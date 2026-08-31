Comunicat de presă – 31 august 2026: Finalizarea proiectului cu titlul „Realizarea transportului public electric în comuna Ocoliș și comuna Sălciua”
Comunicat de presă
„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!“
Comuna OCOLIȘ anunţă finalizarea proiectului
”REALIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC ELECTRIC ÎN COMUNA OCOLIȘ ȘI COMUNA SĂLCIUA”, cod C10-I1.1-252, C10-I1.3
Nume beneficiar: UAT COMUNA OCOLIȘ ;
UAT COMUNA OCOLIȘ, în calitate de beneficiar, cu sediul în Comuna Ocoliș , jud. Alba, sat. Ocoliș nr. 152, anunță finalizarea proiectul “REALIZAREA TRANSPORTULUI PUBLIC ELECTRIC ÎN COMUNA OCOLIȘ ȘI COMUNA SĂLCIUA ”, în baza contractului de finanţare nr. 134774 din 28.11.2022, încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, denumit în continuare MDLPA.
Programul de finanțare: PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA 10 FONDUL LOCAL, I.1.1 – Înnoirea Parcului De Vehicule Destinate Transportului Public (Achiziția De Vehicule Nepoluante)
Obiectivele proiectului:
- Asigurarea transportului public local de persoane nepoluant;
- Asigurarea mobilității urbane și reducerea poluării locale;
- Contribuția pentru reducerea semnificativă a emisiilor de CO2;
- Reducerea semnificativă a poluării fonice;
- Reducerea producției de combustibili pe bază de petrol;
- Scădere a numărului motoarele cu ardere internă utilizate în transportul public care nu vor afecta dezvoltarea și creșterea mobilității urbane;
- Îmbunătățirea calității mediului, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin stimularea utilizării vehiculelor electrice;
- Dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrică;
- Dezvoltarea transportului ecologic.
Stadiu actual: Proiectul este finalizat în proporție de 100%
Valoarea totala a proiectului: 1.757.403,90 lei cu TVA conform contract de finanțare
Data începere proiect: 16.12.2022
Data finalizare proiect: 30.08.2026
Cod proiect: C10-I1.1-252, C10-I1.3
Date de contact: Primar
Telefon: 0258700888
E-mail: [email protected]
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