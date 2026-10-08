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Concurs directori școli 2026: Peste 7.000 de candidați pentru șefia unităților de învățământ din România. Prima probă, pe 13 octombrie

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Concurs directori școli 2026: Peste 7.000 de candidați pentru șefia unităților de învățământ din România. Prima probă, pe 13 octombrie

Peste 7.000 de dosare au fost depuse pentru concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din școlile de stat. Pentru cele 7.819 posturi scoase la concurs au fost exprimate peste 8.500 de opțiuni, ceea ce înseamnă un raport de 109% opțiuni pentru fiecare post, a anunațt, miercuri, 7 octombrie 2026, Ministerul Educației.

Petrecerea Divorțaților

Potrivit datelor centralizate de minister, pe platforma de înscriere au fost create 7.755 de conturi, dintre care 7.394 au fost confirmate. În total, au fost depuse 7.053 de dosare pentru cele 5.309 funcții vacante de director și 2.510 funcții de director adjunct.

Cea mai mare concurență, raportat la numărul de posturi disponibile, este înregistrată în Mehedinți – 172% opțiuni pe posturi, Dolj – 165% și Gorj – 151%. Ministerul Educației nu a precizat însă dacă există județe sau unități de învățământ pentru care nu a fost exprimată nicio opțiune.

Prima etapă: verificarea dosarelor

Lista candidaților care îndeplinesc condițiile de înscriere, precum și cea a candidaților cu dosare incomplete sau care nu îndeplinesc condițiile, urmează să fie publicate de inspectoratele școlare până la sfârșitul zilei de 7 octombrie 2026.

Candidații vor avea posibilitatea să remedieze eventualele erori constatate în această etapă, iar lista finală a celor admiși și respinși va fi publicată pe 9 octombrie 2026.

O noutate importantă față de sesiunile precedente este faptul că proiectul managerial a devenit document obligatoriu încă din etapa de înscriere, în conformitate cu metodologia de concurs aprobată în 2026.

Trei probe și aproape două luni până la rezultatul final

Concursul se desfășoară în mai multe etape. Prima probă, evaluarea competențelor, este programată pentru 13 octombrie 2026 și urmărește capacitățile și aptitudinile personale ale candidaților.

O săptămână mai târziu, pe 20 octombrie 2026, candidații vor susține proba scrisă, prin care vor fi evaluate cunoștințele de management și legislație școlară.

Urmează evaluarea administrativă a proiectelor planurilor manageriale și a proiectelor planurilor de acțiune, programată între 21 octombrie și 4 noiembrie.

Interviurile se vor desfășura în perioada 12–27 noiembrie 2026. În această etapă vor fi evaluate proiectul managerial și planul de acțiune, competențele digitale, capacitatea de rezolvare a situațiilor-problemă, aptitudinile personale și modul în care candidații își susțin planul managerial.

Rezultatele finale ale concursului vor fi afișate pe 9 decembrie 2026.

Funcțiile de director și director adjunct care vor deveni vacante până la sfârșitul anului 2026 nu intră în actuala sesiune. Acestea urmează să fie scoase la concurs în următoarea sesiune, estimată pentru perioada ianuarie–aprilie 2027.

foto: Inspectoratul Școlar Județean Alba (arhivă; cu rol ilustrativ)

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