Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni au cerut prețuri DECENTE”
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni au cerut prețuri DECENTE”
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba, a publicat o postare în care vorbește despre situația prețului la apă din Alba, care a ajuns ,,un bun de lux” și cum în Egipt sau în Arabia Saudită, costurile la apă și energie sunt mai reduse decât în județ, oferind exemplu firma IPEC care a primit o ofertă de a-și deschide o fabrică în ,,deșert”. Mai mult decât atât, el vorbește și despre o petiție, semnată de peste 15.000 de oameni, care cer prețuri decente la aceste utilități.
,,De data aceasta o spune cu subiect și predicat unul dintre cei mai mari investitori din industria producției de porțelan. Acționarii IPEC Alba Iulia se gândesc să mute o parte din producție în Egipt sau în Arabia Saudită, unde au descoperit cu stupoare că apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. În producția de porțelan, apa este esențială, iar prețurile la care a ajuns în Alba ridică foarte mult costurile de producție.
În ultimii ani, i-am atras atenția în nenumărate rânduri președintelui Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, că a permis ca APA SĂ AJUNGĂ UN BUN DE LUX în județul Alba. Domnul Dumitrel FUGE de acest subiect total nepopular și ignoră toate solicitările pe care i le-am făcut, alături de colegii mei social democrați”, a scris Corneliu Mureșan.
Reamintim că, IPEC Alba Iulia este firma producătoare a 1% din farfuriile de porțelan din întreaga lume, dar situația din România îi împiedică să mai rămână competitivi, mai ales după ce au descoperit că apa este mai ifetină în deșert, după ce au primit o ofertă să deschidă o fabrică în Egipt sau în Arabia Saudită.
Citește și: O firmă mare din Alba a primit o ofertă să mute fabrica în deșert unde apa și curentul sunt mai ieftine
Președintele PSD Alba continuă prin a spune că a fost înaintat ,,PACTUL PENTRU APĂ” prin care au fost cerute prețuri decente la apă și canalizare, transparentizarea activității companiei de apă și eliminarea sau reducerea beneficiilor și salariilor ale șefilor societății.
,,Am înaintat PACTUL PENTRU APĂ în care am cerut prețuri decente la apă și canalizare, transparentizarea activității companiei de apă, la care CJ Alba este acționar majoritar, și eliminarea/ reducerea beneficiilor și salariilor de lux ale șefilor societății.
Am cerut reformarea și eficientizarea activității SC APĂ CTTA Alba.
Am cerut tarife reduse, cum prevede legea, pentru familiile vulnerabile.
Ce face domnul Ion Dumitrel
Deși CJ Alba e acționarul majoritar al APĂ CTTA, domnul Dumitrel ignoră total problemele legate de tarifele la apă și nu dorește reforma companiei de apă și canalizare.
Citește și: Demersuri preliminare pentru extinderea rețelei de apă și canalizare în zona industrială Alba Iulia: Procedură de achiziție lansată
A refuzat orice dialog privind transparentizarea activității companiei și a ignorat petiția semnată de peste 15.000 de oameni din Alba care au cerut prețuri DECENTE la apă și canalizare.
A permis înființarea unui nou post de director în organigramă pentru fostul vicepreședinte al CJ Alba Dumitru Fulea, astfel încât să își asigure liniștea în PNL Alba, după debarcarea acestuia de la Consiliul Județean”, se mai arată în postare.
Mai mult decât atât, acesta spune că în urma presiunii publice, șefii APA CTTA care au ajuns la vârsta legală de pensionare s-au retras din funcție.
,,În urma presiunii publice exercitată de PSD Alba, șefii APĂ CTTA care ajunseseră la vârsta legală de pensionare, s-au retras din funcție. Printre aceștia și soția domnului Ion Dumitrel, care conducea departamentul de resurse umane.
Am reușit să oprim puțin robinetul risipei deoarece suntem cu ochii pe activitatea APĂ CTTA și se tem să mai bage mâna în bugetul companiei.
NU NE OPRIM AICI și continuăm lupta! APA NU TREBUIE SĂ FIE UN LUX, iar locuitorii din Alba au dreptul să plătească prețuri corecte și decente pentru serviciile de apă potabilă și canalizare”, a concluzionat Corneliu Mureșan.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
Consiliul Județean Alba și administrațiile din Gârbova, Întregalde, Câlnic, Lupșa și Baia de Arieș, umăr la umăr pentru digitalizare: 5 soluții la provocările digitale existente
Consiliul Județean Alba și administrațiile din Gârbova, Întregalde, Câlnic, Lupșa și Baia de Arieș, umăr la umăr pentru digitalizare Proiectul „Digititalizarea procesului administrativ în autorități publice locale ale județului Alba” are șanse sporite pentru a fi selectat spre finanțare după ce în cadrul Comitetului de Monitorizare a Programului Regiunea Centru s-a aprobat suplimentarea alocării aferente […]
VIDEO | Au fost reluate lucrările la podul peste Valea Geoagiului, pe strada Axente Sever, din Teiuș: „Ne dorim ca în scurt timp podul să fie complet finalizat și funcțional”
Au fost reluate lucrările la podul peste Valea Geoagiului, pe strada Axente Sever, din Teiuș Au fost reluate lucrările la podul peste Valea Geoagiului, pe strada Axente Sever, a anunțat, marți, 7 octombrie 2025, Dan Marcu, administrator public al orașului Teiuș. „Chiar dacă, din păcate, unii guvernanți par mai preocupați să blocheze proiecte decât să […]
FOTO | 5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate: „Vremuri grele, dar cu realizări minunate”
5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate În comuna Livezile sunt aproape de finalizare cele 5 poduri rutiere noi realizate în cadrul celui mare proiect investițional din istoria unității administrativ teritoriale din județul Alba. „Trăim vremuri grele, dar cu realizări minunate! Într- o perioadă de austeritate, cel mai mare […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Detenția în România s-a scumpit serios. Cât plătește statul pe zi pentru un deținut și cum au crescut cheltuielile în ultimii 10 ani
Detenția în România s-a scumpit serios. Cât plătește statul pe zi pentru un deținut În România, Administrația Națională a Penitenciarelor...
ANAF a dat startul verificărilor! Casele de amanet și românii care își etalează luxul, fără a avea venituri declarate, primii pe listă
ANAF începe controalele la cei care iubesc luxul și la casele de amanet. Vor fi vizați și românii cu mașini...
Știrea Zilei
Luni, Premierul Ilie Bolojan, vizită în județul Alba, la Star Assembly Sebeș: Compania extinde capacitatea de producție și lansează producția de noi piese
Luni, Premierul Ilie Bolojan, vizită în județul Alba, la Star Assembly Sebeș: Compania extinde capacitatea de producție și lansează producția...
FOTO | Din inima Transilvaniei, la mii de km distanță: Ferma cu Omenie din Alba, prezentă la cel mai mare târg internațional al industriei alimentare, în Germania. Produsele, vândute și în America
Din inima Transilvaniei, la mii de km distanță: Ferma cu Omenie din Alba, prezentă la cel mai mare târg internațional...
Curier Județean
Cum poți deveni VOLUNTAR la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: Selecție de dosare. CONDIȚII
Cum poți deveni VOLUNTAR la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia anunță începerea selecției...
FOTO | Biserică în incinta unei unități militare din Sebeș: A fost pusă piatra de temelie
Biserică în incinta unei unități militare din Sebeș: A fost pusă piatra de temelie Joi, 9 octombrie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte...
Politică Administrație
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni au cerut prețuri DECENTE”
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni...
Consiliul Județean Alba și administrațiile din Gârbova, Întregalde, Câlnic, Lupșa și Baia de Arieș, umăr la umăr pentru digitalizare: 5 soluții la provocările digitale existente
Consiliul Județean Alba și administrațiile din Gârbova, Întregalde, Câlnic, Lupșa și Baia de Arieș, umăr la umăr pentru digitalizare Proiectul...
Opinii Comentarii
10 octombrie: Se năștea la Alba Iulia Laura Stoica, una dintre cele mai bune voci ale rockului românesc. Artista ar fi împlinit astăzi 58 de ani
10 octombrie: Se năștea la Alba Iulia Laura Stoica, una dintre cele mai bune voci ale rockului românesc. Artista ar...
10 octombrie | Ziua mondială a sănătății mintale: În România, prelevanța bolilor mintale s-a dublat în ultimii ani
10 octombrie | Ziua mondială a sănătății mintale: În România, prelevanța bolilor mintale s-a dublat în ultimii ani Ziua Mondială...