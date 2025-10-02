O firmă mare din Alba a primit o ofertă să mute fabrica în deșert unde apa și curentul sunt mai ieftine
O firmă mare din Alba a primit o ofertă să mute fabrica în deșert unde apa și curentul sunt mai ieftine
Compania IPEC Alba Iulia este producătoare a 1% din farfuriile de porțelan din întreaga lume, dar situația din România îi împiedică să mai rămână competitivi.
Cristian Covaciu, acţionar al IPEC, susține că erau pregătiți să facă o nouă investiție de 10 milioane de euro în România, dar prețurile la energie și lipsa oamenilor reprezintă probleme greu de trecut.
IPEC Alba Iulia a primit oferte să deschidă fabrică în Egipt sau în Arabia Saudită și au avut un șoc să descopere că apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în România.
„Am primit invitaţie să pornim o fabrică în Egipt. Am cerut detalii despre preţul la energie. Este mult mai mic decât în Europa, e doar o fracţiune din cât este la noi. Până şi apa în deşert are un preţ mai mic decât ce trebuie să plătim în România. Am luat în calcul să investim într-o altă ţară. Suntem patrioţi şi luptăm aici, dar nu ştiu cât mai putem să susţinem activitatea în felul acesta“, afirmă Cristian Covaciu, acţionar al IPEC, informează ZF.ro.
Se tem să mai investească în România
Covaciu a explicat că IPEC și-ar fi dorit să deschidă o nouă fabrică de cești și farfurii de porțelan la Alba Iulia, dar prețul mare la energie și lipsa oamenilor i-au determinat să mai facă investiția de 10 milioane de euro.
„Nu îndrăznim să facem această investiţie pentru că gazul, curentul şi lipsa oamenilor sunt probleme prea grave şi, indiferent cât investim noi în tehnologie şi inovăm, ajungem să pierdem la masa verde“.
