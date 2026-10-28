Indemnizaţia lunară netă a judecătorilor porneşte de la 6.990 de lei pentru un stagiar. Până la cât poate ajunge pentru un judecător cu grad de curte de apel

Indemnizațiile nete lunare ale judecătorilor pornesc, în octombrie 2026, de la 6.990 de lei pentru un judecător stagiar aflat la nivelul minim al grilei și pot ajunge la 20.346 de lei în cazul unui magistrat cu grad de curte de apel, potrivit datelor prezentate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

CSM susţine că, raportat la câştigul salarial mediu brut naţional, România se situează sub media rezultată din valorile publicate pentru cele 27 de state ale Uniunii Europene în EU Justice Scoreboard 2026, scrie News.ro.

Reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii au transmis, miercuri, precizări privind veniturile judecătorilor şi comparaţia la nivel european, în contextul dezbaterilor publice generate de decizia Curţii Europene a Drepturilor Omului din 22 octombrie 2026, pronunţată în cauza Puşcaşu şi alţii împotriva României, Consiliul Superior al Magistraturii prezintă datele actuale privind indemnizaţiile judecătorilor din România şi câteva repere de comparaţie europeană.

CSM a precizat că potrivit grilelor salariale aferente lunii octombrie 2026, cu includerea sporurilor, indemnizaţiile nete lunare ale judecătorilor variază în funcţie de gradul profesional, vechime şi gradaţie.

Astfel, un judecător stagiar are o indemnizaţie netă lunară cuprinsă între 6.990 şi 8.285 de lei, un judecător cu grad de judecătorie între 10.486 şi 16.157 de lei, un judecător cu grad de tribunal între 14.390 şi 17.948 de lei, iar un judecător cu grad de curte de apel între 16.309 şi 20.346 de lei.

Potrivit datelor prezentate de CSM, la 26 octombrie erau cuprinşi în evidenţele disponibile 4.544 de judecători.

„Aproximativ 46% îşi desfăşoară activitatea la judecătorii (2.076 de judecători – dintre care 1.808 cu grad de judecătorie, 110 cu grad de tribunal şi 158 cu grad de curte de apel), 33% la tribunale (1.503 judecători – dintre care 556 cu grad de curte de apel) şi 21% la curţile de apel (965 de judecători)”, a precizat CSM.

Consiliul Superior al Magistraturii a comparat veniturile magistraţilor şi cu salariul mediu din România

,,Conform celor mai recente date disponibile ale Institutului Naţional de Statistică, câştigul salarial mediu din România, în august 2026, era de 5.688 lei net şi 9.497 lei brut”, au mai transmis reprezentanţii CSM.

Ei au explicat că pentru un judecător stagiar aflat la nivelul minim al grilei, indemnizaţia brută reprezintă 1,26 câştiguri salariale medii brute naţionale, în timp ce, pentru un judecător definitiv cu grad profesional de judecătorie, aflat la nivelul minim al grilei, indemnizaţia brută reprezintă 1,89 câştiguri salariale medii brute naţionale,

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