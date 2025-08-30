Comunicat de presă | Lucian Alba, consilier local PNL: Renunțarea la indemnizația de consilier, transformată în atac politic

Lucian Alba, consilier local PNL: Renunțarea la indemnizația de consilier, transformată în atac politic

E trist să vedem cum un gest de solidaritate, făcut din respect pentru comunitate, este întors împotriva celui care l-a făcut.

Da, am anunțat public că renunț la indemnizația de consilier, tocmai pentru a transmite un mesaj de transparență și responsabilitate față de oameni, iar pentru acest gest am fost atacat intenționat printr-un articol care caută să umbrească gestul meu.

Nu am nimic de ascuns și nu mă tem de adevăr. Însă nu pot rămâne indiferent atunci când un gest de bună-credință este transformat într-un atac. Da, există o poprire pe numele meu, dar este obligația Primăriei să notifice faptul că am renunțat la indemnizația de consilier și că aceasta nu mai există. În consecință, nu se mai poate vorbi despre direcționarea vreunui procent către poprire, din moment ce nu mai există indemnizație.

Este ca și cum un angajat ar demisiona sau ar fi concediat, iar fostul angajator ar susține că trebuie să continue plata salariului doar pentru că există o poprire. O absurditate, evident. Haideți să rămânem în zona raționalului și să nu transformăm un gest de bun-simț într-o poveste scrisă la comandă politică.

Pe această cale, îi invit și pe colegii care au inițiat acest articol să facă același lucru: să renunțe la indemnizația de consilier, dacă tot vorbim despre corectitudine și transparență.

Oamenii nu au nevoie de scandaluri fabricate, ci de fapte. Iar fapta de a renunța la indemnizație rămâne o dovadă de respect față de cetățeni, indiferent de ce titluri răutăcioase vor mai apărea.

Haideți să nu mai normalizăm atacurile personale și să încurajăm ceea ce contează cu adevărat: implicarea reală în comunitate.

