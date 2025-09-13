Condamnat pentru pornografie infantilă, șantaj și hărțuire: Un bărbat de 38 de ani din Zlatna a fost încarcerat la Penitenciarul Aiud

Bărbat de 38 de ani din Zlatna, CONDAMNAT pentru pornografie infantilă, șantaj și hărțuire, este încarcerat la Penitenciarul Aiud

Un bărbat de 38 de ani din Zlatna a fost reținut de polițiști după ce a fost condamnat la 5 ani și 10 zile de închisoare pentru pornografie infantilă, șantaj și hărțuire și a fost încarcerat la Penitenciarul Aiud.

Potrivit IPJ Alba, la data de 12 septembrie 2025, polițiștii din orașul Zlatna au depistat și reținut un bărbat de 38 de ani, din orașul Zlatna, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 12 septembrie 2025, de către Curtea de Apel Bacău.

Bărbatul a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 5 ani și 10 zile închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de pornografie infantilă, șantaj și hărțuire.

Acesta a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, în vederea executării pedepsei.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI