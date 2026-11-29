Cod Galben de vreme deosebit de rece în Alba și multe alte regiuni ale țării: Temperaturile pot coborî până la -18 grade

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod Galben de vreme deosebit de rece, valabilă în perioada 29 noiembrie, ora 10:00 – 2 decembrie, ora 10:00.

Avertizarea vizează regiunile Transilvania, Moldova, Maramureș, Oltenia, Muntenia și Dobrogea continentală, unde sunt prognozate temperaturi foarte scăzute și nopți geroase.

Potrivit meteorologilor, gerul se va instala local în noaptea de duminică spre luni (29/30 noiembrie), urmând să se manifeste pe arii extinse în nopțile următoare. Temperaturile minime vor coborî, în general, până la valori cuprinse între -18 și -10 grade Celsius.

Vremea va rămâne deosebit de rece și pe parcursul zilelor, în special în sudul, estul și local în centrul țării, unde temperaturile se vor menține, în general, negative. Maximele termice vor oscila între -7 și 1 grad Celsius. Medicii recomandă populației să se pregătească pentru acest episod de frig accentuat și să acorde o atenție sporită măsurilor de protecție împotriva temperaturilor scăzute.

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