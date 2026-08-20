Condamnare de 6 ani și 6 luni, desființată de Curtea de Apel Alba Iulia: Ce deficiențe au fost constatate în hotărârea de la judecătorie

O condamnare de 6 ani și 6 luni de închisoare a fost desființată de Curtea de Apel Alba Iulia, după ce instanța de control judiciar a constatat deficiențe grave în hotărârea Judecătoriei Orăștie. Problema centrală nu a fost doar pedeapsa, ci chiar modul în care prima instanță și-a construit și motivat soluția. Dosarul se întoarce la Orăștie pentru rejudecare.

Curtea de Apel Alba Iulia a admis apelul declarat de inculpat și a dispus desființarea în totalitate a sentinței, trimițând cauza spre rejudecare la Judecătoria Orăștie. Decizia a fost pronunțată miercuri, 19 august 2026 și este definitivă.

De la patru fapte la 6 ani și 6 luni de închisoare

La fond, inculpatul fusese condamnat pentru patru fapte distincte: două infracțiuni de furt calificat, o tâlhărie calificată și o tentativă la furt calificat. Potrivit sentinței atacate, pentru primele două furturi au fost stabilite câte 2 ani de închisoare, pentru tâlhăria calificată 5 ani, iar pentru tentativa la furt calificat 6 luni. Prin aplicarea regulilor privind concursul de infracțiuni, pedeapsa rezultantă a fost stabilită la 6 ani și 6 luni de închisoare, în regim de executare.

Faptele reținute în sarcina inculpatului s-au derulat în perioada mai-noiembrie 2025. Instanța de fond a stabilit că, în mai și iunie, acesta ar fi pătruns prin escaladare în locuința persoanei vătămate, de unde ar fi sustras bijuterii din aur și 3.000 de lei. La 8 iulie ar fi revenit în curtea și imobilul aceleiași persoane, de unde ar fi luat 120 de lei.

Momentul cel mai grav reținut în dosar a fost cel din 13 septembrie 2025. Potrivit hotărârii de fond, inculpatul ar fi pătruns în locuința victimei cu fața acoperită și înarmat cu un cuțit. Ar fi amenințat victima cu moartea, ar fi sustras 5.900 de lei și ar fi exercitat violențe asupra acesteia, provocându-i leziuni care au necesitat 2-3 zile de îngrijiri medicale. În noiembrie, ar fi încercat un nou furt, escaladând gardul și distrugând o cameră de supraveghere.

Judecătoria Orăștie a apreciat că probele — între care procese-verbale, cercetări la fața locului, expertiză medico-legală, imagini video și declarația de recunoaștere a inculpatului — susțineau acuzațiile.

Inculpatul a cerut reducerea pedepsei

În apel, inculpatul nu a contestat doar cuantumul pedepsei. El a atacat și aspecte privind legalitatea și încadrarea juridică. Una dintre principalele critici a vizat agravanta reținută pentru tâlhăria calificată. Apărarea a susținut că leziunile victimei au necesitat doar 2-3 zile de îngrijiri medicale și că, în aceste condiții, nu ar fi fost justificată reținerea agravantei privind vătămarea corporală. Apărarea a mai invocat o problemă legată de data rechizitoriului, susținând că acesta ar fi fost datat anterior unora dintre faptele pentru care inculpatul fusese trimis în judecată. Totodată, s-a cerut reducerea pedepselor, invocând recunoașterea faptelor, cooperarea cu organele judiciare, vârsta și situația familială a inculpatului, acesta având șase copii în întreținere.

Dar Curtea de Apel nu a construit soluția în principal pe aceste argumente. Instanța de apel a considerat că problema fundamentală era mult mai profundă: Judecătoria Orăștie nu a realizat în mod efectiv analiza proprie pe care trebuia să o conțină o hotărâre judecătorească. Curtea a arătat că sentința primei instanțe reproducea, în esență, pasaje din rechizitoriu și din starea de fapt, fără să explice suficient modul în care instanța însăși a analizat faptele, probele și încadrarea juridică. Faptul că inculpatul recunoscuse acuzațiile și beneficiase de procedura simplificată nu putea exonera instanța de obligația de a face această analiză. Cu alte cuvinte, recunoașterea faptelor nu înseamnă că judecătorul poate renunța la propria motivare.

Curtea de Apel subliniază că instanța de fond trebuia să verifice claritatea acuzației, corectitudinea încadrării juridice și existența suportului probator, chiar dacă inculpatul recunoscuse faptele.

„Simpla reluare” a rechizitoriului nu ține loc de judecată

Una dintre cele mai tranșante observații ale Curții este aceea că simpla reproducere a susținerilor procurorului, fără filtrul critic al judecătorului, nu poate fi considerată o motivare efectivă.

Instanța de apel a reținut că era necesară cel puțin o analiză minimală a probelor care au condus la stabilirea situației de fapt. Individualizarea pedepsei trebuia să vină după analiza acuzației, a faptelor și a încadrării juridice, nu să înlocuiască această analiză.

Curtea a concchis, practic, că lipsea raționamentul propriu al instanței. Iar fără acest raționament, nu se putea verifica dacă soluția de condamnare era legală și temeinică. Nici pedeapsa complementară nu a fost suficient individualizatăProblemele nu s-au oprit la motivarea condamnării. Curtea de Apel Alba Iulia a constatat și deficiențe în dispozitivul sentinței, în special în ceea ce privește pedeapsa rezultantă și pedepsele complementare și accesorii.

După stabilirea pedepselor individuale, Judecătoria Orăștie a indicat pedeapsa rezultantă fără să explice suficient modul în care aceasta fusese determinată. Mai mult, în cazul pedepsei complementare, instanța de fond a interzis anumite drepturi, însă fără să individualizeze durata și fără să explice concret elementele care au justificat această sancțiune. Curtea de Apel a apreciat că maniera de aplicare a acestor pedepse făcea imposibilă punerea lor în executare.

Și persoana vătămată a fost afectată procedural

Un alt element important reținut de Curtea de Apel Alba Iulia privește persoana vătămată. Aceasta solicitase încă din camera preliminară desemnarea unui avocat din oficiu, susținând că nu își permite angajarea unui avocat ales. Potrivit Curții, prima instanță a ignorat această solicitare și nu a făcut demersurile necesare pentru a stabili dacă persoana vătămată își putea exercita singură apărarea.În consecință, Curtea a constatat încălcarea, atât în privința inculpatului, cât și a persoanei vătămate, a garanțiilor procesului echitabil, inclusiv sub aspectul egalității de arme și al contradictorialității.

Dar de ce nu a rezolvat Curtea însăși dosarul? Aici se află una dintre explicațiile juridice esențiale ale deciziei. Curtea de Apel arată că, deși apelul este o cale de atac devolutivă, instanța de control judiciar nu poate transforma apelul într-o primă și ultimă judecată efectivă asupra fondului atunci când prima instanță nu a realizat o judecată efectivă și motivată. Dacă instanța de apel ar fi analizat pentru prima dată toate aspectele esențiale ale acuzației, probelor și apărărilor, s-ar fi ajuns practic la situația în care fondul cauzei ar fi fost judecat pentru prima dată în apel. Aceasta ar fi afectat dreptul părților la dublul grad de jurisdicție în materie penală. De aceea, soluția a fost una radicală, dar procedural necesară: sentința este desființată integral, iar dosarul se întoarce la Judecătoria Orăștie.

Această instanță va trebui să reia judecata de la momentul stabilirii primului termen de judecată. Curtea a precizat că încheierea de cameră preliminară a rămas definitivă și nu au fost identificate motive de nulitate absolută care să impună reluarea procedurii de la un moment anterior.

Un aspect important este că apelul fusese declarat doar de inculpat. În consecință, Curtea a subliniat că, după rejudecare, acestuia nu i se poate crea o situație mai grea.

Curtea de Apel Alba Iulia a menținut totodată măsura controlului judiciar, apreciind că temeiurile care au justificat-o subzistă.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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