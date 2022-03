Comunicat de presă PNL Alba: Organizația Femeilor Liberale și Tineretul Național Liberal Alba organizează o colectă pentru Ucraina

În aceste zile de grea încercare pentru poporul ucrainian și pentru întreaga lume, Organizația Femeilor Liberale Alba și Tineretul Național Liberal Alba organizează o colectă pentru Ucraina.

În acest sens, toți cei care doresc să se alăture demersului nostru pot aduce, de luni până vineri, între orele 10.00-18.00, la sediul PNL din Municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 3, diferite produse neperisabile și de strictă necesitate. Printre acestea menționăm:

1.Medicamente ( panadol, nurofen – copii/ adulți, paracetamol, pansamente, rivanol, apă oxigenata, geluri pentru dureri de dinți la bebeluși, truse de perfuzii, antivirale, calmante, cicatrizante, spirt medicinal, etc);

2.Alimente neperisabile și cu termen lung de valabilitate: făină, orez, zahăr, ulei, gris, paste făinoase, biscuiți pentru copii cu termen de valabilitate cel puțin până la 31 martie, etc.;

3.Alimente pentru bebeluși și copii: lapte praf, biberoane, diferite mărimi de pampers, jucării noi;

4.Apă;

5.Articole igienico – sanitare ( șampon, pastă de dinți, periuțe de dinți pentru copii/ adulți, săpun, gel de dus, deodorante, șervețele umede/ uscate, tampoane/ absorbante, etc.);

6.Îmbrăcăminte (nouă) de sezon pentru copii și femei;

7.Saci de dormit, saltele, lenjerii de pat, prosoape.

Vă așteptăm!

Cu cât suntem mai multe grupuri care colectează, cu atât mai bine pentru cei care au nevoie de ajutor!