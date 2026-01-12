Concediu plătit pentru epuizare profesională și burnout pentru angajații din România: Angajatorii ar putea fi obligați să acorde zile libere pentru recuperare. Proiect depus în Parlament

Epuizarea profesională și burnout-ul, considerate un moft altădată, astăzi sunt afecţiuni medicale recunoscute chiar şi de lege. Iar românii ar putea primi concediu pentru epuizare profesională. Un proiect de lege depus în Parlament presupune obligaţia pentru toţi angajatorii de a acorda zile libere plătite pentru recuperare, atunci când angajatul intră în burnout din cauza volumului mare de muncă.

Cele mai multe dintre obligații revin, într-adevăr, angajatorilor, iar angajatul trebuie doar să spună și să sesizeze angajatorul că este obosit. Și anume, angajatorul trebuie să ofere concediu plătit atunci când angajatul este prea obosit după un proiect, de exemplu, pe care l-a terminat și la care a muncit foarte mult și trebuie să plătească toate aceste zile, atenție, fără niciun document medical.

Ce obligaţii revin angajatorului şi ce trebuie să facă salariatul

Angajatorul trebuie să ofere, de asemenea, și ședințe de conciliere psihologică și, la nevoie, pentru angajat, și alte metode care să-l facă să revină la muncă cu aceeași performanță. Proiectul de lege a fost depus în Parlament la finalul anului trecut de actualul ministru al economiei, iar dacă va intra în vigoare, angajatorii au la dispoziție un an pentru a pune în practică toate aceste lucruri.

A fost preluată această inițiativă după ce Organizația Mondială a Sănătății a stabilit că burnoutul, epuizarea profesională, este, de fapt, o problemă medicală și că angajații, dacă trec prin așa ceva, se refac extrem de greu. Uneori, aceasta poate să le marcheze întreaga carieră.

Acum vin și veștile proaste. Chiar dacă legea ar putea intra în vigoare, este opțională pentru angajatori, adică ei decid dacă să o respecte sau nu, să facă un plan de prevenire a burnoutului sau să acorde acest concediu plătit pentru angajați.

Obligaţiile angajatorilor

– evaluarea riscului psihosocial

– plan anual de prevenire a burnout-ului

– concediu plătit pentru refacere

– şedinţe plătite la psiholog

– reorganizarea sarcinilor

– fără sacţiuni

