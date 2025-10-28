Continuă să se moară de COVID-19 în România. Noi date îngrijorătoare privind evoluția cazurilor și a deceselor

Virusul SARS-CoV-2 continuă să facă victime în România, chiar dacă numărul noilor infectări este în scădere. Potrivit datelor transmise marți de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), în perioada 20–26 octombrie au fost raportate 764 de cazuri noi de COVID-19, cu 65,6% mai puține față de săptămâna precedentă.

Dintre aceste cazuri, 222 sunt reinfectări, persoane care au fost testate din nou pozitiv la mai mult de 90 de zile după o infectare anterioară. În ciuda scăderii numărului de îmbolnăviri, șapte persoane diagnosticate cu COVID-19 au murit în ultima săptămână, toate având afecțiuni preexistente care le-au agravat starea de sănătate.

În același interval, au fost efectuate 392 de teste RT-PCR și 9.462 de teste rapide antigenice, rezultând o rată a pozitivării de 7,7%, în scădere cu aproape trei puncte procentuale față de săptămâna anterioară. Specialiștii avertizează, însă, că virusul continuă să circule în comunitate, iar persoanele vulnerabile rămân expuse formelor severe ale bolii.

Sursa foto: Arhivă

