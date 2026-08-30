Foto | Cupa Rotary la Tenis de Câmp, ediția a XV-a, și-a desemnat câștigătorii: Lista

Cupa Rotary la Tenis de Câmp, ediția a XV-a, și-a desemnat câștigătorii: Lista

Cupa Rotary la Tenis de Câmp, ediția a XV-a, desfășurată pe terenurile Tenis Pro Lincă din Alba Iulia, și-a desemnat câștigătorii, duminică, 30 august 2026.

La competiție au participat mai mulți tineri veniți din mai multe orașe din România. Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis a publicat lista câștigătorilor, alături de un mesaj, pe o rețea de socializare:

,,Cupa Rotary la Tenis de Câmp ediția a XV-a și-a desemnat câștigătorii!

Meciuri frumoase, emoții și multă energie pe terenurile Tenis Pro Lincă din Alba Iulia, alături de tineri sportivi veniți din mai multe orașe ale țării.

Ne bucurăm că Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis a fost parte din organizarea acestei ediții și că am putut contribui la un eveniment dedicat tinerilor și sportului.

Mulțumim Tenis Pro Lincă și pentru aprecierea oferită clubului nostru, un gest care ne bucură și ne onorează.

Felicitări tuturor participanților și câștigătorilor acestei ediții!”, a scris Rotary Club Alba Iulia Civitas Solis.

Categoria 10 ani

Băieți

Daioni Rareș – Hunedoara

Vâlcu Laurențiu – Alba Iulia

Moldovan Mateo – Tg. Mureș

Tudor Pușcă – Mediaș

Fete

Socaciu Ana-Maria – Sibiu

Coroamă Ecaterina – Cugir

Cotoi Teodora – Alba Iulia

Precup Alexia – Alba Iulia

Categoria 12 ani

Băieți

Silvășan Ianis – Deva

Ciuluvtcă David – Hunedoara

Lincă Eduard – Alba Iulia

Barna Andrei – Alba Iulia

Fete

Vâlcu Laura – Alba Iulia

Rus Francesca – Hunedoara

Ocnărescu Ștefania – Luduș

Curatu Alexia – Câmpia Turzii

Categoria 14 ani

Băieți

Marian Rareș – Alba Iulia

Dinu Mihail – Deva

Tănase Șerban – Brașov

Istrate Laurențiu – Cluj-Napoca

Fete

Dincă Sara – Sibiu

Daradics Noel – Hunedoara

Spătaru Elena – Cluj-Napoca

Maruneac Erika – Suceava

Categoria 16 ani

Băieți

Jurca Tudor – Deva

Bărzăune Radu – Deva

Popa Patric – Sibiu

Lulea Alexandru – Mediaș

Fete

Horșa Ana-Maria – Alba Iulia

Marinescu Elia – Pitești

Bota Cristina – Sibiu

Grigore Letiția – Bistrița

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