COMUNICAT DE PRESĂ| Radu Tuhuț, deputat PSD Alba: „Bani europeni pentru dezvoltarea satului românesc!”

În perioada 3-5 martie am participat la Paris la reuniunea COSAC – Conferința comisiilor parlamentare pentru afaceri europene din parlamentele statelor membre UE – reuniune organizată sub egida președinției franceze a Consiliului Uniunii Europene. La eveniment au fost prezenți Prim-ministrul Franței, Jean Castex, Președintele Senatului Francez, Gerard Larcher și Prim Vice-președintele Parlamentului European, Othmar Karas.

Reuniunea, dedicată în principal discuțiilor despre viitorul Europei, a abordat mai multe subiecte de actualitate, fiind organizată pe mai multe sesiuni de lucru, ce au reunit parlamentari din toate țările membre UE dar și reprezentanți de rang înalt ai Comisiei Europene, diplomați, intelectuali și reprezentanți ai mediului economic european.

Am avut onoarea de a lua cuvântul vineri, 4 martie, în sesiunea dedicata schimbărilor climatice și tranziției energetice din Europa, sesiune prezidată de Președintele Comisiei de Afaceri Europene din Senatul Francez – dl. Jean-Francois Rapin, la care au mai participat și Werner HOYER, Președintele Băncii Europene de Investiții, Pierre GATTAZ, Președintele Business Europe și Christian GOLLIER, profesor universitar, Director General al Școlii de Economie din Toulouse.

În intervenția mea am susținut că politicile climatice de la nivel european trebuie să fie bine ancorate in realitățile imediate de la nivelul fiecărui stat membru. Aceste politici de mediu nu trebuiesc să devina un scop in sine, ci trebuiesc să servească cetățenii. Scopul lor trebuie să fie asigurarea unei vieți mai bune pentru cetățenii europeni, din toate punctele de vedere. De aceea, cred că politicile de mediu trebuie să susțină competitivitatea economică și tehnologică a Uniunii Europene și a fiecărui stat membru, trebuie să sigure independența și siguranța și trebuie să aibă tot timpul în centrul lor cetățeanul.

Nu vom putea asigura tranziția energetică a Europei fără susținerea cetățenilor și fără un atașament social puternic din partea lor. Fără aceste elemente vom avea doar discursuri melodioase, dar atât noi, ca lideri, cât și instituțiile europene, vom pierde din credibilitate. Mai ales in actualul context de la granița de Est a Uniunii Europene, cred că este mai mult decât evident pentru toată lumea că nu ne mai putem baza pe gazele rusești și că trebuie să găsim alternative viabile în energia verde, inclusiv în energia nucleară, care este o tehnologie sigură, cu emisii reduse de carbon. Dar trebuie să fie alternative viabile, ușor de implementat și care să-și dovedească rapid beneficiile pentru cetățeni. De asemenea este foarte importantă acceptarea gazului metan ca soluție de tranziție, iar căutarea de alternative la importul gazelor din Rusia este o problemă la care Uniunea Europeană trebuie sa găsească o rezolvare rapidă.

Sorin Ioan BUMB,

Senator PNL de Alba