Curier Județean

Foto | Cupa Rotary la Tenis de Câmp, ediția a XV-a, și-a desemnat câștigătorii: Lista

Bogdan Ilea

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Cupa Rotary la Tenis de Câmp, ediția a XV-a, și-a desemnat câștigătorii: Lista 

Cupa Rotary la Tenis de Câmp, ediția a XV-a, desfășurată pe terenurile Tenis Pro Lincă din Alba Iulia, și-a desemnat câștigătorii, duminică, 30 august 2026. 

La competiție au participat mai mulți tineri veniți din mai multe orașe din România. Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis a publicat lista câștigătorilor, alături de un mesaj, pe o rețea de socializare: 

,,Cupa Rotary la Tenis de Câmp ediția a XV-a și-a desemnat câștigătorii!

Meciuri frumoase, emoții și multă energie pe terenurile Tenis Pro Lincă din Alba Iulia, alături de tineri sportivi veniți din mai multe orașe ale țării.

Ne bucurăm că Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis a fost parte din organizarea acestei ediții și că am putut contribui la un eveniment dedicat tinerilor și sportului.

Mulțumim Tenis Pro Lincă și pentru aprecierea oferită clubului nostru, un gest care ne bucură și ne onorează. 

Felicitări tuturor participanților și câștigătorilor acestei ediții!”, a scris Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis.

Categoria 10 ani

Băieți

  • Daioni Rareș – Hunedoara
  • Vâlcu Laurențiu – Alba Iulia
  • Moldovan Mateo – Tg. Mureș
  • Tudor Pușcă – Mediaș

Fete

  • Socaciu Ana-Maria – Sibiu
  • Coroamă Ecaterina – Cugir
  • Cotoi Teodora – Alba Iulia
  • Precup Alexia – Alba Iulia

Categoria 12 ani

Băieți

  • Silvășan Ianis – Deva
  • Ciuluvtcă David – Hunedoara
  • Lincă Eduard – Alba Iulia
  • Barna Andrei – Alba Iulia

Fete

  • Vâlcu Laura – Alba Iulia
  • Rus Francesca – Hunedoara
  • Ocnărescu Ștefania – Luduș
  • Curatu Alexia – Câmpia Turzii

Categoria 14 ani

Băieți

  • Marian Rareș – Alba Iulia
  • Dinu Mihail – Deva
  • Tănase Șerban – Brașov
  • Istrate Laurențiu – Cluj-Napoca

Fete

  • Dincă Sara – Sibiu
  • Daradics Noel – Hunedoara
  • Spătaru Elena – Cluj-Napoca
  • Maruneac Erika – Suceava

Categoria 16 ani

Băieți

  • Jurca Tudor – Deva
  • Bărzăune Radu – Deva
  • Popa Patric – Sibiu
  • Lulea Alexandru – Mediaș

Fete

  • Horșa Ana-Maria – Alba Iulia
  • Marinescu Elia – Pitești
  • Bota Cristina – Sibiu
  • Grigore Letiția – Bistrița

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