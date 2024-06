Comunicat de presă | PSD Alba: Administrația PNL din Alba Iulia e doar incompetentă sau pregătește un furt la vot? A „uitat” să pună afișele cu secțiile electorale

Echipamente noi și moderne pentru dotarea laboratoarelor de informatică din școlile municipiului Blaj: Primele unități de învățământ în care vor fi instalate Primele echipamente pentru dotarea laboratoarelor de informatică din școlile municipiului Blaj au fost livrate în această săptămână. Este vorba despre display-uri interactive, suporturi pentru display-urile interactive, laptopuri și sisteme all in one, sisteme […]