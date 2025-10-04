O nouă tulpină COVID-19: Ce simptome raportează specialiștii și cât de mare este riscul pentru sănătate
O nouă tulpină COVID-19 Stratus: Ce simptome raportează specialiștii și cât de mare este riscul pentru sănătate
O nouă variantă a virusului SARS-CoV-2, denumită Stratus (XFG și XFG.3), a fost identificată la nivel global și este atent monitorizată de specialiști. Simptomele nu diferă semnificativ față de variantele anterioare de COVID-19, însă medicii atrag atenția că, deși se observă o creștere a numărului de cazuri, majoritatea sunt forme ușoare.
Simptomele variantei Stratus
Potrivit medicului infecționist Adrian Marinescu, cele mai frecvente manifestări clinice sunt:
* dureri de cap,
* dureri musculare,
* dureri în gât,
* voce răgușită,
* tuse persistentă.
„Nu este nimic diferit odată cu această nouă tulpină. Multe simptome sunt similare cu versiunile anterioare de COVID-19. Da, a fost o creștere clară a cazurilor, însă cele mai multe sunt forme ușoare de boală”, a explicat medicul pentru Digi24.
Evaluarea Organizației Mondiale a Sănătății
OMS a desemnat varianta XFG drept „variantă aflată sub monitorizare”. În prezent, datele arată că:
* riscul suplimentar pentru sănătatea publică este scăzut,
* vaccinurile anti-COVID-19 existente rămân eficiente împotriva acesteia,
* nu există dovezi că provoacă forme mai grave sau mai multe decese comparativ cu alte variante.
Țări din Asia de Sud-Est au raportat creșteri de cazuri și spitalizări, însă fără agravarea severității bolii.
Situația din România
Conform Institutului Național de Sănătate Publică, în săptămâna 22-28 septembrie au fost înregistrate 3.785 cazuri noi de COVID-19, în scădere cu 15% față de săptămâna precedentă. Aproximativ 1.000 dintre acestea sunt reinfectări.
Distribuția pe grupe de vârstă arată că cele mai mari creșteri s-au înregistrat la persoanele de peste 70 de ani, în timp ce la copii (0-9 ani și 10-19 ani) s-au observat scăderi semnificative.
Medicul pediatru Mihai Craiu avertizează că odată cu redeschiderea școlilor și grădinițelor riscul de transmitere intrafamilială este mai mare:
„Copiii pot aduce virusul acasă și îl pot transmite celor mai mici. În septembrie am observat o creștere a infectării în familie, iar majoritatea sugarilor internați au luat boala de la părinți.”
Simptome la adulți și copii
La adulți: tuse persistentă, oboseală accentuată, dureri musculare, febră. Cazurile sunt în general mai ușoare la persoanele vaccinate sau trecute anterior prin infecție (medic ORL Daniela Ionescu).
La copii: simptome asemănătoare gripei (febră, tuse, dureri musculare, nas înfundat), dar și tulburări digestive (vărsături și diaree), care pot duce la deshidratare în special la sugari.
Diferențele față de gripă
Gripa debutează brusc, cu febră mare, frisoane și dureri intense, în timp ce COVID-19 are un debut mai gradual, pe parcursul a câteva zile.
Specialiștii recomandă atenție sporită la simptome, testare rapidă în caz de suspiciune și vaccinare, pentru a reduce riscul formelor severe.
