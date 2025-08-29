Gestul altruist al consilierului local PNL din Aiud, care își donează indemnizația, s-a împiedicat de… o poprire!
Gestul altruist al consilierului local PNL din Aiud, care a anunțat că își donează indemnizația, s-a împiedicat de… o poprire!
Recent, în luna iulie 2025 mai exact, un comunicat al consilierului local PNL din Aiud, Lucian Alba, ne anunța că acesta a renunțat la indemnizația sa lunară de circa 900 de lei pe care o donează Primăriei Aiud. Practic, acesta a ales să nu o mai încaseze.
”Nu vreau să fac parte dintr-un sistem care oferă beneficii fără responsabilitate,”, declara la data respectivă consilierul local PNL din Aiud, exprimându-și poziția critică față de modul în care e gestionată problema venitului aleșilor locali.
Citește și: Lucian Alba, consilier local PNL Aiud, RENUNȚĂ la indemnizația lunară de ales local.: „Nu vreau să fac parte dintr-un sistem care oferă beneficii fără responsabilitate”
Gestul altruist al consilierului local a fost ”faultat” însă de o încheiere judecătorească din 25 februarie 2025 a Judecătoriei Aiud, prin care s-a încuviințat executarea silită împotriva lui pentru o datorie de circa 100.000 lei a uneia din firmele pe care le are și pentru care a garantat personal printr-un contract de fidejusiune.
Potrivit acestei încheieri de încuviințare a executării silite, consilierul are poprire pe venituri, ca urmare a unui credit restant contractat de firma sa, Alba Line Spedition SRL pentru care a garantat și personal. Poprirea, încuviințată de Judecătoria Aiud și trimisă Primăriei municipiului Aiud de către un executor judecătoresc din Sibiu, prevede ca o treime din venitul lunar al consilierului local să fie virată direct către Alpha Bank România, până la achitarea unei sume totale de aproape 100.000 lei, reprezentând credit restant, dobânzi și cheltuieli de executare.
Contactat telefonic de ziarulunirea.ro, consilierul local PNL a declarat: ”Poprirea aplicată pe persoana mea fizică a fost instituită eronat și urmează a fi corectată prin procedurile legale deja în curs. În cel mai scurt timp măsura va fi ridicată oficial. Momentan, doar două treimi vor rămâne în bugetul local”, a spus Lucian Alba.
Gestul altruist, pe care puțini politicieni aleg să îl facă, se împiedică câte-odată și de…popriri, o treime din indemnizația consilierului local fiind folosită pentru a achita datoriile către o bancă!
