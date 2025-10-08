Rămâi conectat

Demersuri preliminare pentru extinderea rețelei de apă și canalizare în zona industrială Alba Iulia: Procedură de achiziție lansată

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

Demersuri pentru extinderea rețelei de apă și canalizare în zona industrială Alba Iulia

Primăria a anunțat, marți, 7 octombrie 2025, demararea procedurii de achiziție a serviciilor de elaborare a documentației – faza studiu de fezabilitate – pentru extinderea rețelei de apă și canalizare în zona industrială Alba Iulia.

Valoarea totală estimată a contractului este de 99.099 de lei, cu TVA.

Fondurile necesare vor fi alocate din bugetul local.

Termenul de prestare a serviciilor este de 2 luni de la data înscrisă în ordinul de începere a serviciilor.

În prezent, terenul are destinația de pășune pe teritoriul municipiului Alba Iulia, fiind amplasat în zona de intersecție a râului Ampoi cu Șoseaua de Centură pe partea dreaptă în direcția Cluj Napoca. Terenul este relativ plan.

Amplasamentul nu dispune de rețele de apă potabilă, canalizare, gaz, telefonie, internet și alimentarea cu energie electrică. Apa pluvială nu are unde sa se scurgă deversând în proprietăți sau în terenurile virane fără construcții din zona generând disconfort.

Oportunitatea investiției este justificată prin satisfacerea cerințelor de consum ale societăților comerciale care se vor amplasa în zona studiată, respectând exigențele de calitate impuse de normele interne si europene, contribuind la asigurarea unui grad ridicat de civilizație si sanatate in conformitate cu standardele în vigoare.

Realizarea proiectului asigură nivelul de satisfacere a criteriilor de prioritate și oportunitatea dezvoltării prevăzute de Master – Planul pentru infrastructura de apă/apă uzată din județul Alba.

Preluarea apei potabile se va face din sistemul centralizat de alimentare cu apă existent în zona studiată. Conductele de apă potabilă se vor poza în zona drumului, îngropate sub adâncimea de îngheț. Pe traseul conductelor de apă s-au prevăzut cămine de vane și hidranți de incendiu. Se vor executa branșamente de apă amplasate la limita de proprietate, pe domeniul public.

Realizarea rețelelor apă potabilă și canalizare se va face cu conducte care să reziste traficului rutier care va fi în zona propusă. Pe traseul conductei de canalizare, în aliniamente, se vor prevedea cămine de vizitare de tip ecologic, pentru trafic greu.

Parcele studiate sunt situate în intravilanul municipiului Alba Iulia și se identifică cu CF 119809 – 81.955mp, CF 119810 – 9.273mp, CF 119811 – 33.855mp , CF 119812 – 54.889mp, CF 119813 – 18.104mp și CF 119814 – 11.373mp.

