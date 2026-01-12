Concediu plătit pentru epuizare profesională și burnout pentru angajații din România: Angajatorii ar putea fi obligați să acorde zile libere pentru recuperare. Proiect depus în Parlament
Concediu plătit pentru epuizare profesională și burnout pentru angajații din România: Angajatorii ar putea fi obligați să acorde zile libere pentru recuperare. Proiect depus în Parlament
Epuizarea profesională și burnout-ul, considerate un moft altădată, astăzi sunt afecţiuni medicale recunoscute chiar şi de lege. Iar românii ar putea primi concediu pentru epuizare profesională. Un proiect de lege depus în Parlament presupune obligaţia pentru toţi angajatorii de a acorda zile libere plătite pentru recuperare, atunci când angajatul intră în burnout din cauza volumului mare de muncă.
Cele mai multe dintre obligații revin, într-adevăr, angajatorilor, iar angajatul trebuie doar să spună și să sesizeze angajatorul că este obosit. Și anume, angajatorul trebuie să ofere concediu plătit atunci când angajatul este prea obosit după un proiect, de exemplu, pe care l-a terminat și la care a muncit foarte mult și trebuie să plătească toate aceste zile, atenție, fără niciun document medical.
Ce obligaţii revin angajatorului şi ce trebuie să facă salariatul
Angajatorul trebuie să ofere, de asemenea, și ședințe de conciliere psihologică și, la nevoie, pentru angajat, și alte metode care să-l facă să revină la muncă cu aceeași performanță. Proiectul de lege a fost depus în Parlament la finalul anului trecut de actualul ministru al economiei, iar dacă va intra în vigoare, angajatorii au la dispoziție un an pentru a pune în practică toate aceste lucruri.
A fost preluată această inițiativă după ce Organizația Mondială a Sănătății a stabilit că burnoutul, epuizarea profesională, este, de fapt, o problemă medicală și că angajații, dacă trec prin așa ceva, se refac extrem de greu. Uneori, aceasta poate să le marcheze întreaga carieră.
Acum vin și veștile proaste. Chiar dacă legea ar putea intra în vigoare, este opțională pentru angajatori, adică ei decid dacă să o respecte sau nu, să facă un plan de prevenire a burnoutului sau să acorde acest concediu plătit pentru angajați.
Obligaţiile angajatorilor
– evaluarea riscului psihosocial
– plan anual de prevenire a burnout-ului
– concediu plătit pentru refacere
– şedinţe plătite la psiholog
– reorganizarea sarcinilor
– fără sacţiuni
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, acuzat că și-a plagiat teza de doctorat. Peste 50% din paginile lucrării, copiate
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, acuzat că și-a plagiat teza de doctorat. Peste 50% din paginile lucrării, copiate Radu Marinescu este acuzat că și-a plagiat peste jumătate din teza de doctorat în Drept, potrivit unui articol publicat de jurnalista Emilia Șercan în PressOne. Conform analizei realizate, 56,68% din paginile tezei intitulate Sistemul mijloacelor de probă în […]
Ministrul Energiei, declarații superoptimiste: „Am mare încredere că după 31 martie nu o să avem creşteri de preţuri la gaz”
Ministrul Energiei: „Am mare încredere că după 31 martie nu o să avem creşteri de preţuri la gaz” Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat că are mare încredere că după eliminarea schemei de compensare pentru gaze naturale, de la 1 aprilie 2026, preţurile la gazele naturale nu vor creşte. Ministrul a explicat că există oferte […]
Vouchere de vacanță 2026 | Valoarea voucherelor de vacanță pentru bugetari rămâne la 800 de lei
Valoarea voucherelor de vacanță pentru bugetari rămâne la 800 de lei Instituțiile publice vor putea acorda în 2026 vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei doar angajaților cu salarii de bază lunare mai mici sau egale cu 6.000 de lei, față de 2025, când limita era de 8.000 de lei. Pe de altă […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, acuzat că și-a plagiat teza de doctorat. Peste 50% din paginile lucrării, copiate
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, acuzat că și-a plagiat teza de doctorat. Peste 50% din paginile lucrării, copiate Radu Marinescu este...
Ministrul Energiei, declarații superoptimiste: „Am mare încredere că după 31 martie nu o să avem creşteri de preţuri la gaz”
Ministrul Energiei: „Am mare încredere că după 31 martie nu o să avem creşteri de preţuri la gaz” Ministrul Energiei,...
Știrea Zilei
FOTO | Meșterița handmade din Alba Iulia și pasiunea pentru artă: „Cea mai grea parte poate fi că această mică afacere are de multe ori puterea de a mă rupe de realitate, de prieteni, de familie”
Meșterița handmade din Alba Iulia și pasiunea pentru artă: „Cea mai grea parte poate fi că această mică afacere are...
VIDEO | Eugen Gavrilă, din Loman, unul dintre ultimii făuritori de stâlpi funerari din România: „Timpul va decide dacă se va păstra această tradiție”
Eugen Gavrilă, din Loman, unul dintre ultimii făuritori de stâlpi funerari din România: „Timpul va decide dacă se va păstra...
Curier Județean
ISU Alba: Peste 150 de de misiuni gestionate de pompieri în weekend. Zeci de intervenții SMURD și 5 incendii pe raza județului
ISU Alba: Peste 150 de de misiuni gestionate de pompieri în weekend. Zeci de intervenții SMURD și 5 incendii Potrivit...
INCENDIU la o locuință din comuna Poșaga: Au intervenit pompierii din Câmpeni și ISU Cluj
INCENDIU la o locuință din comuna Poșaga: Au intervenit pompierii din Câmpeni și ISU Cluj Un incendiu a izbucnit în...
Politică Administrație
Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, despre acordul UE-Mercosur: „Agricultura europeană, implicit cea românească, nu are nevoie doar de compensații, ci de garanții ferme”
Victor Negrescu: „Agricultura europeană, implicit cea românească, nu are nevoie doar de compensații, ci de garanții ferme” Europa poate fi...
De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia
De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia În Alba Iulia,...
Opinii Comentarii
Valoarea punctului de referință pentru pensii în anul 2026 rămâne neschimbată. Se vor indexa pensiile începând cu anul 2027?
Valoarea punctului de referință pentru pensii în anul 2026 rămâne neschimbată. Se vor indexa pensiile începând cu anul 2027? Punctul...
12 ianuarie: Sfânta Muceniță Tatiana, diaconița, ocrotitoarea tinerilor şi studenţilor
Sfânta Muceniţă Tatiana, ocrotitoarea tinerilor și studenților, este pomenită în calendarul creştin ortodox în fiecare an la data de 12...