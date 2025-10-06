Cosmin Matieș, antreprenor albaiulian: „Economia locală a scăzut. Și atunci, de unde atâtea gratuități, evenimente și „cadouri” publice?”

Cosmin Matieș: „Economia locală a scăzut. Și atunci, de unde atâtea gratuități, evenimente și „cadouri” publice?”

„De unde atâtea gratuități, evenimente și „cadouri” publice în Alba Iulia, unde economia locală a scăzut?”, se întreabă antreprenorul Cosmin Matieș.

„Economia locală nu a crescut — dimpotrivă, a scăzut.Tot mai multe firme s-au mutat la Ciugud, acolo unde administrația înțelege ce înseamnă predictibilitate, infrastructură și respect pentru mediul privat. Și atunci, de unde atâtea gratuități, evenimente și „cadouri” publice?

Când baza economică se subțiază, dar cheltuielile cresc, e clar că ceva nu e sănătos în ecuație. Nu putem vorbi de prosperitate când cei care produc valoare pleacă, iar cei care rămân plătesc pentru ,,gratuități “.

Transport public gratuit?!

– Corect ar fi să existe reduceri pentru anumite clase sociale, nu gratuitate totală.

Când autobuzele sunt pline de oameni care se plimbă ,,pentru că pot” , descurajăm exact ce contează — corectitudinea și rentabilitatea.

Evenimente gratuite?!

– Arta se plătește. Cultura are valoare, iar valoarea se respectă, nu se consumă „pe gratis”.

Mese aniversare gratuite?!

– De aur, de platină, de ce nu și de diamant?

Ați ajuns agenție de evenimente publice? Știu că voturile contează, dar prefer să nu le simt în taxe și impozite.

Ghidaje și alte gratuități ?!

– Cum poate administrația să facă concurență mediului privat, din banii acestuia? E un nonsens economic – și moral.

Tot aud că „trebuie să facem economie la buget”, că „nu mai sunt bani”.

Dar plătim 7,5 milioane de euro pe an, doar pentru transport gratuit! În loc să investim în infrastructură — în străzi, trotuare, canalizare, lucruri de bază — vedem gratuități peste gratuități și evenimente fără sens.

Suntem în secolul 21 , dar în oraș încă avem foarte multe străzi de pământ, prăfuite ca în evul mediu. În 2016, primăria comunica oficial că 45% dintre străzile din Alba Iulia erau neasfaltate. Au trecut aproape 10 ani, orașul s-a dezvoltat, s-au construit cartiere noi, dar… realitatea e că astăzi procentul estimat se apropie de 50%. Mai multă dezvoltare – dar și mai mult pământ sub roți.

Și totuși… 7,5 milioane de euro pe an se duc pe transport gratuit. Oare câte străzi s-ar putea asfalta anual din acești bani?

Câte cartiere ar putea fi civilizate cu aceeași sumă? Nu vorbim de miracole, ci de priorități. Drumurile, trotuarele și infrastructura sunt fundația oricărui oraș.

Serios acum… Sunt banii întregii comunități și ar trebui să se întoarcă în lucruri care se văd și se simt. Dacă vreți voturi gratis, faceți-o pe banii voștri, nu pe ai noștri. Pe ai noștri vrem respect, servicii mai bune și o infrastructură demnă de vremurile în care trăim. Culoarea politică nu mai are nicio importanță atunci când ești gospodar adevărat și îți respecți comunitatea. Tot ce vrem este normalitate și respect!”, spune Cosmin Matieș într-o postare în mediul online.

