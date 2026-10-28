Schimbare majoră la plata pensiilor pentru românii care au muncit în străinătate: Termen de 45 de zile pentru soluționarea dosarelor de pensie
Schimbare majoră la plata pensiilor pentru românii care au muncit în străinătate: Termen de 45 de zile pentru soluționarea dosarelor de pensie
Pensiile ar putea fi acordate după o nouă regulă, pentru românii care au lucrat în mai multe țări. O inițiativă legislativă aflată la Senat prevede ca persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare să poată primi banii înainte ca autoritățile române să obțină toate documentele din străinătate. Măsura urmărește eliminarea întârzierilor provocate de schimbul de informații dintre instituțiile de pensii din diferite state.
Pensiile ar putea fi plătite fără a mai aștepta toate documentele din străinătate
Persoanele care au lucrat și au achitat contribuții la sistemele de pensii din cel puțin două state întâmpină, în anumite situații, dificultăți atunci când solicită stabilirea drepturilor de pensionare.
Problemele apar în special din cauza timpului necesar instituțiilor românești pentru a obține confirmarea perioadelor de asigurare realizate peste hotare.
Pentru a reduce aceste întârzieri, parlamentarii propun modificarea Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.
Una dintre principalele prevederi ar obliga casele teritoriale de pensii să aprobe provizoriu cererile persoanelor îndreptățite, dacă actele deja existente în dosar sunt suficiente pentru stabilirea dreptului la pensie.
În acest fel, românii care au muncit atât în țară, cât și în străinătate ar putea încasa o pensie calculată pe baza documentelor disponibile, fără să fie necesară finalizarea tuturor verificărilor externe.
Ulterior, după transmiterea informațiilor restante de către instituțiile străine, casa de pensii ar urma să recalculeze cuantumul drepturilor și să emită o decizie definitivă.
Termen de 45 de zile pentru soluționarea dosarelor de pensie
Proiectul introduce și un termen în care autoritățile trebuie să soluționeze solicitările ce presupun verificarea contribuțiilor realizate în alte state.
Mai exact, casele teritoriale de pensii ar avea la dispoziție maximum 45 de zile pentru a admite sau respinge cererea, calculate din momentul în care primesc toate documentele și datele necesare de la instituțiile din străinătate.
În anumite împrejurări, termenul ar putea fi extins cu încă 30 de zile.
Această posibilitate este prevăzută pentru situațiile în care sunt necesare verificări suplimentare sau obținerea unor documente în plus.
Casa Națională de Pensii ar urma să stabilească reguli obligatorii pentru toate instituțiile
O altă schimbare propusă vizează uniformizarea procedurilor aplicate de casele teritoriale de pensii atunci când solicită informații din alte țări.
Potrivit inițiativei, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) ar trebui să elaboreze, în maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, o procedură comună.
Documentul ar urma să precizeze intervalele și frecvența cu care instituțiile românești trebuie să reia solicitările adresate autorităților străine atunci când răspunsurile întârzie.
Inițiatorii proiectului arată că, în prezent, există diferențe între modul în care casele teritoriale gestionează asemenea dosare.
În timp ce unele instituții emit deja decizii provizorii, altele amână soluționarea cererilor până când primesc întreaga documentație din afara țării.
Dosare întârziate mai mult de șase luni. Ce a constatat Avocatul Poporului
Pentru a justifica necesitatea modificărilor legislative, parlamentarii fac trimitere la un raport publicat de Avocatul Poporului în 2025.
Documentul semnalează întârzieri importante în procesarea anumitor cereri de pensionare, generate de comunicarea dificilă dintre autoritățile române și instituțiile similare din alte state.
Raportul evidențiază și faptul că nu există reguli unitare aplicabile tuturor caselor teritoriale de pensii.
În prezent, dosarele a căror soluționare depășește șase luni sunt urmărite lunar, însă nu este stabilită o procedură comună privind pașii pe care instituțiile trebuie să îi urmeze pentru a obține informațiile lipsă.
Consiliul Economic și Social cere eliminarea unei prevederi
Inițiativa legislativă a primit aviz favorabil din partea Consiliului Economic și Social (CES), însă instituția a formulat două observații referitoare la termenele propuse.
Prima vizează necesitatea armonizării perioadei de 45 de zile cu termenul de șase luni prevăzut deja în legislație pentru obținerea documentelor de la instituțiile din străinătate.
A doua observație privește posibilitatea extinderii termenului de soluționare cu încă 30 de zile.
Reprezentanții CES consideră că această prelungire nu este justificată și recomandă eliminarea ei din proiect.
Până când pot fi trimise propuneri pentru modificarea legii pensiilor
Proiectul legislativ se află în etapa de consultare publică la Senat. Persoanele interesate pot transmite observații, propuneri și sugestii privind modificările avute în vedere până pe 6 noiembrie 2026.
Deocamdată, prevederile reprezintă doar o propunere legislativă și nu sunt aplicabile până la adoptarea și intrarea în vigoare a legii.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Foto | La doar un pas de o noapte în frig, în Apuseni! Doi tineri, salvați de Salvamont după ce au rămas fără lumină pe traseu
La doar un pas de o noapte în frig, în Apuseni! Doi tineri, salvați de Salvamont după ce au rămas fără lumină pe traseu Doi turiști în vârstă de 19 ani au fost salvați în timpul unei intervenții nocturne a echipei Salvamont Salvaspeo Bihor, după ce au rămas fără surse de iluminat pe circuitul Cheile […]
Video | Poliția Română avertizează în legătură cu filtrul cu fantome de pe TikTok: ,,Face victime reale: copiii speriați pentru câteva like-uri”
Poliția Română avertizează în legătură cu filtrul cu fantome de pe TikTok: ,,Face victime reale: copiii speriați pentru câteva like-uri” Poliția Română atrage atenția, printr-un videoclip publicat pe o rețea de socializare, cu privire la o nouă ,,farsă” care a devenit virală pe TikTok. Mai exact, părinții își sperie copiii cu ajutorul unor filmări modificate […]
Medicamentele, sub lupă săptămânală: Spitalele vor raporta stocurile
Medicamentele, sub lupă săptămânală: Spitalele vor raporta stocurile Spitalele ar urma să raporteze săptămânal ce medicamente au în stoc și cât consumă, într-un sistem prin care autoritățile să poată identifica din timp riscul de penurie și să intervină înainte ca pacienții să rămână fără tratament. Măsura vizează în special medicamentele oncologice, cardiovasculare și cele destinate […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Schimbare majoră la plata pensiilor pentru românii care au muncit în străinătate: Termen de 45 de zile pentru soluționarea dosarelor de pensie
Schimbare majoră la plata pensiilor pentru românii care au muncit în străinătate: Termen de 45 de zile pentru soluționarea dosarelor...
Foto | La doar un pas de o noapte în frig, în Apuseni! Doi tineri, salvați de Salvamont după ce au rămas fără lumină pe traseu
La doar un pas de o noapte în frig, în Apuseni! Doi tineri, salvați de Salvamont după ce au rămas...
Știrea Zilei
Conducta veche de 40 de ani care alimentează un oraș de munte din Alba cu apă brută va fi înlocuită
Conducta veche de 40 de ani care alimentează un oraș de munte din Alba cu apă brută va fi înlocuită...
O firmă din Sibiu, singura ofertă depusă la licitația pentru concesionarea serviciilor de organizare a Târgului de Crăciun și a Târgului de Paște de la Alba Iulia
O firmă din Sibiu, singura ofertă depusă la licitația pentru concesionarea serviciilor de organizare a Târgului de Crăciun și a...
Curier Județean
Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud achiziționează un sistem de supraveghere video cu senzori de mișcare integrat cu AI
Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud achiziționează un sistem de supraveghere video cu senzori de mișcare integrat cu AI Penitenciarul de...
2 noiembrie 2026 | Alba Iulia comemorează Răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan: Lansare de carte și marcarea locului memorial „Temnița lui Crișan“
Alba Iulia comemorează Răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan: Lansare de carte și marcarea locului memorial „Temnița lui Crișan“ Luni,...
Politică Administrație
Foto | La Cugir, fondurile europene reconfigurează viitorul urbei. Noi spații verzi, zone pentru agrement și trasee pentru biciclete
La Cugir, fondurile europene reconfigurează viitorul urbei. Noi spații verzi, zone pentru agrement și trasee pentru biciclete Orașul Cugir își...
Video | Sensuri unice și parcări gratuite în mai multe zone din Blaj! Primăria pregătește o schimbare majoră a circulației
Sensuri unice și parcări gratuite în mai multe zone din Blaj! Primăria pregătește o schimbare majoră a circulației Municipiul Blaj...
Opinii Comentarii
Foto: Show de excepție la Alba Iulia! Orchestra Simfonică București a ridicat sala în picioare cu Vivaldi Rocks
Show de excepție la Alba Iulia! Orchestra Simfonică București a ridicat sala în picioare cu Vivaldi Rocks, un spectacol senzațional...
MESAJE de SFANTUL Dumitru 2026: Felicitări, urări, SMS-uri pe care le poți trimite celor care își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfântul (Sf.) Dumitru 2026 • Felicitări, mesaje, SMS -uri, urări de „la mulţi ani” pe care le poți...