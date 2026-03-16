Consiliul Fiscal: Este temerar să se vorbească despre „relansare economică” în 2026 în România
Consiliul Fiscal a apreciat, joi, 12 martie 2026 în Opinia emisă cu privire la propunerea de buget pentru anul 2026, că datele utilizate sunt realiste, dar atingerea lor ţine şi de evoluţia conflictului din orientul Mijlociu.
Consiliul Fiscal subliniază că bugetul României pentru 2026 este adoptat cu întârziere considerabilă, ceea ce „exprimă nu numai dificultăţi în funcţionarea unei coaliţii largi, dar şi decizii complicate privind consolidarea bugetară într-un context social şi economic tensionat”.
„Cu puţin timp înainte de adoptarea în Guvern a bugetului pentru acest an, a început un război în Orientul Mijlociu, care, dacă va fi de durată, va avea consecinţe severe pentru economiile europene, inclusiv cea a României, pe filiera unui nou şoc energetic. Vor fi influenţate creşterea economică şi inflaţia. Deficitul bugetar ar putea să rămână totuşi în preajma celui programat, dacă efectul inflaţiei mai înalte (decât cea prognozată) asupra PIB-ului nominal va compensa o dinamică economică mai slabă. Este temerar să se vorbească despre «relansare economică» în 2026, an în care consolidarea fiscală (bugetară) este în desfăşurare”, arată Consiliul Fiscal, potrivit News.ro.
„Investiţiile publice pot susţine producţia şi cererea agregată şi în 2026, dar nu pot anula impulsul fiscal negativ reclamat de consolidarea fiscală. Se poate vorbi însă despre măsuri de politică economică în sprijinul cetăţenilor vulnerabili şi anumitor firme. Problema deficitului bugetar a fost cauzată nu de investiţii, ci de stimularea excesivă a consumului şi neglijarea necesităţii de a avea venituri fiscale superioare, potrivite cu nevoile unui stat membru al UE”, mai arată Consiliul Fiscal în Sinteza opiniei pe baza bugetului.
Specialiştii Consiliului Fiscal apreciază, de asemenea, că este necesară consolidarea bugetară pentru a ţine sub control datoria publică, care a depăşit 60% din PIB.
„Dacă se va reduce gap-ul la TVA şi la impozitul pe profit în mod substanţial şi împreună cu alte măsuri (ex: controlul cheltuielilor bugetare în relaţie cu dinamica PIB-ului nominal), deficitul ar putea să scadă sub 4% din PIB în câţiva ani. Pentru o consolidare bugetară durabilă şi crearea de spaţiu fiscal, trebuie să fie mult mai eficientă colectarea taxelor şi impozitelor (ANAF are un rol esenţial în acest domeniu), să opereze un regim de insolvenţă eficace (sunt necesare modificări legislative), să dispară sentimentul de impunitate pe care mulţi dintre cei care fraudează bugetul public îl au. Şi justiţia trebuie să lucreze mai mult în acest sens”, se mai arată în document.
Potrivit Consiliului Fiscal, creşterea veniturilor fiscale printr-o colectare mult mai bună (reducerea gap-ului la TVA şi la alte impozite) este un „război” intern pe care România trebuie să îl câştige: „Aici se va testa şi voinţa politică, capacitatea de a învinge grupuri de interese potrivnice. Sună poate naiv, dar miza este uriaşă. Nivelul jos al veniturilor fiscale/bugetare este o chestiune de securitate naţională, date fiind presiunile mari pe bugetul public”.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
