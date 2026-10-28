Atenție, șoferi! Se închide circulația pe Autostrada A10 Sebeș-Turda, între Nodul Rutier Unirea și Nodul Rutier Turda
Atenție, șoferi! Se închide circulația pe Autostrada A10 Sebeș-Turda, între Nodul Rutier Unirea și Nodul Rutier Turda
Începând de miercuri, 28 octombrie 2026, de la ora 20:00, se va institui măsura închiderii circulației rutiere pe Autostrada A10, Calea 1 (sensul Sebeș–Turda), pe sectorul cuprins între km 52+800 (Nodul Rutier Unirea) și km 70+000 (Nodul Rutier Turda).
Instituirea restricțiilor de circulație este determinată de necesitatea executării unor lucrări de intervenție în regim de urgență, în zona km 66+350, pentru remedierea degradărilor apărute la nivelul sistemului rutier și restabilirea condițiilor de exploatare în siguranță a sectorului de autostradă, au precizat reprezentanții DRDP Cluj.
Pe durata instituirii restricțiilor, traficul rutier aferent sectorului închis (Calea 1, sensul Sebeș-Turda, între Nodul Rutier Unirea și Nodul Rutier Turda) va fi deviat pe următoarea rută alternativă, conform avizului emis:
A10 Sebeș, km 52+800 → Nodul Rutier Unirea → DN 1, km 421+750 → DN 1, Inoc, Unirea → DN 1, km 440+800 – Nodul Rutier Turda.
sursa: DRDP Cluj
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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