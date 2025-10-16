Contract de delegare pe o perioadă de 6 ani a gestiunii serviciului de transport public local de persoane pe raza municipiului Aiud: Procedură de atribuire în derulare. Care este valoarea contractului

Contract de delegare pe o perioadă de 6 ani a gestiunii serviciului de transport public local de persoane pe raza municipiului Aiud: Procedură de atribuire în derulare

Primăria Aiud a lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) procedura de atrbuire a contractui de delegare pe o perioadă de 6 ani a gestiunii serviciului de transport public local de persoane pe raza municipiului Aiud.

Valoarea totală estimată a contractului propus este de aproximativ 9,9 milioane de lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 24 noiembrie 2025.

Serviciul de transport public local de călători se va presta, conform contractului, pe raza unității administrativ-teritoriale Municipiul Aiud, respectiv în localitățile Aiud, Aiudul de Sus, Gâmbaș, Măgina, Păgida, Ciumbrud, Gârbova de Jos, Gârbova de Sus, Gârbovița, Sâncrai și Țifra.

Traseele aprobate prin hotărâre a Consiliului Local Aiud sunt următoarele:

*Traseu nr. 1.: AIUD – AIUDUL DE SUS – MĂGINA

Nr. Staţii/sens: 17 – lungime traseu – 9,5 km

*Traseu nr. 2.: AIUD – CIUMBRUD – SÎNCRAI

Nr. Staţii/sens: 12 – lungime traseu – 10,5 km

*Traseu nr. 3.: AIUD – CIUMBRUD (spre Băgău)

Nr. staţii /sens: 9 – lungime traseu – 6,6 km

*Traseu nr. 4.: AIUD – GÎRBOVA DE JOS – GÎRBOVIŢA – GÎRBOVA DE SUS

Nr. staţii /sens: 15 – lungime traseu – 17 km

*Traseu nr. 5.: AIUD – GÎRBOVA DE JOS și retur

Nr. staţii /sens: 10 – lungime traseu – 12 km

*Traseu nr. 6: AIUD – GÎMBAŞ – PĂGIDA și retur

Nr. staţii /sens: 13 – lungime traseu – 8 km

*Traseu nr. 7: Str . ŞTEFAN CEL MARE – HEPAT și retur

CALATORI ESTIMAT- traseu nou propus

Nr. staţii /sens: 8 – lungime traseu – 3 km

*Traseu nr. 8: str. GHEORGHE DOJA tur – retur

CALATORI ESTIMAT- traseu nou propus

Nr staţii / sens: 5 – lungime traseu – 2 km

*Traseu nr. 9: AIUD – HOTAR 34

CALATORI ESTIMAT

Hotar-Aiud = 31

Nr staţii / sens: 2 – lungime traseu – 2 km

Operatorului căruia i se va atribui gestiunea serviciului în baza contractului va avea obligația menţinerii tarifelor ofertate în cadrul procedurii de achiziţie a contractului pe o perioadă de minimum 6 luni de la încheierea acestuia. Ajustarea tarifelor se va face după acest interval minim pe baza cererilor fundamentate şi însoţite de documente justificative primite de la operatorul de transport, prin hotărâri ale Consiliului Local Aiud, conform reglementărilor în vigoare.

Ajustarea tarifelor reprezintă operaţiunea de corelare a nivelurilor tarifelor stabilite anterior, cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie, potrivit Ordinul ANRSC nr. 272/20072.

Tarifele de călătorie pentru efectuarea serviciului se pot ajusta periodic, la cererea operatorului, la un interval de minimum 3 luni, conform Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local şi judeţean de persoane, cel mult până la nivelul rezultat din aplicarea coeficientului de indexare cu evoluţia indicelui preţului de consum total, calculat pentru perioada cuprinsă între luna de referinţă corespunzătoare precedentei aprobări şi luna celui mai recent indice publicat de Institutul Naţional de Statistică la data solicitării.

Prețurile biletelor de călătorie, existente în prezent, stabilite conform HCL 103 din 22.05.2025, sunt următoarele (exprimate în lei):

AIUD – PĂGIDA 7.80

AIUD – ZONA HEPAT 5.11

AIUD – GHE.DOJA 5.11

AIUD.II – CIUMBRUD 9.36

GÂMBAȘ – CIUMBRUD 9.36

GÂRBOVA DE JOS – CIUMBRUD 10.30

GÂRBOVA DE SUS – GÂRBOVA DE JOS 5.57

GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE JOS 5.57

GÂRBOVIȚA – GÂRBOVA DE SUS 5.11

MĂGINA – CIUMBRUD 9.36

GÂRBOVA DE SUS – CIUMBRUD 11.23

MĂGINA SAT – CIUMBRUD 9.36

GÂMBAȘ – PĂGIDA 4.68

PĂGIDA – CIUMBRUD 11.23

GARĂ – AIUD II 5.46

AIUD – CIUMBRUD 5.46

CIUMBRUD – SÎNCRAI 4.90

AIUD – GÂMBAȘ 5.46

AIUD – SĂNCRAI 6.24

AIUD – MĂGINA 6.24

AIUD – MĂGINA SAT 7.80

AIUD – GÂRBOVIȚA 7.80

AIUD – GÂRBOVA DE JOS 7.80

AIUD – GÂRBOVA DE SUS 9.29

AIUD – HOTAR 7.80

În prezent, serviciul de transport public local de persoane este organizat sub forma gestiunii delegate, potrivit Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în Municipiul Aiud nr. 18363/31.08.2018 încheiat între U.A.T. MUNICIPIUL AIUD și Societatea EXCELENT TRANS S.R.L. Contractul de delegare a gestiunii s-a încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Aiud nr. 220/31.08.2018 privind aprobarea documentelor aferente procedurii de atribuire a serviciului public local de transport persoane prin curse regulate pe raza Unității administrativ-teritoriale Municipiul Aiud.

Contractul a fost încheiat ca urmare a desfășurării unei proceduri de negociere fără publicarea unui anunț prealabil.

Conform art. 1 din HCL nr. 208 din 22.08.2019, respectiv art. I din Actul adițional nr. 1/17354/30.08.2019 ”durata contractului de delegare a gestiunii Serviciului Public Local de Transport Persoane prin curse regulate pe raza Unității Administrativ Teritorială a Municipiului Aiud, nr.18363/31.08.2018, încheiat cu delegatul prestator SC Excelent Trans SRL Aiud, se prelungește până la data de 02.12.2019 în temeiul art. V din Legea nr. 328/2018, iar după această dată, cu 1 an de zile, sau, după caz până la atribuirea unui nou contract de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local de călători, ca urmare a derulării procedurii competitive, în condițiile legislației incidente (transport persoane și achiziții publice).

