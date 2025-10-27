Control guvernamental asupra invertoarelor prosumatorilor în România. APCE: ,,O taxă mascată asupra echipamentelor energetice private ale cetățenilor”

Control guvernamental asupra invertoarelor prosumatorilor: ,,O taxă mascată asupra echipamentelor energetice private ale cetățenilor”.

România ar putea deveni prima țară din lume care impune un control guvernamental plus o taxă asupra echipamentelor energetice private ale cetățenilor.

În cazul în care proiectul de lege referitor la auditarea cibernetică obligatorie și cu plată pentru prosumatori urmează să fie adoptat, s-ar încălca patru directive europene, potrivit celor de la Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România.

,,Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România (APCE) atrage atenția că acest proiect nu are legătură cu securitatea cibernetică, ci cu interese economice ale unor companii care ar urma să câștige contracte uriașe pentru auditarea invertoarelor. România ar deveni, astfel, prima țară din lume care impune un control guvernamental și o taxă mascată asupra echipamentelor energetice private ale cetățenilor, încălcând nu numai 4 Directive Europene dar și principiile pieței unice europene și drepturile fundamentale ale proprietarilor de sisteme fotovoltaice”, se arată într-un comunicat al organizației, citat de Agerpres.

Potrivit APCE, un grup format din 25 de parlamentari a depus o propunere legislativă de tip „2 în 1”, care prevede introducerea unui audit cibernetic obligatoriu pentru toate invertoarele din România, realizat de Direcția Națională de Securitate Cibernetică (DNSC) — instituție care nu are atribuții în domeniul energiei — și limitarea producției de energie pe timpul zilei pentru prosumatori. Aceasta reprezintă a doua tentativă de a impune un audit cibernetic obligatoriu și plătit de prosumatori, după cea respinsă anul trecut, inițiată de Ministerul Energiei.

„Cu alte cuvinte, în loc să fie verificate marile parcuri fotovoltaice, care reprezintă adevăratele potențiale puncte vulnerabile ale sistemului energetic național, se dorește controlarea, contra cost, a peste 260.000 de prosumatori și a aproximativ 330.000 de invertoare, provenite din cel puțin 77 de mărci și 4.000 de modele diferite. O misiune imposibilă, costisitoare și lipsită de logică”, arată sursa citată.

În context, Asociația Prosumatorilor atrage atenția că această inițiativă descurajează masiv investițiile în energia verde și riscă să blocheze tranziția energetică a României.

,,România nu trebuie să devină un laborator al experimentelor legislative dictate de emoție sau interese de grup. Ne opunem cu fermitate transformării unui spectacol IT într-o politică energetică națională. Prosumatorii sunt parteneri ai tranziției verzi, nu inamici ai statului”, a declarat Dan Pîrșan, președinte APCE, în comunicatul citat.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI