic
• Investești constant: echipamente, personal, formare, decor, marketing
• Nu există „pauză” sau stagnare
• Prețurile materiilor prime cresc constant, fără plafonare sau ajutor
*Lipsa sprijinului real din partea autorităților centrale
• Nu avem un Minister al Turismului cu buget și putere de decizie
• Măsurile de sprijin sunt formale sau aplicate haotic
*Imagine publică negativă, întreținută de media:
• Restaurantele sunt adesea blamate colectiv pentru: evaziune, mâncare proastă, prețuri mari, etc.
• Puține campanii publice pozitive sau de educare
• Lipsă de respect pentru personalul din domeniu
HORECA nu e pentru oricine. E frumoasă, dar nemiloasă”, spune Cosmin Matieș.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
RESTRICȚII de trafic în nodul rutier Sebeș, din cauza închiderii bretelei nr.2, care face legătura dintre autostrăzile A1 și A10, pe direcția de mers Deva-Alba Iulia. Rutele ocolitoare
RESTRICȚII de trafic în nodul rutier Sebeș, din cauza închiderii bretelei nr.2, care face legătura dintre autostrăzile A1 și A10, pe direcția de mers Deva-Alba Iulia. Rutele ocolitoare Sunt restricții de trafic în nodul rutier Sebeș, din cauza închiderii bretelei nr.2, care face legătura dintre autostrăzile A1 și A10, pe direcția de mers Deva-Alba Iulia. […]
Programul Centrelor de Relații cu Utilizatorii DEER în minivacanța de Sfânta Maria 2025: Cum pot fi semnalate eventuale întreruperi
Programul Centrelor de Relații cu Utilizatorii DEER în minivacanța de Sfânta Maria 2025: Cum pot fi semnalate eventuale întreruperi Distribuție Energie Electrică Romania – DEER aduce la cunoștința utilizatorilor săi că, în data de vineri, 15 august 2025, declarată zi de sărbătoare legală cu caracter nelucrător potrivit Legii nr. 52/2023, Centrele de Relații cu Utilizatorii […]
TAXE NOI pentru multinaționale, dar și pentru comerțul online non-UE. Ministru: Trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru recesiune și să anticipăm acest lucru
TAXE NOI pentru multinaționale, dar și pentru comerțul online non-UE Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat, miercuri, 13 august 2025, noi măsuri pentru reducerea deficitului bugetar. Unele dintre acestea vizează o nouă modalitate de taxare a multinaționalelor. De asemenea, va fi introdusă o taxă pentru coletele comandate de pe platforme de comerț online non-UE. Ministrul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cosmin Matieș, antreprenor în domeniul HoReCa: În Alba Iulia, în ultimele două decenii, peste 60 de restaurante s-au deschis și apoi au dispărut
Cosmin Matieș, antreprenor în domeniul HoReCa: 7 din 10 restaurantele nou deschise se închid în primii cinci ani „Deși din...
RESTRICȚII de trafic în nodul rutier Sebeș, din cauza închiderii bretelei nr.2, care face legătura dintre autostrăzile A1 și A10, pe direcția de mers Deva-Alba Iulia. Rutele ocolitoare
RESTRICȚII de trafic în nodul rutier Sebeș, din cauza închiderii bretelei nr.2, care face legătura dintre autostrăzile A1 și A10,...
Știrea Zilei
Comisarul șef de poliție Mihai Rus la momentul pensionării: A fost adjunct al șefului IPJ Alba
Comisarul șef de poliție Mihai Rus la momentul pensionării Comisarul șef de poliție Mihai Rus a ajuns la momentul pensionării....
Cauza incendiului urmat de explozii de la UM Cugir, pulbere pirotehnică depozitată necorespunzător. Anchetatorii exclud existența unui act de sabotaj
Cauza incendiului urmat de explozii de la UM Cugir, pulbere pirotehnică depozitată necorespunzător. Anchetatorii exclud existența unui act de sabotaj...
Curier Județean
Masterat în Sport și Studiu DUAL – noutățile aduse de Admiterea de toamnă la UAB
Masterat în Sport și Studiu DUAL – noutățile aduse de Admiterea de toamnă la UAB Începând cu data de 18...
15 august 2025 | Pelerinaj Jubiliar de Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului la Sanctuarul din Cărbunari-Blaj
15 august 2025 | Pelerinaj Jubiliar la Sanctuarul din Cărbunari-Blaj de marea sărbătoare a Adormirii Maicii Domnului În ziua de...
Politică Administrație
Bolojan le cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese. „E o dovadă de responsabilitate în fața cetățenilor”
Premierul Ilie Bolojan le cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese și să dea ”dovadă de...
Comunicat de presă | Adrian Bara, Deputat PSD de Alba: David Popovici – un model pentru tineri. Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul să îi poarte numele
David Popovici – un model pentru tineri. Proiect de lege pentru ca bazinul în care a început înotul să îi...
Opinii Comentarii
13 august – Ziua internațională a stângacilor. Printre cei mai cunoscuți se numără: Albert Einstein, Bill Gates, Barack Obama sau Leonardo da Vinci
13 august – Ziua internațională a stângacilor. Printre cele mai cunoscute personalități stângace se numără: Albert Einstein, Bill Gates, Barack...
12 august: Ziua Internațională a Tineretului. Ce semnificație are această zi și cum a ajuns să fie celebrată
12 august: Ziua Internațională a Tineretului. Ce semnificație are această zi și cum a ajuns să fie celebrată Adunarea Generală...