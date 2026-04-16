CONTROALE de audit intern la inspectoratele școlare din Alba și alte județe declanșate de Ministerul Educației

Ministerul Educației a declanșat o serie de controale de audit intern ad-hoc în mai multe inspectorate școlare din țară, într-o acțiune amplă care vizează modul în care sunt gestionate fondurile publice, litigiile și mecanismele de control intern, potrivit documentelor obținute de Edupedu.

Potrivit surselor Edupedu printre județele vizate se află Alba, Argeș, Buzău, Bacău, Hunedoara, Mureș, Neamț și Sălaj.

Misiunile de audit sunt programate să înceapă de joi, 15 aprilie 2026, și au ca obiectiv „evaluarea sistemului de management și control instituit” la nivelul inspectoratelor, al unităților conexe și al școlilor din subordine, conform surselor Edupedu.ro.

Documentele consultate de Edupedu.ro arată că sunt verificări ad-hoc, care acoperă perioade extinse, din ultimii 5-6 ani.

Verificările vizează și banii plătiți în urma hotărârilor judecătorești și modul în care aceste sume au fost calculate și achitate. Le sunt solicitate inspectoratelor „fişele de calcul ale sumelor aferente sentințelor judecătoreşti definitive și situația plății pe tranşe, conform reglementărilor legale, pentru sumele care depăşesc cuantumul de 10.000 lei (tranșele aferente anilor 2025 si 2026)”, pe lângă multe alte documente.

Chestionarele de audit consultate de Edupedu arată că inspectoratele trebuie să demonstreze, pentru fiecare proces, existența dosarelor complete, formularea întâmpinărilor și exercitarea tuturor căilor de atac. Auditorii verifică inclusiv dacă hotărârile puse în plată sunt definitive și executorii și dacă nu au fost depășite termenele de prescripție.

Auditul vizează și funcționarea sistemului de control intern managerial, adică mecanismele care ar trebui să prevină astfel de probleme. Sunt solicitate proceduri interne, registrul riscurilor, rapoarte și documente care ar trebui să demonstreze că instituțiile funcționează pe bază de reguli și controale reale. În paralel, sunt verificate și programele cu finanțare, inclusiv documente privind cheltuieli, contracte și resurse umane implicate.

Verificările vin după ce, în ultimele luni, mai multe scandaluri de corupție și integritate documentate de Edupedu au vizat sistemul de Educație.

foto: arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI