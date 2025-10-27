Control guvernamental asupra invertoarelor prosumatorilor în România. APCE: ,,O taxă mascată asupra echipamentelor energetice private ale cetățenilor”
Control guvernamental asupra invertoarelor prosumatorilor: ,,O taxă mascată asupra echipamentelor energetice private ale cetățenilor”.
România ar putea deveni prima țară din lume care impune un control guvernamental plus o taxă asupra echipamentelor energetice private ale cetățenilor.
În cazul în care proiectul de lege referitor la auditarea cibernetică obligatorie și cu plată pentru prosumatori urmează să fie adoptat, s-ar încălca patru directive europene, potrivit celor de la Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România.
Citește și: Proiect de lege pentru românii cu datorii: Plafon minim de 3.000 de lei, protejat de popriri
,,Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie din România (APCE) atrage atenția că acest proiect nu are legătură cu securitatea cibernetică, ci cu interese economice ale unor companii care ar urma să câștige contracte uriașe pentru auditarea invertoarelor. România ar deveni, astfel, prima țară din lume care impune un control guvernamental și o taxă mascată asupra echipamentelor energetice private ale cetățenilor, încălcând nu numai 4 Directive Europene dar și principiile pieței unice europene și drepturile fundamentale ale proprietarilor de sisteme fotovoltaice”, se arată într-un comunicat al organizației, citat de Agerpres.
Potrivit APCE, un grup format din 25 de parlamentari a depus o propunere legislativă de tip „2 în 1”, care prevede introducerea unui audit cibernetic obligatoriu pentru toate invertoarele din România, realizat de Direcția Națională de Securitate Cibernetică (DNSC) — instituție care nu are atribuții în domeniul energiei — și limitarea producției de energie pe timpul zilei pentru prosumatori. Aceasta reprezintă a doua tentativă de a impune un audit cibernetic obligatoriu și plătit de prosumatori, după cea respinsă anul trecut, inițiată de Ministerul Energiei.
„Cu alte cuvinte, în loc să fie verificate marile parcuri fotovoltaice, care reprezintă adevăratele potențiale puncte vulnerabile ale sistemului energetic național, se dorește controlarea, contra cost, a peste 260.000 de prosumatori și a aproximativ 330.000 de invertoare, provenite din cel puțin 77 de mărci și 4.000 de modele diferite. O misiune imposibilă, costisitoare și lipsită de logică”, arată sursa citată.
În context, Asociația Prosumatorilor atrage atenția că această inițiativă descurajează masiv investițiile în energia verde și riscă să blocheze tranziția energetică a României.
,,România nu trebuie să devină un laborator al experimentelor legislative dictate de emoție sau interese de grup. Ne opunem cu fermitate transformării unui spectacol IT într-o politică energetică națională. Prosumatorii sunt parteneri ai tranziției verzi, nu inamici ai statului”, a declarat Dan Pîrșan, președinte APCE, în comunicatul citat.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Falimentul Euroins costă România scump. Statul poate fi obligat să plătească sute de milioane de euro
Falimentul Euroins costă România scump. Statul poate fi obligat să plătească sute de milioane de euro România a pierdut prima luptă în procesul internațional inițiat de Eurohold Bulgaria și Euroins Insurance Group (EIG) după falimentul Euroins România. Centrul Internațional pentru Soluționarea Litigiilor privind Investițiile (ICSID) de la Washington a respins cererea Guvernului român de a […]
Vacanța de iarnă 2025: Când începe și câte zile libere au elevii de Crăciun și Revelion
Vacanța de iarnă 2025: Când începe și câte zile libere au elevii de Crăciun și Revelion Vacanța de iarnă 2025 este una dintre cele mai așteptate perioade din an pentru elevii din România. Iată când are loc vacanța de iarnă 2025 și câte zile libere vor avea elevii și profesorii la final de an. Vacanța de […]
Proiect de lege pentru românii cu datorii: Plafon minim de 3.000 de lei, protejat de popriri
Proiect de lege pentru românii cu datorii: Sumele sub 3.000 de lei ar putea fi protejate de popriri Un nou proiect de lege aflat în dezbatere la Senat propune instituirea unui plafon minim de 3.000 de lei în conturile bancare ale persoanelor fizice, sumă care nu va putea fi poprită. Inițiativa aparține deputatei Anamaria Gavrilă, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Falimentul Euroins costă România scump. Statul poate fi obligat să plătească sute de milioane de euro
Falimentul Euroins costă România scump. Statul poate fi obligat să plătească sute de milioane de euro România a pierdut prima...
Control guvernamental asupra invertoarelor prosumatorilor în România. APCE: ,,O taxă mascată asupra echipamentelor energetice private ale cetățenilor”
Control guvernamental asupra invertoarelor prosumatorilor: ,,O taxă mascată asupra echipamentelor energetice private ale cetățenilor”. România ar putea deveni prima țară...
Știrea Zilei
VIDEO | Levente Polgar, un maghiar mai român ca românii: A încheiat Ștafeta Invictus 2025 la Carei, prin înmânarea drapelului României
Levente Polgar, un maghiar mai român ca românii: A încheiat Ștafeta Invictus 2025 la Carei, prin înmânarea drapelului României Ultramaratonistul...
VIDEO | Investiții în infrastructura verde la Zlatna: Pista de biciclete dintre Pârâu Gruiului și centrul Zlatnei, proiect de 2,8 milioane de lei, finanțat prin PNRR
Investiții în infrastructura verde la Zlatna: Pista de biciclete dintre Pârâu Gruiului și centrul Zlatnei, proiect de 2,8 milioane de...
Curier Județean
Cea mai avansată operație laser din lume, care te scapă definitiv de ochelari, SMILE Pro, acum cu 20% reducere (P)
Cea mai avansată operație laser din lume, care te scapă definitiv de ochelari, SMILE Pro, acum cu 20% reducere Clincile...
VIDEO | O stradă din Sebeș, transformată complet! Bloc de locuințe sociale, asfalt nou, parc și spații verzi, printre schimbări: ,,Altădată era plină de gunoaie”
O stradă din Sebeș, transformată complet! Bloc de locuințe sociale, asfalt nou, parc și spații verzi, printre schimbări: ,,Altădată era...
Politică Administrație
FOTO | Iluminat stradal integral pe tehnologie LED în fiecare sat aparținător de Ocna Mureș
Iluminat stradal integral pe tehnologie LED în fiecare sat aparținător de Ocna Mureș Fiecare stradă din localitățile componente ale orașului...
FOTO | Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud: Compartimentul Agricol s-a mutat de la etajul I la parter, pentru a fi mai accesibil
Reorganizare a dispunerii serviciilor în cadrul Primăriei Aiud La sediul Primăriei Aiud s-a procedat la o reoganizare a dispunerii serviciilor. ...
Opinii Comentarii
27 octombrie 1687: Semnarea Tratatului de la Blaj. Imperiul Habsburgic obliga 12 orașe transilvane să primească la iernat trupele imperiale
27 octombrie 1687: Semnarea Tratatului de la Blaj La 27 octombrie, în 1687, era semnat Tratatul de la Blaj, prin...
27 octombrie: Sfântul Dimitrie cel Nou sau Sfântul Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucureştilor, celebrat de creștinii ortodocși
După sărbătoarea Marelui Mucenic, pe 27 octombrie este celebrat Sfântului Dimitrie cel Nou sau Sfântul Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucureştilor, ale...