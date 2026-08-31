Economie

Comunicat de presă – 31 august 2026: Finalizarea proiectului cu titlul „Eficientizare energetică clădire administrativă – sediu primarie Mirăslău, județul Alba”

Dana Opruta

Publicat

acum 2 minute

în

De

Data: 31.08.2026

 

Comunicat de presă
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”

 

Comuna MIRĂSLĂU anunță finalizarea proiectului cu titlul Eficientizare energetica cladire administrativa -sediu primarie Miraslau, judetul Alba”, implementat de comuna MIRĂSLĂU, conform contractului de finanțare nr. 5388/16.01.2023, pentru implementarea proiectului C10-I3-222, finanțat în cadrul Componentei 10Fondul Local a PNRR – I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătății serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale Titlu apel PNRR/2022/C10/I3, Runda 1

Obiectivul proiectului vizează eficientizarea energetică a clădirii Primăriei comunei Mirăslău  în vederea sporirii calității serviciilor administrative prestate către cetățeni. Totodată proiectul a avut ca indicator construirea și operarea a două stații de încărcare pentru vehicule electrice în localitățile Mirăslău și Lopadea Veche.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 1.718.973,37 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 326.604,94 lei.

 

Persoană de contact:

MĂRGINEAN AUREL
https://www.primariamiraslau.ro/
[email protected]
tel/fax 0358-405066

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