Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni au cerut prețuri DECENTE”

Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba, a publicat o postare în care vorbește despre situația prețului la apă din Alba, care a ajuns ,,un bun de lux” și cum în Egipt sau în Arabia Saudită, costurile la apă și energie sunt mai reduse decât în județ, oferind exemplu firma IPEC care a primit o ofertă de a-și deschide o fabrică în ,,deșert”. Mai mult decât atât, el vorbește și despre o petiție, semnată de peste 15.000 de oameni, care cer prețuri decente la aceste utilități.

,,De data aceasta o spune cu subiect și predicat unul dintre cei mai mari investitori din industria producției de porțelan. Acționarii IPEC Alba Iulia se gândesc să mute o parte din producție în Egipt sau în Arabia Saudită, unde au descoperit cu stupoare că apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. În producția de porțelan, apa este esențială, iar prețurile la care a ajuns în Alba ridică foarte mult costurile de producție.

În ultimii ani, i-am atras atenția în nenumărate rânduri președintelui Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, că a permis ca APA SĂ AJUNGĂ UN BUN DE LUX în județul Alba. Domnul Dumitrel FUGE de acest subiect total nepopular și ignoră toate solicitările pe care i le-am făcut, alături de colegii mei social democrați”, a scris Corneliu Mureșan.

Reamintim că, IPEC Alba Iulia este firma producătoare a 1% din farfuriile de porțelan din întreaga lume, dar situația din România îi împiedică să mai rămână competitivi, mai ales după ce au descoperit că apa este mai ifetină în deșert, după ce au primit o ofertă să deschidă o fabrică în Egipt sau în Arabia Saudită.

Președintele PSD Alba continuă prin a spune că a fost înaintat ,,PACTUL PENTRU APĂ” prin care au fost cerute prețuri decente la apă și canalizare, transparentizarea activității companiei de apă și eliminarea sau reducerea beneficiilor și salariilor ale șefilor societății.

,,Am înaintat PACTUL PENTRU APĂ în care am cerut prețuri decente la apă și canalizare, transparentizarea activității companiei de apă, la care CJ Alba este acționar majoritar, și eliminarea/ reducerea beneficiilor și salariilor de lux ale șefilor societății.

Am cerut reformarea și eficientizarea activității SC APĂ CTTA Alba.

Am cerut tarife reduse, cum prevede legea, pentru familiile vulnerabile.

Ce face domnul Ion Dumitrel

Deși CJ Alba e acționarul majoritar al APĂ CTTA, domnul Dumitrel ignoră total problemele legate de tarifele la apă și nu dorește reforma companiei de apă și canalizare.

A refuzat orice dialog privind transparentizarea activității companiei și a ignorat petiția semnată de peste 15.000 de oameni din Alba care au cerut prețuri DECENTE la apă și canalizare.

A permis înființarea unui nou post de director în organigramă pentru fostul vicepreședinte al CJ Alba Dumitru Fulea, astfel încât să își asigure liniștea în PNL Alba, după debarcarea acestuia de la Consiliul Județean”, se mai arată în postare.

Mai mult decât atât, acesta spune că în urma presiunii publice, șefii APA CTTA care au ajuns la vârsta legală de pensionare s-au retras din funcție.

,,În urma presiunii publice exercitată de PSD Alba, șefii APĂ CTTA care ajunseseră la vârsta legală de pensionare, s-au retras din funcție. Printre aceștia și soția domnului Ion Dumitrel, care conducea departamentul de resurse umane.

Am reușit să oprim puțin robinetul risipei deoarece suntem cu ochii pe activitatea APĂ CTTA și se tem să mai bage mâna în bugetul companiei.

NU NE OPRIM AICI și continuăm lupta! APA NU TREBUIE SĂ FIE UN LUX, iar locuitorii din Alba au dreptul să plătească prețuri corecte și decente pentru serviciile de apă potabilă și canalizare”, a concluzionat Corneliu Mureșan.

