Își pierd fabricile de armament din Cugir personalitatea juridică prin reorganizarea ROMARM? Dezbatere publică în regim de urgență în orașul de la poalele Drăganei

Adrian Teban, primarul din Cugir, a făcut, în cadrul ședinței Consiliului Local Cugir, care a avut loc zilele trecute, un apel către toate partidele politice reprezentate în Consiliul Local pentru a susține o poziție comună împotriva propunerii de restructurare a ROMARM, prin care filialele, inclusiv Uzina Mecanică Cugir și Fabrica de Arme, ar urma să-și piardă personalitatea juridică și să devină simple structuri fără personalitate juridică în cadrul companiei centrale ROMARM.

Astfel, edilul a convocat duminică, 29 noiembrie 2026, consilierii locali, liderii de sindicat de la UMC si FAC, la o dezbatere publică privind reorganizarea Romarm.

,,Consider că este important ca poziția comunității din Cugir să fie exprimată clar și argumentat și că vocea celor care cunosc și înțeleg importanța industriei de apărare pentru orașul nostru și județul Alba.”, a scris edilul din Cugir.

,,Respect pentru 225 de ani de tradiție industrială la UM Cugir” – Petiție privind propunerea de reorganizare ROMARM

În cadrul dezbaterii, urmează să fie prezentată și o petiție prin care se solicită păstrarea personalității juridice a Uzinei Mecanice Cugir și a Fabricii de Arme Cugir, precum și analizarea unei alternative la reorganizarea propusă de ROMARM.

Textul integral al petiției este:

Guvernul pregătește un proiect de hotărâre prin care cele 15 filiale ale Companiei Naționale ROMARM ar urma să fie absorbite de compania centrală. Uzina Mecanică Cugir și Fabrica de Arme Cugir ar deveni, împreună cu Uzina Mecanică Sadu, o simplă „Sucursală Armament și Muniție de Infanterie”, fără personalitate juridică.

Concret, asta ar însemna:

fără consiliu de administrație propriu, deciziile urmând să se ia de un singur consiliu al ROMARM;

funcțiile comerciale, financiare, juridice, de resurse umane, de investiții și de achiziții mutate la centru;

un director de sucursală care are doar atribuțiile delegate de la București;

un contract colectiv de muncă unic la nivelul ROMARM, în locul celor negociate local;

identificarea „activelor nenecesare” în primul an, care ar putea fi valorificate, închiriate sau conservate.

Nu ne opunem reformei. Susținem consolidarea industriei de apărare, eliminarea conducerilor paralele și creșterea capacității de producție și livrare. Credem însă că eficientizarea nu înseamnă centralizare, iar Cugirul are o soluție mai bună.

De ce Cugirul merită să decidă pentru el însuși

O istorie mult mai veche decât ROMARM. Industria de la Cugir a început în 1799, cu Fabrica de Fier și Oțel, una dintre primele unități metalurgice din Transilvania. Aici s-a produs pistolul-mitralieră „Orița”, primul de calibrul 9 mm fabricat în România. ROMARM a preluat o platformă industrială matură, iar apartenența la grup acoperă doar puțin peste un sfert de secol din cei peste 225 de ani de istorie.

Platforma a funcționat ca un întreg. Până în 2004, Uzina Mecanică și Fabrica de Arme au fost o singură societate. Separarea s-a făcut printr-o hotărâre de Guvern și poate fi corectată la fel, fără desființarea personalității juridice.

Statul este acționarul majoritar, nu ROMARM. La Uzina Mecanică Cugir statul deține 95,55%, iar la Fabrica de Arme Cugir 98,27%. ROMARM deține doar circa 3,6% din capitalul cumulat al celor două societăți. Unitatea platformei de la Cugir nu depinde de absorbția în ROMARM

Investiții majore în desfășurare. La Cugir se modernizează producția de muniție NATO de 5,56 mm și 12,7 mm. Pe 11 septembrie 2026 a fost semnat un contract de 54 de milioane de euro pentru utilaje speciale. Prin programul SAFE sunt prevăzute circa 240.000 de arme individuale. Astfel de proiecte au nevoie de decizii rapide, luate aproape de producție.

Riscuri pe care nimeni nu le-a analizat. Autorizațiile din domeniul apărării, al exporturilor și al explozivilor sunt emise pe persoana juridică și ar trebui reobținute. În fuziune, ROMARM preia și datoriile tuturor celor 15 societăți. Nota de fundamentare menționează obligații bugetare de circa 638 de milioane de lei doar la nouă dintre ele. Studiul de fezabilitate, analiza impactului social și calculul economiilor nu sunt prezentate. Varianta propusă de Cugir nu a fost nici măcar evaluată.

O comunitate care depinde de aceste fabrici. Cugirul este oraș monoindustrial. Locurile de muncă, furnizorii locali, liceul tehnologic cu învățământ dual și bugetul local sunt legate direct de soarta platformei. Cu toate acestea, autoritățile locale nu au fost consultate.

Ce propunem

O conducere administrativă comună pentru Uzina Mecanică și Fabrica de Arme, printr-un singur Consiliu de Administrație, cu sediul și puterea reală de decizie la Cugir, păstrând personalitatea juridică a entității rezultate. Așa se elimină conducerile paralele și se obține eficiența urmărită de reformă, fără ca deciziile despre producție, investiții, contracte, oameni și patrimoniu să plece din Cugir.

Cerem

Analizarea alternativei Cugirului înainte de adoptarea hotărârii de Guvern.

Un studiu de impact separat pentru Cugir: economic, social, juridic, asupra locurilor de muncă și a bugetului local.

O comparație transparentă între costurile, economiile și riscurile celor două soluții.

Consultarea reală a orașului Cugir, a conducerilor celor două fabrici și a sindicatelor locale, plus o dezbatere publică.

Garanții ferme dacă se menține totuși varianta sucursalei:

sediul și decizia operativă rămân la Cugir;

locurile de muncă și contractele colective sunt protejate;

activele esențiale nu pot fi vândute sau dezafectate fără analiză;

se păstrează denumirile „Uzina Mecanică Cugir” și „Fabrica de Arme Cugir”.

Nu cerem privilegii. Cerem ca o istorie industrială de peste 225 de ani și viitorul oamenilor care lucrează aici să fie respectate.

Semnează și distribuie! Cugirul nu este un punct pe organigrama ROMARM.

Inițiator: Adrian-Ovidiu Teban, Primarul orașului Cugir

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