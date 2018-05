Cortina se trage cu un derby “de Alba” la Ighiu, Performanța – Unirea Alba Iulia! Adrian Bicheși: “După meciul cu «U» Cluj am pierdut 2000 de suporteri!”

Etapa ce pune punct stagiunii 2017-2018 în eșalonul terț propune un ultim derby “de Alba”, sâmbătă, 26 mai, ora 18.00, la Ighiu, între Performanța și Unirea Alba Iulia.

Sunt două grupări nemulțumite în ultima perioadă, ighienii din pricina problemelor financiare și a viitorului incert, iar “alb-negrii” – în suferință după reculul înregistrat după umilința cu “U” Cluj și modificării strategiei, cauzată de obligativitatea mizării pe numai 3 seniori. În tur, pe “Cetate” a fost 1-1, ultimul joc pe banca Unirii pentru antrenorul Adorian Himcinschi, cu o egalare reușită în prelungiri de Iclănzan, iar sezonul precedent a fost o altă remiză în meciul direct de la Ighiu, scor 2-2. Combatantele luptă pentru orgoliu, miza fiind doar în cazul amfitrionilor ce pot urca pe locul secund dacă înving iar Fotbal Comuna Recea se împiedică la Avrig.

*Bicheși: “După meciul cu «U» Cluj am pierdut 2000 de suporteri!”

Meciul cu “U” Cluj, acea umilință internă, 0-7 acasă, este borna la care se raportează Unirea în acest an, însemnătatea aparte a eșecului fiind recunoscută de principalul unirist. “Cu acel rezultat catastrofal am pierdut 2000 de suporteri! Acei 1000 de fani pe care i-am atras la stadion cu rezultatele precedente și alți 1000 ce se interesau, de acasă, de Unirea”, a spus Adrian Bicheși. Sunt absențe importante din ambele garnituri: Tineiu – suspendat, Olălău – plecat în Anglia, Ad. Mărginean – indisponibil, A. Cîmpean – accidentat (sunt șanse de recuperare), la Performanța, care însă sâmbătă va conta pe Hidișan și Seiwerth, respectiv Al. Man și Schiau – accidentați, în tabăra albaiuliană. “Terminăm campionatul cu un derby județean cu Unirea Alba Iulia, meciuri care pentru mine sunt mereu speciale. Datele sunt total schimbate comparativ cu meciul din tur, dar îmi doresc să fie o partidă de calitate, atractivă pentru spectatori. În ultima perioadă am trecut prin momente grele și tocmai de aceea ne dorim să învingem, băieții merită acest succes”, a precizat Mihai Manea. “Sperăm să facem un joc bun și să terminăm cu fruntea sus campionatul, mai ales că în ultima perioadă, după înfrângerea cu «U» Cluj am fost dați peste cap”, a declarat Adrian Bicheși. Unirea Alba Iulia este unica formație din Alba ce nu a pierdut în acest sezon cu conjudețenele. În retur, gruparea din Cetatea Marii Uniri a remizat alb la Cugir și a învins la Galda, scor 3-0, în vreme ce ighienii au ratat ambele examene din derby “de Alba”: 1-3 sub Drăgana și 0-3 la Galda de Jos

Dan HENEGAR

