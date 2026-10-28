Schimbare majoră la plata pensiilor pentru românii care au muncit în străinătate: Termen de 45 de zile pentru soluționarea dosarelor de pensie

Pensiile ar putea fi acordate după o nouă regulă, pentru românii care au lucrat în mai multe țări. O inițiativă legislativă aflată la Senat prevede ca persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare să poată primi banii înainte ca autoritățile române să obțină toate documentele din străinătate. Măsura urmărește eliminarea întârzierilor provocate de schimbul de informații dintre instituțiile de pensii din diferite state.

Pensiile ar putea fi plătite fără a mai aștepta toate documentele din străinătate

Persoanele care au lucrat și au achitat contribuții la sistemele de pensii din cel puțin două state întâmpină, în anumite situații, dificultăți atunci când solicită stabilirea drepturilor de pensionare.

Problemele apar în special din cauza timpului necesar instituțiilor românești pentru a obține confirmarea perioadelor de asigurare realizate peste hotare.

Pentru a reduce aceste întârzieri, parlamentarii propun modificarea Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii.

Una dintre principalele prevederi ar obliga casele teritoriale de pensii să aprobe provizoriu cererile persoanelor îndreptățite, dacă actele deja existente în dosar sunt suficiente pentru stabilirea dreptului la pensie.

În acest fel, românii care au muncit atât în țară, cât și în străinătate ar putea încasa o pensie calculată pe baza documentelor disponibile, fără să fie necesară finalizarea tuturor verificărilor externe.

Ulterior, după transmiterea informațiilor restante de către instituțiile străine, casa de pensii ar urma să recalculeze cuantumul drepturilor și să emită o decizie definitivă.

Termen de 45 de zile pentru soluționarea dosarelor de pensie

Proiectul introduce și un termen în care autoritățile trebuie să soluționeze solicitările ce presupun verificarea contribuțiilor realizate în alte state.

Mai exact, casele teritoriale de pensii ar avea la dispoziție maximum 45 de zile pentru a admite sau respinge cererea, calculate din momentul în care primesc toate documentele și datele necesare de la instituțiile din străinătate.

În anumite împrejurări, termenul ar putea fi extins cu încă 30 de zile.

Această posibilitate este prevăzută pentru situațiile în care sunt necesare verificări suplimentare sau obținerea unor documente în plus.

Casa Națională de Pensii ar urma să stabilească reguli obligatorii pentru toate instituțiile

O altă schimbare propusă vizează uniformizarea procedurilor aplicate de casele teritoriale de pensii atunci când solicită informații din alte țări.

Potrivit inițiativei, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) ar trebui să elaboreze, în maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii, o procedură comună.

Documentul ar urma să precizeze intervalele și frecvența cu care instituțiile românești trebuie să reia solicitările adresate autorităților străine atunci când răspunsurile întârzie.

Inițiatorii proiectului arată că, în prezent, există diferențe între modul în care casele teritoriale gestionează asemenea dosare.

În timp ce unele instituții emit deja decizii provizorii, altele amână soluționarea cererilor până când primesc întreaga documentație din afara țării.

Dosare întârziate mai mult de șase luni. Ce a constatat Avocatul Poporului

Pentru a justifica necesitatea modificărilor legislative, parlamentarii fac trimitere la un raport publicat de Avocatul Poporului în 2025.

Documentul semnalează întârzieri importante în procesarea anumitor cereri de pensionare, generate de comunicarea dificilă dintre autoritățile române și instituțiile similare din alte state.

Raportul evidențiază și faptul că nu există reguli unitare aplicabile tuturor caselor teritoriale de pensii.

În prezent, dosarele a căror soluționare depășește șase luni sunt urmărite lunar, însă nu este stabilită o procedură comună privind pașii pe care instituțiile trebuie să îi urmeze pentru a obține informațiile lipsă.

Consiliul Economic și Social cere eliminarea unei prevederi

Inițiativa legislativă a primit aviz favorabil din partea Consiliului Economic și Social (CES), însă instituția a formulat două observații referitoare la termenele propuse.

Prima vizează necesitatea armonizării perioadei de 45 de zile cu termenul de șase luni prevăzut deja în legislație pentru obținerea documentelor de la instituțiile din străinătate.

A doua observație privește posibilitatea extinderii termenului de soluționare cu încă 30 de zile.

Reprezentanții CES consideră că această prelungire nu este justificată și recomandă eliminarea ei din proiect.

Până când pot fi trimise propuneri pentru modificarea legii pensiilor

Proiectul legislativ se află în etapa de consultare publică la Senat. Persoanele interesate pot transmite observații, propuneri și sugestii privind modificările avute în vedere până pe 6 noiembrie 2026.

Deocamdată, prevederile reprezintă doar o propunere legislativă și nu sunt aplicabile până la adoptarea și intrarea în vigoare a legii.

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