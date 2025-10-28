Rămâi conectat

Actualitate

Continuă să se moară de COVID-19 în România. Noi date îngrijorătoare privind evoluția cazurilor și a deceselor

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum o oră

în

De

Continuă să se moară de COVID-19 în România. Noi date îngrijorătoare privind decesele

Virusul SARS-CoV-2 continuă să facă victime în România, chiar dacă numărul noilor infectări este în scădere. Potrivit datelor transmise marți de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), în perioada 20–26 octombrie au fost raportate 764 de cazuri noi de COVID-19, cu 65,6% mai puține față de săptămâna precedentă.

Citește și: O nouă tulpină COVID-19: Ce simptome raportează specialiștii și cât de mare este riscul pentru sănătate

Dintre aceste cazuri, 222 sunt reinfectări, persoane care au fost testate din nou pozitiv la mai mult de 90 de zile după o infectare anterioară. În ciuda scăderii numărului de îmbolnăviri, șapte persoane diagnosticate cu COVID-19 au murit în ultima săptămână, toate având afecțiuni preexistente care le-au agravat starea de sănătate.

În același interval, au fost efectuate 392 de teste RT-PCR și 9.462 de teste rapide antigenice, rezultând o rată a pozitivării de 7,7%, în scădere cu aproape trei puncte procentuale față de săptămâna anterioară. Specialiștii avertizează, însă, că virusul continuă să circule în comunitate, iar persoanele vulnerabile rămân expuse formelor severe ale bolii.

Sursa foto: Arhivă

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Sistemul de garanție-returnare s-ar putea extinde. Borcanele, vizate de noul proiect de lege: ,,Ducem SGR și în cămară”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 41 de minute

în

28 octombrie 2025

De

Sistemul de garanție-returnare s-ar putea extinde. Borcanele, vizate de noul proiect de lege: ,,Ducem SGR și în cămară” Sistemul de garanție-returnare (SGR) din România se pregătește de o extindere importantă. Un proiect de lege care se află pe masa parlamentarilor vizează includerea unor produse care până acum nu se regăseau pe lista ambalajelor returnabile. Citește […]

Citește mai mult

Actualitate

Peste jumătate de milion de români beneficiază de tichete de energie. Cum se poate obține ajutorul

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

28 octombrie 2025

De

Peste jumătate de milion de români beneficiază de tichete de energie. Cum se poate obține ajutorul pentru plata facturilor O nouă tranșă de plăți pentru 628.173 de beneficiari ai tichetului de energie a fost efectuată de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), folosind la pentru achitarea facturilor de energie electrică aferente lunii […]

Citește mai mult

Actualitate

Fostul ministru al Finanțelor, despre dezastrul financiar al Guvernului: „O palmă pe care cifrele o dau aroganței!”

Rebecca Buzdugan

Publicat

acum 2 ore

în

28 octombrie 2025

De

Fostul ministru al Finanțelor, despre dezastrul financiar al Guvernului: „O palmă pe care cifrele o dau aroganței!” Fostul Ministru al Economiei și Finanțelor, Eugen Orlando Teodorovici, trage un semnal de alarmă privind situația execuției bugetare pe primele nouă luni ale anului 2025, evidențiind eșecul politicilor de austeritate aplicate de Guvern. În ciuda diminuării aparentelor dezechilibre […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 41 de minute

Sistemul de garanție-returnare s-ar putea extinde. Borcanele, vizate de noul proiect de lege: ,,Ducem SGR și în cămară”

Sistemul de garanție-returnare s-ar putea extinde. Borcanele, vizate de noul proiect de lege: ,,Ducem SGR și în cămară” Sistemul de...
Actualitateacum o oră

Continuă să se moară de COVID-19 în România. Noi date îngrijorătoare privind evoluția cazurilor și a deceselor

Continuă să se moară de COVID-19 în România. Noi date îngrijorătoare privind decesele Virusul SARS-CoV-2 continuă să facă victime în...

Știrea Zilei

judetul Alba locuri de munca judetul Alba locuri de munca
Ştirea zileiacum 7 ore

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 28 octombrie 2025: 530 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș

LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 28 octombrie 2025: 530 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia,...
Ştirea zileiacum 19 ore

FOTO | Fost elev al Școlii „Avram Iancu” din Alba Iulia, pe prima treaptă a podiumului la „Cupa României”. Flavius Giosa și partenera sa Maria au câștigat categoria Tineret Latino la dans sportiv

Fost elev al Școlii „Avram Iancu” din Alba Iulia, pe prima treaptă a podiumului la „Cupa României” Școala Gimnazială „Avram...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

Un transport agabaritic de 55 de tone va trece prin județul Alba. TRASEUL complet

Un transport agabaritic de 55 de tone va trece prin județul Alba. Pe unde va circula Un transport agabaritic va...
Curier Județeanacum 3 ore

COD GALBEN de vânt în județul alba. Rafalele vor ajunge până la 70 de kilometri pe oră: Care sunt zonele afectate

COD GALBEN de vânt în județul alba. Rafalele vor ajunge până la 70 de kilometri pe oră: Care sunt zonele...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 8 ore

FOTO | Zeci de plăcuțe de informare turistică cu cod QR vor fi montate pe principalele monumente și atracții din Aiud

Zeci de plăcuțe de informare turistică cu cod QR vor fi montate pe principalele monumente și atracții din Aiud Zeci...
Politică Administrațieacum 2 zile

FOTO | Iluminat stradal integral pe tehnologie LED în fiecare sat aparținător de Ocna Mureș

Iluminat stradal integral pe tehnologie LED în fiecare sat aparținător de Ocna Mureș Fiecare stradă din localitățile componente ale orașului...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 10 ore

28 octombrie: Mihai Viteazul câștigă bătălia de la Șelimbăr. În drumul său spre Alba Iulia, a fost primit cu entuziasm de populație

28 octombrie: Mihai Viteazul câștigă bătălia de la Șelimbăr. În drumul său spre Alba Iulia, a fost primit cu entuziasm...
Opinii - Comentariiacum o zi

27 octombrie 1687: Semnarea Tratatului de la Blaj. Imperiul Habsburgic obliga 12 orașe transilvane să primească la iernat trupele imperiale

27 octombrie 1687: Semnarea Tratatului de la Blaj La 27 octombrie, în 1687, era semnat Tratatul de la Blaj, prin...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea