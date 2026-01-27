Concediu suplimentar 2026: Care angajați primesc zile de odihnă în plus și câte
Concediu suplimentar 2026: Care angajați primesc zile de odihnă în plus și câte
Pe lângă durata standard a concediului anual, legislația muncii prevede acordarea unor zile libere în plus pentru anumite categorii de salariați, în funcție de condițiile de muncă, vârstă sau situații medicale specifice.
Aceste prevederi sunt reglementate prin Codul Muncii și prin acte normative distincte, având ca obiectiv protejarea sănătății și respectarea drepturilor fundamentale ale angajaților.
Ce prevede Codul Muncii despre concediul de odihnă suplimentar
Legea nr. 53/2003, cunoscută drept Codul Muncii, stabilește că anumite categorii de salariați beneficiază de concediu de odihnă suplimentar, pe lângă concediul anual standard. Conform legislației în vigoare, acest concediu suplimentar este de cel puțin trei zile lucrătoare și se acordă angajaților aflați în situații considerate speciale din punct de vedere profesional sau personal.
Printre categoriile de salariați care au dreptul la aceste zile în plus se numără persoanele care desfășoară activități în condiții grele, periculoase sau vătămătoare, nevăzătorii, alte persoane cu handicap, precum și tinerii cu vârsta de până la 18 ani. Numărul exact al zilelor suplimentare nu este fixat rigid în lege, ci se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil, în funcție de specificul activității și de negocierile dintre angajatori și reprezentanții salariaților.
Trei zile libere suplimentare pentru procedurile de fertilizare in vitro
Un alt tip de concediu suplimentar este reglementat prin Ordonanța de Urgență nr. 26/2019, publicată în Monitorul Oficial. Actul normativ prevede acordarea unui concediu de odihnă suplimentar, plătit, de trei zile pe an pentru salariatele care urmează proceduri de fertilizare „in vitro”.
Aceste zile sunt acordate strict în legătură cu etapele medicale ale procedurii și sunt repartizate astfel: o zi liberă la data efectuării puncției ovariene și două zile libere începând cu data realizării embriotransferului. Pentru a beneficia de acest concediu suplimentar, salariata trebuie să depună o cerere, însoțită de scrisoarea medicală eliberată de medicul specialist, în condițiile prevăzute de lege.
Zi liberă plătită pentru femeile diagnosticate cu endometrioză
La finalul anului 2025, Senatul a adoptat un proiect legislativ care introduce un nou drept pentru salariatele diagnosticate cu endometrioză. Conform acestuia, femeile care suferă de această afecțiune vor beneficia de o zi liberă plătită pe lună, acordată la cerere și în baza recomandării medicului specialist obstetrică-ginecologie.
Ziua liberă plătită este considerată vechime în muncă, iar costurile sunt suportate inițial de angajator. Ulterior, angajatorul va putea solicita decontarea parțială a cheltuielilor din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, în conformitate cu normele metodologice ce urmează să fie aprobate prin Hotărâre de Guvern.
