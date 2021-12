Comunicat de presă| PSD Alba: Ce pun în tolba lui Moș Crăciun managerii liberali de la Uzina Mecanică și Fabrica de Arme Cugir?

PSD Alba: Ce pun în tolba lui Moș Crăciun managerii liberali de la Uzina Mecanică și Fabrica de Arme Cugir?

Foștii directori de la Uzina Mecanică și Fabrica de Arme Cugir au fost schimbați, în urmă cu mai bine de doi ani, pe criterii politice, în ciuda eficienței manageriale dovedită de cifre. Aceștia au preluat unitățile cu grave probleme economice (în special Fabrica de Arme) și le-au adus pe profit, cu contracte ferme, bani în cont și cu salarii ale angajaților majorate în câteva rânduri. Măririle nu au fost, niciodată, pe măsura așteptărilor, dar au reprezentat un plus important după ce anii anteriori angajații au fost complet ignorați.

În secțiile de producție de la Uzina Mecanică și Fabrica de Arme domnește îngrijorarea, nesiguranța și incertitudinea angajaților, care nu știu încotro se îndreaptă aceste unități reprezentative pentru industria și producția de armament din România.

Din păcate, la Uzina Mecanică nu mai prea găsești oameni la lucru, o parte dintre aceștia fiind nevoiți să stea acasă din cauza lipsei de comenzi. De asemenea, la Fabrica de Arme, unde sunt contracte ferme pentru export, “managerul” cu mare experiență, ”pupat” pe frunte de sindicat și adus pe post de salvator, a reușit marea performanță ca în peste doi ani de când conduce unitatea, să scadă producția cu aproape 20% (față de anul 2019). Astfel, există riscul să nu poată onora contractele ceea ce înseamnă că există și riscul ca o parte dintre salarii să nu mai poată fi plătite. Probabil domnul manager ”de dreapta” de la Fabrica de Arme vrea să patenteze la OSIM metoda: Cum să conduci o fabrică și să nu participi la nici o ședință de producție în 2 ani (de când este director)! Credeți cumva că directorul și toată conducerea Unității Mecanice și-au rupt hainele de pe ei în fața ROMARM, în ultimii 2 ani, în semn de protest că nu se aduc comenzi de muniție pentru această unitate? Nici pomeneală! S-au mulțumit să constate dezastrul, să aștepte și să trăiască din rezervele acumulate din timpul ”ciumei roșii”!

Ați auzit cumva de protestele directorilor de la UMC și FAC, sau ale sindicatelor, când ministrul de dreapta al Economiei, s-a gândit în marea lui inteligență, că decât să sprijine fabricile din Cugir, mai bine face în comuna lui natală Șimian, în județul Mehedinți, o fabrică nou-nouță pentru armament, care să preia comenzile și lucrul de la Cugir?! Au ridicat din umeri cu nepăsare domnii directori și liderii de sindicat și și-au văzut de treabă ca și când nimic nu s-a întâmplat. Nici președintele PNL Cugir, primarul orașului, domnul Adrian Teban, nu s-a sinchisit de soarta celor 2.000 de oameni pentru care unitățile reprezintă unica sursă de venit și nu a făcut nici un demers la fostul ministru PNL pentru stoparea investiției care le-ar fi luat serviciul. Singurul căruia i-a păsat cu adevărat este noul ministru al Economiei, Florin Marian Spătaru, care zilele trecute a scos din bugetul pe anul viitor finanțarea construcției fabricii din comuna Șimian.

Întrebarea din titlu, chiar dacă pare veselă, este de fapt una tristă și tragică, pentru că managerii PNL nu au dovedit decât o mare incompetentă și nepăsare. Incompetență – în ceea ce privește managementul societăților, care nu este deloc eficient, respectiv nepăsare – pentru soarta celor 2.000 de oameni pentru care locul de muncă la UMC sau FAC reprezintă totul!

Și pentru că rezultatele manageriale se măsoară în cifre, nu în vorbe, cifra care reprezintă cel mai bine performanțele managerilor liberali, este una singură: ZERO. Și-au dat și ei seama de acest lucru și încep să se dea ”răniți”, să spună că nu mai prea vor să conducă și că ar fi bine să vină altcineva să curețe mizeria pe care ei au lăsat-o, după ce și în acest an, în tolba lui Moș Crăciun, au pus un mare ZERO! Păcat!

Dincolo de orgolii și de culoarea politică cugirenii trebuie să știe că fabricile din Cugir, odată mândria județului, au fost aduse în ultimii doi în pragul colapsului, acum sunt pe buza prăpastiei, iar redresarea va fi una lungă și dificilă! Dar nu și imposibilă! Însă pentru acest lucru este nevoie de oameni hotărâți, pricepuți și cu empatie față de cei din jur, dar și de unirea tuturor eforturilor cu unicul scop ca fabricile din Cugir să strălucească din nou!

Angajații celor două fabrici și familiile lor merită orice sacrificiu deoarece sunt oameni harnici, foarte bine pregătiți și cinstiți!

Organizația județeană a PSD Alba