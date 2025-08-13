Cosmin Matieș, antreprenor în domeniul HoReCa: În Alba Iulia, în ultimele două decenii, peste 60 de restaurante s-au deschis și apoi au dispărut

Cosmin Matieș, antreprenor în domeniul HoReCa: 7 din 10 restaurantele nou deschise se închid în primii cinci ani

„Deși din exterior pare o industrie glamour, realitatea din HORECA este dură: 7 din 10 restaurantele nou deschise se închid în primii cinci ani. 9 din 10 în următorii 2 ani”, spune Cosmin Matieș, antreprenor albaiulian în domeniu.

„Totuşi, în locul lor (n.a. al restaurantelor închise) se deschid altele, semn că antreprenorii încă pariază pe un domeniu unde investiţia iniţială e relativ mică, iar câştigul poate fi rapid. Sau aşa speră ei.

În Alba Iulia, în ultimele două decenii, peste 60 de restaurante s-au deschis și apoi au dispărut. De ce? Pentru că majoritatea sunt lansate de oameni fără experiență reală în domeniu, fără planificare și fără înțelegerea riscurilor. De cele mai multe ori, entuziasmul și recomandările „prietenilor” sunt înlocuite rapid de realitatea zilnică: costuri mari, personal dificil, lipsa clienților, marketing inexistent și un ritm de lucru epuizant.

Adevăruri pe care puțini le spun:

• Nu deschide un local doar pentru că ai prieteni care zic că ar veni. Ei vin la tine doar dacă mănâncă gratis. Dacă nu, merg la concurență…doar nu vrei să faci bani de pe urma lor?

• Dacă vrei „doar ca să ai unde-ți bea cafeaua”… va fi cea mai scumpă cafea din viața ta.

• Amortizarea reală se face după 5 ani – dacă ai succes și perseverență.

• Să ai bani pentru doi ani de funcționare fără profit e esențial. Fără această rezervă, e doar o chestiune de timp până închizi.

• Dacă un spațiu a dat greș cu altcineva, nu înseamnă că tu îl poți „salva” doar cu bunăvoință și decor nou.

• Nu copia. Ce funcționează la altcineva nu înseamnă că va merge la tine.

• Ai curajul să închizi la timp. Un restaurant pe pierdere îți poate ruina compania, familia sau sănătatea.

Alte provocări :

*Lipsă de predictibilitate din partea autorităților

• Legi care se schimbă frecvent

• Reglementări neclare sau contradictorii

• Anunțuri fiscale fără perioade de adaptare

*Fiscalitate fluctuantă

• TVA modificat de 3 ori în ultimii ani

• Creșterea taxelor pe muncă

• Lipsa unor facilități pentru angajatorii din turism/restaurație

*Domeniu extrem de costisitor și dinamic

• Investești constant: echipamente, personal, formare, decor, marketing

• Nu există „pauză” sau stagnare

• Prețurile materiilor prime cresc constant, fără plafonare sau ajutor

*Lipsa sprijinului real din partea autorităților centrale

• Nu avem un Minister al Turismului cu buget și putere de decizie

• Măsurile de sprijin sunt formale sau aplicate haotic

*Imagine publică negativă, întreținută de media:

• Restaurantele sunt adesea blamate colectiv pentru: evaziune, mâncare proastă, prețuri mari, etc.

• Puține campanii publice pozitive sau de educare

• Lipsă de respect pentru personalul din domeniu

HORECA nu e pentru oricine. E frumoasă, dar nemiloasă”, spune Cosmin Matieș.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI